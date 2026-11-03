Société

Météo. Nuages et pluies sur la majeure partie du Royaume ce mardi 3 novembre

La ville d’Errachidia sous la pluie.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 03 novembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/11/2026 à 07h00

Pluies ou averses orageuses sur l’Atlas et ses régions voisines, le Rif, l’Oriental, le Gharb, le Souss, le Sud-est et le Nord-est des provinces sud.

- Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre et la rive méditerranéenne, avec pluies par moments.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/20°C sur le Sud-est, l’intérieur du Gharb, le Saiss, les plaines nord et centre et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sensible.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée sur le Littoral atlantique, devenant peu agitée au Nord de Dakhla et localement belle à peu agitée au Nord d’Assilah.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 03 novembre 2026:

- Oujda min 14 max 22

- Bouarfa min 14 max 20

- Al Hoceima min 17 max 21

- Tétouan min 18 max 22

- Sebta min 19 max 21

- Mellilia min 17 max 23

- Tanger min 17 max 23

- Kénitra min 16 max 22

- Rabat min 15 max 23

- Casablanca min 15 max 23

- El Jadida min 17 max 23

- Settat min 16 max 23

- Safi min 17 max 24

- Khouribga min 14 max 22

- Béni Mellal min 14 max 25

- Marrakech min 18 max 26

- Meknès min 15 max 24

- Fès min 15 max 23

- Ifrane min 09 max 12

- Taounate min 15 max 21

- Errachidia min 15 max 22

- Ouarzazate min 15 max 22

- Agadir min 17 max 26

- Essaouira min 17 max 20

- Laâyoune min 15 max 23

- Smara min 21 max 26

- Dakhla min 20 max 24

- Aousserd min 20 max 30

- Lagouira min 22 max 28

- Midelt min 11 max 16.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/11/2026 à 07h00
#Météo#Météorologie#Climat#températures

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