Société

Alerte météo. Averses orageuses localement fortes et rafales de vent avec chasse-poussières locales dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq. . Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses localement fortes et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont prévues, du lundi au jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2026 à 14h23

Avec des hauteurs de 20 à 30 mm, ces averses orageuses sont prévues, lundi de 13h00 à 23h00, dans les provinces de Taounate, Al Hoceima, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Al Haouz, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub et Chefchaouen, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ce même phénomène (60 à 80 mm) est attendu, du mercredi à 12h00 au jeudi à 10h00, dans les provinces de Taounate, Taza, Chefchaouen, Ouezzane et Al Hoceima, ajoute la même source.

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Jeudi entre 01h00 et 12h00, ces averses avec des cumuls entre 40 et 60 mm devront également toucher les provinces d’Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inzegane-Ait Melloul et Taroudant.

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (70 à 80 km/h) sont aussi prévues, mercredi de 12h00 à 23h00, dans les provinces de Safi, Figuig, El Jadida, Driouch, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Essaouira, Marrakech, Sidi Bennour, Youssoufia, Boulemane, Al Hoceima, Kénitra, Al Haouz et Chichaoua, relève la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/11/2026 à 14h23
#Alerte météo#DGM#Averses

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