Météo. Pluies dans plusieurs régions et températures contrastées à travers le pays ce lundi 2 novembre

Oasis de Tighmert, à près de 15 km à l'est de Guelmim. Environ 650 familles, majoritairement des nomades entre-temps sédentarisés, y vivent de la culture des palmiers-dattiers, du maraîchage (figues, abricots), et de petits champs de céréales (blé, orge et maïs). . DR

- Pluies ou averses sur le Haut Atlas et ses régions ouest voisines, le Souss et le Sud-Est.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le sud de l’Oriental et le Moyen Atlas, avec ondées éparses.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques et l’ouest de la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent modérées sur l’intérieur du Souss et le Sud-Est.

- Température diurne en hausse sur l’Oriental, les plaines nord, le Moyen Atlas, le Saiss et l’Ouest des provinces du Sud et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : En chiffres, ce que la pluie a changé dans les champs, les réserves des barrages et les finances publiques

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 2 novembre 2026:

- Oujda min 10 max 25

- Bouarfa min 09 max 20

- Al Hoceima min 15 max 22

- Tétouan min 15 max 21

- Sebta min 18 max 21

- Mellilia min 14 max 22

- Tanger min 16 max 24

- Kénitra min 15 max 23

- Rabat min 15 max 23

- Casablanca min 16 max 23

- El Jadida min 16 max 22

- Settat min 14 max 28

- Safi min 12 max 27

- Khouribga min 15 max 26

- Béni Mellal min 16 max 29

- Marrakech min 16 max 29

- Meknès min 15 max 28

- Fès min 15 max 26

- Ifrane min 07 max 18

- Taounate min 17 max 28

- Errachidia min 15 max 23

- Ouarzazate min 13 max 22

- Agadir min 19 max 26

- Essaouira min 18 max 25

- Laâyoune min 18 max 32

- Es Semara min 22 max 32

- Dakhla min 18 max 29

- Aousserd min 21 max 30

- Lagouira min 20 max 26

- Midelt min 09 max 22.