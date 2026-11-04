Voici ce que vous réserve la météo cette semaine

Le Royaume s’apprête à connaître une semaine météorologique en plusieurs temps.

Mercredi: orages, grêle et rafales de vent dans le Nord

Sous l’effet d’une dépression en altitude qui affecte le nord du pays, la journée de ce mercredi s’annonce instable.

Des averses orageuses, localement fortes, pourraient s’accompagner de chutes de grêle et de fortes rafales de vent, notamment dans le Rif, à Tanger, dans le Loukkos, le nord du Gharb, le Saïss et l’ouest de la façade méditerranéenne.

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Des pluies éparses sont également attendues dans l’Oriental, le Sud-Est, les reliefs de l’Atlas et les régions voisines, ainsi que sur les plateaux des phosphates et d’Oulmès. Quelques chutes de neige pourraient par ailleurs concerner les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

Côté températures, les maximales varieront entre 28 et 34°C dans le Sud, et entre 23 et 28°C dans le Souss et le nord des provinces du Sud. Elles oscilleront entre 18 et 23°C dans les autres régions, contre 11 à 18°C dans le Rif, les Hauts Plateaux et les versants orientaux de l’Atlas. Sur les reliefs de l’Atlas, le mercure sera plus bas, avec des maximales comprises entre 6 et 11°C.

Du jeudi au week-end: une accalmie progressive

Jeudi, les pluies devraient se faire plus rares, avec quelques précipitations éparses encore possibles dans le nord-ouest du Royaume, le Moyen Atlas, le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

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À partir de vendredi, le temps devrait devenir plus stable. Le ciel sera peu nuageux à parfois nuageux selon les régions, avec un risque de brouillard ou de bruine localisée sur les côtes atlantiques. Les températures connaîtront également une légère hausse jusqu’à dimanche.

Lundi et mardi: le retour progressif de l’instabilité

Dès lundi, de nouvelles pluies sont attendues progressivement dans la moitié nord du Royaume.

Des rafales de vent assez fortes sont attendues lundi et mardi, notamment sur les reliefs de l’Atlas, les plaines du Nord et du Centre, le Rif, l’Oriental et le Sud-Est. Les températures devraient, de leur côté, amorcer une baisse légère et progressive au cours des jours suivants.