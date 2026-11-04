Météo. Mercure en baisse sur les plaines du centre et en hausse ailleurs ce mercredi 4 novembre, avec des averses locales

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sur le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, le Rif, le sud de l’Oriental et les côtes de Doukkala-Abda.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée, le nord de l’Oriental, les Haut et Moyen Atlas et les côtes atlantiques nord et centre.

– Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes et les plaines centre et le Rif.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, l’intérieur du Gharb, le Saïss et les plaines nord et centre, et de 08/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur le Sud-Est, le Souss, l’Atlas, le nord de l’Oriental et les provinces sahariennes, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à parfois agitée au nord de Safi, et peu agitée à localement belle au sud de Safi.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 4 novembre 2026:

– Oujda min 14 max 22

– Bouarfa min 13 max 17

– Al Hoceima min 17 max 20

– Tétouan min 14 max 20

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 17 max 21

– Kénitra min 16 max 22

– Rabat min 16 max 21

– Casablanca min 18 max 22

– El Jadida min 15 max 22

– Settat min 15 max 22

– Safi min 15 max 24

– Khouribga min 11 max 18

– Béni Mellal min 15 max 21

– Marrakech min 14 max 24

– Meknès min 14 max 19

– Fès min 13 max 20

– Ifrane min 08 max 11

– Taounate min 15 max 19

– Errachidia min 12 max 19

– Ouarzazate min 13 max 22

– Agadir min 16 max 26

– Essaouira min 17 max 24

– Laâyoune min 17 max 29

– Es-Semara min 17 max 29

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 18 max 29

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 08 max 16.