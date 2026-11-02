Météo. Pluies dans plusieurs régions et températures contrastées à travers le pays ce lundi 2 novembre

- Pluies ou averses sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, le Souss et le Sud-Est.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud de l’Oriental et le Moyen Atlas, avec ondées éparses.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques et l’ouest de la rive méditerranéenne.
- Rafales de vent modérées sur l’intérieur du Souss et le Sud-Est.
- Température diurne en hausse sur l’Oriental, les plaines nord, le Moyen Atlas, le Saiss et l’Ouest des provinces du Sud et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 2 novembre 2026:
- Oujda min 10 max 25
- Bouarfa min 09 max 20
- Al Hoceima min 15 max 22
- Tétouan min 15 max 21
- Sebta min 18 max 21
- Mellilia min 14 max 22
- Tanger min 16 max 24
- Kénitra min 15 max 23
- Rabat min 15 max 23
- Casablanca min 16 max 23
- El Jadida min 16 max 22
- Settat min 14 max 28
- Safi min 12 max 27
- Khouribga min 15 max 26
- Béni Mellal min 16 max 29
- Marrakech min 16 max 29
- Meknès min 15 max 28
- Fès min 15 max 26
- Ifrane min 07 max 18
- Taounate min 17 max 28
- Errachidia min 15 max 23
- Ouarzazate min 13 max 22
- Agadir min 19 max 26
- Essaouira min 18 max 25
- Laâyoune min 18 max 32
- Es Semara min 22 max 32
- Dakhla min 18 max 29
- Aousserd min 21 max 30
- Lagouira min 20 max 26
- Midelt min 09 max 22.