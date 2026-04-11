De 38% à 75%: comment les barrages ont doublé leurs réserves en un an

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au 11 avril, les barrages totalisent 12.905,29 millions de mètres cubes (Mm³) de réserves. Le taux de remplissage global s’établit à 74,99%, contre 38,29% à la même date en 2025. En une année, le Maroc a pratiquement doublé ses stocks hydriques.

Plusieurs grands ouvrages frôlent la saturation. Bin El Ouidane atteint 1.205,17 Mm³, soit 94,64% de sa capacité, contre 11,09% un an plus tôt. Sidi Mohammed Ben Abdellah passe de 62,10% à 94,39%, avec 920,11 Mm³ en stock.

Évolution du taux de remplissage des barrages. (Source: ministère de l’Équipement et de l’Eau)

Barrage Volume normal

(Mm³) Volume 11/04/2026

(Mm³) Taux 11/04/2026

(%) Taux 11/04/2025

(%) Total général 17210,38 12905,29 74,99% 38,29% Al Wahda

3452,05 2985,85 86,49% 59,35% Al Massira

2649,54 969,57 36,59% 4,29% Bin El Ouidane 1273,4 1205,17 94,64% 11,09% Idriss 1er 1075,15 1005,91 93,56% 38,47% Sidi Mohammed Ben Abdellah

974,79 920,11 94,39% 62,10% Ahmed El Hansali

697,18 581,52 83,41% 17,42% Oued El Makhazine 695,81 626,14 89,99% 96,70% Dar Khrofa 474,75 474,75 100,00% 24,16% Mansour Eddahbi

445,27 239,83 53,86% 40,68% Hassan II 353,69 182,28 51,54% 17,45%

Idriss 1er progresse de 38,47% à 93,56%, pour 1.005,91 Mm³ engrangés. Dar Khrofa affiche 100% de remplissage avec 474,75 Mm³, contre 24,16% au printemps 2025. Ahmed El Hansali enregistre lui aussi un bond important, de 17,42% à 83,41%, portant ses réserves à 581,52 Mm³.

Al Wahda, premier barrage du Royaume avec une capacité de 3.452 Mm³, se maintient à 86,49% et 2.985,85 Mm³, soit 27 points de plus que les 59,35% relevés à la même période l’an dernier.

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Quelques ouvrages restent néanmoins en retrait. Al Massira ne dépasse pas 36,59% de remplissage pour 969,57 Mm³ stockés, malgré une capacité de 2.649 Mm³, même si le bond par rapport aux 4,29% de 2025 reste considérable.

Mansour Eddahbi passe de 40,68% à 53,86% avec 239,83 Mm³, et Hassan II de 17,45% à 51,54% pour 182,28 Mm³. Seul Oued El Makhazine fait figure d’exception dans ce tableau, reculant légèrement de 96,70% à 89,99% et affichant 626,14 Mm³.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Ces niveaux ne sont pas le fruit d’un seul mois de pluie. Ils sont l’aboutissement d’une saison pluviale qui a tenu ses promesses de bout en bout, d’octobre à avril. Mars en a été l’un des temps forts. Entre le 2 et le 30 du mois, les barrages avaient engrangé 925,1 Mm³ supplémentaires, faisant passer le taux de remplissage moyen de 70% à 73,7% en quatre semaines.

La progression des retenues n’a fait que suivre celle des précipitations. Selon le ministère de l’Agriculture, la pluviométrie moyenne annuelle a atteint 520 mm, en hausse de 54% par rapport à la moyenne des 30 dernières années.

Du cheptel aux vergers, une saison qui profite à tous

Les retombées agricoles de cette saison sont déjà chiffrées. Les 12,9 milliards de m³ engrangés dans les barrages couvriront les besoins en eau des cultures printanières et estivales, ainsi que ceux du début de la prochaine campagne agricole.

Sur le terrain, les filières arboricoles affichent des résultats records. Les olives atteignent 2 millions de tonnes, soit 111% de plus que l’année écoulée. Les agrumes s’établissent à 1,9 million de tonnes, en hausse de 25% et les dattes à 160.000 tonnes, en progression de 55% par rapport à la saison précédente.

Les pâturages ont eux aussi profité de cette abondance, permettant une amélioration sensible de l’état du cheptel national, dont la reconstitution figure parmi les priorités du Maroc depuis plusieurs saisons de sécheresse successives.