Société

Les réserves des barrages bondissent de 29 millions de m³ en 24 heures

Le barrage Al Wahda. (Y.Jaoual/Le360)

En seulement 24 heures, les barrages ont emmagasiné 28,98 millions de m³ supplémentaires, portant le taux de remplissage national à 65,51%.

Par Hajar Kharroubi
Le 10/10/2026 à 15h05

Les réserves des barrages gagnent 28,98 millions de m³ en 24 heures grâce aux dernières pluies. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles atteignent 11.154,95 millions de m³ au 10 octobre, contre 11.125,97 millions la veille. Le taux de remplissage national passe de 65,34% à 65,51%. Le stock retrouve ainsi son niveau du 1er octobre, qui était de 11.155,13 millions de m³. Entre le 5 et le 9 octobre, la hausse n’avait été que de 7,09 millions.

Le barrage Mansour Eddahbi, dans le bassin du Draâ-Oued Noun, enregistre le plus fort gain. Son stock passe de 192,90 à 200,56 millions de m³, soit 7,66 millions de plus, et son taux de 43,32% à 45,04%. Al Massira, deuxième barrage du pays, le suit avec 5,95 millions de m³ supplémentaires. Il atteint 1.061 millions de m³, soit 40,04% de remplissage. Mohammed V, dans la Moulouya, gagne 4,92 millions et passe de 31,36% à 34,35%. Le barrage était à 21,76% le 4 octobre. Il a donc gagné plus de 20 millions de m³ en six jours.

BarrageBassinCapacité normale (Mm³)Taux au 9 oct 2026Taux au 10 oct 2026Évolution (points)Volume au 9 oct (Mm³)Volume au 10 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Mansour EddahbiDraâ-Oued Noun445,2743,32 %45,04 %+1,72192,90200,56+7,66
Al MassiraOum Errbia2.649,5439,82 %40,04 %+0,221.055,051.061,00+5,95
Mohammed VMoulouya164,9631,36 %34,35 %+2,9951,7456,66+4,92
Bin El OuidaneOum Errbia1.273,4079,65 %79,91 %+0,261.014,231.017,54+3,31
TiddasBouregreg505,7789,55 %90,17 %+0,62452,90456,06+3,16
Hassan AddakhilGuir-Ziz-Ghris287,5757,18 %58,14 %+0,96164,44167,18+2,74
OulouzSouss-Massa88,9756,66 %58,54 %+1,8850,4152,08+1,67
AgdezDraâ-Oued Noun244,7339,23 %39,87 %+0,6496,0097,58+1,58
Sultan Moulay Ali CherifDraâ-Oued Noun280,1820,24 %20,75 %+0,5156,7158,15+1,44
Sidi Mohammed Ben AbdellahBouregreg863,4269,75 %69,90 %+0,15602,22603,56+1,34
Hassan IIMoulouya353,6957,35 %57,62 %+0,27202,84203,79+0,95
Ahmed El HansaliOum Errbia697,1877,80 %77,93 %+0,13542,40543,32+0,92
Hassan IerOum Errbia229,7579,80 %79,97 %+0,17183,33183,73+0,40
Allal El FassiSebou15,6890,49 %92,65 %+2,1614,1914,52+0,33
TamaloutMoulouya47,8670,64 %71,34 %+0,7033,8134,14+0,33
Moulay AbdallahSouss-Massa81,9483,43 %83,77 %+0,3468,3668,64+0,28
Yaacoub El MansourTensift57,9673,61 %73,96 %+0,3542,6642,86+0,20
KadoussaGuir-Ziz-Ghris224,1826,91 %26,99 %+0,0860,3260,50+0,18
Moulay AbderrahmaneTensift59,6680,96 %81,22 %+0,2648,3048,46+0,16
ToudghaGuir-Ziz-Ghris36,538,42 %8,86 %+0,443,083,24+0,16
AbdelmoumenSouss-Massa198,4431,87 %31,95 %+0,0863,2463,40+0,16
Ben Slimane El JazouliTensift12,7667,36 %67,90 %+0,548,608,67+0,07
El HmerBouregreg13,795,32 %5,34 %+0,020,730,74+0,01

Plusieurs grands ouvrages progressent aussi. Bin El Ouidane gagne 3,31 millions de m³ et atteint 1.017,54 millions, soit 79,91%. Tiddas ajoute 3,16 millions et dépasse les 90%, à 90,17%. Hassan Addakhil, dans le Guir-Ziz-Ghris, prend 2,74 millions et s’établit à 58,14%. Il stockait 152,95 millions de m³ le 1er octobre contre 167,18 millions aujourd’hui. Oulouz, dans le Souss-Massa, gagne 1,67 million, de 56,66% à 58,54%. Agdez progresse de 1,58 million et le Sultan Moulay Ali Cherif de 1,44 million, à 58,15 millions de m³.

