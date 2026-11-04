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Hauteurs des pluies pendant les 24 dernières heures au Maroc: des records à Ifrane et Bouarfa

De la pluie. (Photo d'illustration)

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, au cours des dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 14h40

À l’exception de Taza, Taroudant, Midelt, Fès et Casablanca la pluie a touché plusieurs villes et régions du Maroc durant ces 24 dernières heures au Maroc. Ifrane, Bouarfa et Chefchaouen arrivent en tête de liste.

- Ifrane: 40

- Bouarfa: 18

- Chefchaouen: 16

- Settat: 15

- Beni Mellal: 14

- Tetouan, Rabat-Salé-Aeroport et Larache: 11

- Errachidia: 10

- Kenitra: 08

- Marrakech et El Hajeb: 06

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- Meknes: 05

- Tanger-Port Et Rabat: 04

- Sidi Slimane: 03

- Tanger, Ouarzazate, Mohammedia, Khouribga et Agadir Massira : 02

- Taza, Taroudant, Midelt, Fes-Saiss et Casablanca: 01 mm.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 14h40
#pluies#Midelt#Fès#Bouarfa#Taroudant#Météo#Météo Nationale

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