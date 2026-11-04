Société

Météo. Mercure en baisse sur les plaines du centre et en hausse ailleurs ce mercredi 4 novembre, avec des averses locales

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 4 novembre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/11/2026 à 06h58

Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sur le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, le Rif, le sud de l’Oriental et les côtes de Doukkala-Abda.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée, le nord de l’Oriental, les Haut et Moyen Atlas et les côtes atlantiques nord et centre.

– Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes et les plaines centre et le Rif.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, l’intérieur du Gharb, le Saïss et les plaines nord et centre, et de 08/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur le Sud-Est, le Souss, l’Atlas, le nord de l’Oriental et les provinces sahariennes, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à parfois agitée au nord de Safi, et peu agitée à localement belle au sud de Safi.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses, grêle et rafales de vent attendues mardi et mercredi

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 4 novembre 2026:

Oujda min 14 max 22

Bouarfa min 13 max 17

Al Hoceima min 17 max 20

Tétouan min 14 max 20

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 17 max 21

Kénitra min 16 max 22

Rabat min 16 max 21

Casablanca min 18 max 22

El Jadida min 15 max 22

Settat min 15 max 22

Safi min 15 max 24

Khouribga min 11 max 18

Béni Mellal min 15 max 21

Marrakech min 14 max 24

Meknès min 14 max 19

Fès min 13 max 20

Ifrane min 08 max 11

Taounate min 15 max 19

Errachidia min 12 max 19

Ouarzazate min 13 max 22

Agadir min 16 max 26

Essaouira min 17 max 24

Laâyoune min 17 max 29

Es-Semara min 17 max 29

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 18 max 29

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 08 max 16.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/11/2026 à 06h58
#Météo#Météorologie#DGM#températures#Climat

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