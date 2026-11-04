Hauteurs des pluies pendant les 24 dernières heures au Maroc: des records à Ifrane et Bouarfa

À l’exception de Taza, Taroudant, Midelt, Fès et Casablanca la pluie a touché plusieurs villes et régions du Maroc durant ces 24 dernières heures au Maroc. Ifrane, Bouarfa et Chefchaouen arrivent en tête de liste.
- Ifrane: 40
- Bouarfa: 18
- Chefchaouen: 16
- Settat: 15
- Beni Mellal: 14
- Tetouan, Rabat-Salé-Aeroport et Larache: 11
- Errachidia: 10
- Kenitra: 08
- Marrakech et El Hajeb: 06
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- Meknes: 05
- Tanger-Port Et Rabat: 04
- Sidi Slimane: 03
- Tanger, Ouarzazate, Mohammedia, Khouribga et Agadir Massira : 02
- Taza, Taroudant, Midelt, Fes-Saiss et Casablanca: 01 mm.