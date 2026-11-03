Société

Alerte météo. Averses orageuses, grêle et rafales de vent attendues mardi et mercredi

De fortes averses orageuses sont attendues dans les provinces du Sud. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/11/2026 à 12h19

Oscillant entre 30 et 40 mm, ces averses sont attendues ce mardi, de 9h15 à 23h, dans les provinces d’Inezgane-Aït Melloul, Tarfaya, Assa-Zag, Guelmim, Tata, Chtouka-Aït Baha, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Aousserd, Tan-Tan, Es-Semara, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Laâyoune, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène est prévu mardi, de 12h à 23h, dans les provinces de M’diq-Fnideq, Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, El Kelaâ des Sraghna, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Driouch, Figuig, Nador, Youssoufia, Azilal, Ouarzazate, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Errachidia, Midelt, Settat, Khouribga, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra et Tétouan, précise la même source.

Ces averses sont également attendues mercredi, de minuit à midi, dans les provinces d’El Jadida, Safi, Kénitra, Sidi Bennour, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan et M’diq-Fnideq, ajoute le bulletin d’alerte.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/11/2026 à 12h19
#Maroc#Météo#averses orageuses#Grêle#rafales de vent

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