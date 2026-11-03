Alerte météo. Averses orageuses, grêle et rafales de vent attendues mardi et mercredi

Oscillant entre 30 et 40 mm, ces averses sont attendues ce mardi, de 9h15 à 23h, dans les provinces d’Inezgane-Aït Melloul, Tarfaya, Assa-Zag, Guelmim, Tata, Chtouka-Aït Baha, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Aousserd, Tan-Tan, Es-Semara, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Laâyoune, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Le même phénomène est prévu mardi, de 12h à 23h, dans les provinces de M’diq-Fnideq, Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, El Kelaâ des Sraghna, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Driouch, Figuig, Nador, Youssoufia, Azilal, Ouarzazate, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Errachidia, Midelt, Settat, Khouribga, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra et Tétouan, précise la même source.
Ces averses sont également attendues mercredi, de minuit à midi, dans les provinces d’El Jadida, Safi, Kénitra, Sidi Bennour, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan et M’diq-Fnideq, ajoute le bulletin d’alerte.