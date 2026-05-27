Vague de chaleur: ces villes qui ont explosé les compteurs, selon la DGM

La station d’Es-Semara a affiché la valeur la plus élevée de la journée du mardi avec 43,6°C, devançant Taroudant et Kénitra qui ont toutes deux atteint 42,1°C. Sidi Slimane a frôlé les 42°C avec 41,9°C, tandis que Ben Slimane, Guelmim et l’aéroport de Rabat-Salé ont enregistré des températures comprises entre 41,3 et 41,5°C. Marrakech et Tit Mellil ont fermé la liste des 10 stations en alerte rouge avec 40,7°C chacune.

Selon la Direction générale de la météorologie, la station de Nouaceur a atteint 42,1°C, soit à un dixième de degré du record absolu pour le mois de mai, établi à 42,2°C le 13 mai 2015. Un pic historique qui n’a donc pas été battu de justesse.

Settat a enregistré 39,6°C, Takarkoust et Beni Mellal ont suivi à 39,2°C chacune. Safi a affiché 38,7°C, Casablanca 37,8°C et Larache 37,6°C. Khouribga a atteint 36,7°C, Tiznit 36,1°C et El Jadida 35,8°C. Zagora a enregistré 35,7°C, Agadir-Massira 35,6°C et Laâyoune 35,5°C.

La veille déjà, le lundi 25 mai, deux stations avaient pulvérisé leurs records absolus du mois de mai. Safi a atteint 42,5°C, effaçant d’un coup le pic historique de 40,5°C inscrit le 27 mai 2001. Essaouira-Port n’a pas été en reste avec 38,7°C, battant un pic qui résistait depuis le 8 mai 1965 (38,3°C).

Face à la persistance de cet épisode caniculaire, la DGM appelle à boire abondamment, à éviter toute exposition directe au soleil et à porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

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Pour jeudi, la chaleur restera marquée dans les régions intérieures, le Sud-Est et les provinces du Sud. Des nuages instables sont attendus sur le Haut et le Moyen Atlas ainsi que leurs versants orientaux, le Sud-Est, le Rif et le sud de la région orientale, avec des averses ou des orages locaux possibles.

Des nuages bas, du brouillard ou de la bruine se formeront la nuit et en matinée près des côtes et de la façade méditerranéenne. Des vents modérés à relativement forts souffleront sur la région de Tanger, le Sud, le Sud-Est, la région orientale, le Haut et l’Anti-Atlas ainsi que les plaines intérieures du Centre, avec des risques de chasse-sable locaux.

De jeudi jusqu’à la fin de la semaine, les températures diurnes devraient amorcer une légère baisse progressive ou se stabiliser à des niveaux proches des valeurs actuelles. La chaleur persistera dans les zones intérieures et sahariennes, tandis que l’instabilité atmosphérique continuera d’affecter les reliefs atlasiques.