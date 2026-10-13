Economie

Ressources hydriques: voici les barrages qui ont profité des dernières pluies

Le bassin du barrage Mohammed V, dans la province de Nador.

Les dernières pluies ont contribué à renforcer les réserves hydriques du Maroc. Au 12 octobre, le barrage Mohammed V dans la région de l’oriental a été l’infrastructure la plus arrosée, avec 5,84 millions de m³ supplémentaires. Son taux de remplissage s’établit à 41,4%.

Par Qods Chabâa
Le 13/10/2026 à 14h30

Bonne nouvelle pour les ressources hydriques du Maroc. Entre le 11 et le 12 octobre, les barrages ont enregistré une hausse de leurs réserves, avec un apport supplémentaire de 17,27 millions de mètres cubes (m³) pour quatre ouvrages. Selon la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, le stock national a ainsi atteint 11,2 milliards de m³ au 12 octobre, portant le taux de remplissage global à 65,77 %.

Ce niveau représente plus du double de celui enregistré à la même date l’année dernière, où le taux de remplissage s’établissait à 32,17%. Dans la région de l’Oriental, le barrage Mohammed V arrive en tête des hausses enregistrées, avec 5,84 millions de m³ supplémentaires. Son taux de remplissage atteint 41,4%.

Barrage Mohammed V. (M. Chellay/Le360)

Parallèlement, le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah affiche un apport de 5,39 millions de m³, pour un taux de remplissage de 70,7%.

Dans la province de Settat, le barrage Al Massira enregistre, quant à lui, des réserves supplémentaires de 3,73 millions de m³, tandis que son taux de remplissage s’établit à 40,2%.

Dans la province de Béni Mellal, le barrage Ahmed El Hansali affiche un apport de 2,31 millions de m³ et un taux de remplissage de 78,1%.

Ces hausses témoignent d’une amélioration des réserves hydriques nationales, favorisée par les dernières précipitations.

Par Qods Chabâa
Le 13/10/2026 à 14h30
#Barrages#taux de remplissage#ressources hydriques#pluies#eau

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