Société

Marrakech: ce que les internautes ont pris pour de la neige n’était que de la grêle, tranche la DGM

De la grêle à Marrakech.

«De la neige à Marrakech!» L’information a circulé à toute vitesse sur les réseaux sociaux, vidéos et photos à l’appui. Toutefois, il ne s’agit que de la grêle, selon la Direction générale de la météorologie. Explications.

Par Hajar Kharroubi
Le 11/04/2026 à 11h11

Rues blanchies à perte de vue, habitants surpris, réseaux sociaux en surchauffe... La scène avait tout d’une chute de neige à Marrakech. Cependant la Direction générale de la météorologie parle de grêle. Un épisode orageux intense, nourri par une dépression atlantique et une goutte froide, a frappé les régions de la ville ocre et du Haouz.

Sollicitée par Le360, la DGM affirme que «certaines régions du Royaume, notamment le Haouz et Marrakech, ont connu hier des précipitations pluvieuses localement intenses, accompagnées de chute de grêle (tabrouri)».

Sur le plan météorologique, cette situation s’explique par l’influence d’une extension d’une dépression atlantique accompagnée de masses d’air froid dans les couches supérieures de l’atmosphère. Ce contraste entre un air froid en altitude et un air plus chaud et humide près de la surface a engendré une instabilité atmosphérique propice au développement de puissants cumulonimbus (nuages d’orage orageux, denses et très étendus verticalement), capables de produire localement de fortes averses et des chutes de grêle en des laps de temps courts, détaille-t-on.

La formation de la grêle s’explique, quant à elle, par l’ascension de gouttelettes d’eau jusqu’à des couches atmosphériques de très basse température, où elles se congèlent progressivement en formant des noyaux de glace qui grossissent au gré des courants aériens à l’intérieur du nuage, avant de chuter vers le sol lorsque ces courants ne peuvent plus les maintenir en suspension.

La présence d’une goutte froide (dépression d’altitude isolée) stationnant au-dessus de la région a par ailleurs contribué à renforcer et à prolonger cette activité orageuse.

Faut-il y voir un signe de dérèglement climatique? La DGM tempère. De tels épisodes s’inscrivent globalement dans le cadre des variations météorologiques ordinaires qui caractérisent la saison printanière, période durant laquelle les situations d’instabilité atmosphérique sont récurrentes au Maroc, conclut-on.

Par Hajar Kharroubi
Le 11/04/2026 à 11h11
#Marrakech#neige#Grêle

LEs contenus liés

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société

En images: la neige sublime les montagnes environnantes d’Oujda, un spectacle naturel rare

Société

Oujda sous la neige: la capitale de l’Oriental renoue avec les hivers d’antan

Société

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Articles les plus lus

1
Marrakech: ce que les internautes ont pris pour de la neige n’était que de la grêle, tranche la DGM
2
L’ex-international français Mamadou Sakho investit dans l’immobilier à Marrakech
3
Le Mali porte un coup très dur à Alger en retirant sa reconnaissance à la fantomatique «Rasd»
4
Mon amie la France et le grand méchant «Vous»
5
Exclusif. Découvrez à quoi ressemble la plus grande volière immersive du Maroc au zoo de Aïn Sebaâ
6
Barrages, stations de dessalement, routes, ports, hôpitaux... Le point sur les grands chantiers prévus en 2026
7
Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Benhima et Benabdelali remis en liberté après plus de deux mois de détention
8
Une histoire d’amour, sur les réseaux sociaux, tourne au cauchemar
Revues de presse

Voir plus