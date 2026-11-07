La pluie fait (enfin) son retour ce dimanche

Le temps calme devrait progressivement céder la place à des conditions météorologiques plus instables. Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), cette évolution s’explique par un changement de position des centres de pression atmosphérique sur l’ouest de l’Europe et l’océan Atlantique, favorisant l’approche d’une dépression en provenance du sud-ouest de la péninsule Ibérique.

Dès dimanche après-midi, le ciel deviendra progressivement nuageux, avec les premières précipitations attendues sur le Souss, le Nord-Ouest et les régions du Centre. Ces pluies devraient ensuite s’étendre aux régions du Nord, aux reliefs de l’Atlas et au Sud-Est. Des rafales de vent assez fortes sont également prévues dans le Tangérois et les régions centrales.

L’instabilité devrait se poursuivre lundi. Des passages nuageux relativement denses intéresseront notamment Tanger, le Rif, l’Atlas et ses versants, le Saïss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, ainsi que les plaines du Nord et du Centre. Ces formations nuageuses pourraient donner lieu à des pluies ou à des averses locales.

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Les vents devraient également se renforcer dans plusieurs régions, notamment l’Oriental, le Rif, l’Atlas et le Centre. Cette évolution s’accompagnera d’une baisse des températures à l’échelle nationale.

La situation restera changeante le reste de la semaine. De mardi à dimanche, des passages nuageux continueront de concerner les régions du Nord et du Centre, avec un risque de précipitations, particulièrement dans le Nord-Ouest. Des rafales de vent assez fortes, localisées et intermittentes, sont également attendues dans plusieurs régions, notamment mercredi.

Une baisse sensible des températures diurnes est prévue au cours de cette journée, avant une stabilisation relative des conditions météorologiques dans les jours suivants. L’évolution de la situation reste toutefois tributaire de l’actualisation des prévisions météorologiques.

Dans ce contexte, la prudence reste de mise pour les usagers de la route, particulièrement dans les zones exposées aux précipitations et aux rafales de vent. Il est notamment recommandé d’éviter la traversée des oueds et des cours d’eau en période de crue, de redoubler de vigilance au volant et de se tenir à distance des arbres, des poteaux électriques et des panneaux publicitaires lors des épisodes venteux.