Météo. Nuages et pluies sur la majeure partie du Royaume ce mardi 3 novembre

Pluies ou averses orageuses sur l’Atlas et ses régions voisines, le Rif, l’Oriental, le Gharb, le Souss, le Sud-est et le Nord-est des provinces sud.
- Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre et la rive méditerranéenne, avec pluies par moments.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Sud-est.
- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/20°C sur le Sud-est, l’intérieur du Gharb, le Saiss, les plaines nord et centre et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sensible.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée sur le Littoral atlantique, devenant peu agitée au Nord de Dakhla et localement belle à peu agitée au Nord d’Assilah.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 03 novembre 2026:
- Oujda min 14 max 22
- Bouarfa min 14 max 20
- Al Hoceima min 17 max 21
- Tétouan min 18 max 22
- Sebta min 19 max 21
- Mellilia min 17 max 23
- Tanger min 17 max 23
- Kénitra min 16 max 22
- Rabat min 15 max 23
- Casablanca min 15 max 23
- El Jadida min 17 max 23
- Settat min 16 max 23
- Safi min 17 max 24
- Khouribga min 14 max 22
- Béni Mellal min 14 max 25
- Marrakech min 18 max 26
- Meknès min 15 max 24
- Fès min 15 max 23
- Ifrane min 09 max 12
- Taounate min 15 max 21
- Errachidia min 15 max 22
- Ouarzazate min 15 max 22
- Agadir min 17 max 26
- Essaouira min 17 max 20
- Laâyoune min 15 max 23
- Smara min 21 max 26
- Dakhla min 20 max 24
- Aousserd min 20 max 30
- Lagouira min 22 max 28
- Midelt min 11 max 16.