Société

Pluies: les nappes phréatiques ont gagné jusqu’à 20 mètres, selon Nizar Baraka

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’eau. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/04/2026 à 07h30

VidéoNizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, s’est félicité des récentes pluies tombées sur plusieurs régions du Royaume, indiquant qu’elles ont permis aux nappes phréatiques de gagner entre un et 20 mètres.

S’exprimant lundi en marge de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Nizar Baraka a souligné que les récentes précipitations, ainsi que les chutes de neige enregistrées à plus de 1.800 mètres d’altitude, ont eu «un impact très positif» pour plusieurs raisons.

Premièrement, le taux de remplissage des barrages a atteint aujourd’hui 75%. Pour le ministre, cela signifie que l’eau potable est désormais garantie dans toutes les régions du pays pour «les deux à cinq prochaines années».

Ensuite, a-t-il ajouté, le Maroc dispose également des ressources hydriques nécessaires pour assurer l’eau d’irrigation destinée à l’agriculture, garantissant ainsi la sécurité alimentaire.

Troisièmement, le niveau des nappes phréatiques a augmenté de 1 à 20 mètres, ce qui représente, selon lui, une amélioration majeure assurant «la pérennité de l’agriculture à l’avenir».

Lire aussi : Agriculture: des périmètres de sauvegarde pour mettre fin à la surexploitation des nappes phréatiques

Concernant les barrages collinaires, le ministre a indiqué que le programme a été révisé. Le nouveau plan prévoit la réalisation de 155 barrages, a-t-il précisé. Tous ces ouvrages ne dépasseront pas 15 mètres de hauteur et auront une capacité n’excédant pas un million de mètres cubes chacun.

Ce programme, selon lui, a déjà été lancé. Pour 2026, le ministère prévoit ainsi de lancer 30 barrages sur les 155 programmés, couvrant l’ensemble des provinces du Royaume.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/04/2026 à 07h30
#pluies#Agriculture#nappe phréatique#Ministère de l'Equipement et de l'Eau#Parlement#chambre des représentants#Chutes de neige#Barrages#ressources hydriques#irrigation

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