Sidi Mohammed Ben Abdellah gagne 1,34 million de m³ et remonte à 69,90%. Hassan II ajoute 0,95 million, à 203,79 millions de m³. Ahmed El Hansali prend 0,92 million et Hassan Ier 0,40 million. Onze autres ouvrages progressent de moins d’un demi-million de m³. Il s’agit de Tamalout, Allal El Fassi, Moulay Abdallah, Yaacoub El Mansour, Kadoussa, Moulay Abderrahmane, Toudgha, Abdelmoumen, Ben Slimane El Jazouli et El Hmer.

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)

Barrage Al Wahda. (Le360)

Six bassins sur neuf gagnent de l’eau. Le Draâ-Oued Noun progresse le plus, avec 10,68 millions de m³ de plus. Son taux passe de 34,86% à 35,88% et son stock atteint 376,09 millions. L’Oum Errbia gagne 8,62 millions et se hisse à 58,02%, soit 2.903,04 millions de m³. La Moulouya ajoute 6,16 millions et passe de 59,09% à 59,97%. Le Bouregreg gagne 4,40 millions (76,14%), le Guir-Ziz-Ghris 3,07 millions (42,12%) et le Souss-Massa 2,04 millions (46,69%).

Trois bassins reculent, mais de façon limitée. Le Loukkos perd 3,20 millions de m³ et tombe à 75,50%. Dar Khroufa se retrouve avec 2,04 millions de moins, à 86,71%. Le Sebou cède 2,69 millions et passe à 77,03%. Al Wahda perd à lui seul 2,11 millions de m³ et reste à 80,46%, la plus forte baisse de tous les barrages. Le Tensift ne recule que de 0,11 million, à 74,25%. À la même date l’an dernier, le taux de remplissage national était de 32,28%, soit moitié moins qu’aujourd’hui.

BassinCapacité normale (Mm³)Taux au 9 oct 2026Taux au 10 oct 2026Évolution (points)Volume au 9 oct (Mm³)Volume au 10 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Sebou5.370,3377,08 %77,03 %-0,054.139,644.136,95-2,69
Oum Errbia5.003,3757,85 %58,02 %+0,172.894,422.903,04+8,62
Loukkos1.956,5575,66 %75,50 %-0,161.480,381.477,18-3,20
Bouregreg1.473,3975,84 %76,14 %+0,301.117,411.121,81+4,40
Draâ-Oued Noun1.048,1834,86 %35,88 %+1,02365,41376,09+10,68
Souss-Massa722,8346,40 %46,69 %+0,29335,41337,45+2,04
Moulouya701,4959,09 %59,97 %+0,88414,50420,66+6,16
Guir-Ziz-Ghris548,2841,56 %42,12 %+0,56227,84230,91+3,07
Tensift203,1774,31 %74,25 %-0,06150,97150,86-0,11
Total national17.027,5965,34 %65,51 %+0,1711.125,9711.154,95+28,98
Par Hajar Kharroubi
Le 10/10/2026 à 15h05
#Barrages#Pluies#Remplissage#Evolution

LEs contenus liés

Economie

Al Hoceïma: le barrage Ghiss profite des dernières pluies orageuses

Economie

Barrage de Kheng Grou à Figuig: les travaux atteignent 91%, livraison prévue avant fin 2026

Société

Rabat: l’«autoroute de l’eau» du Sebou redonne vie au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah

Economie

Barrage Al Wahda: avec plus de 2,82 milliards de m³ en réserve, comment se prépare la prochaine saison des pluies

Articles les plus lus

1
Ouverture du Parlement: les défis de la déconcentration, de la jeunesse et de la migration au cœur du discours du Roi
2
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
3
H225M, C-295W, près de 60 aéronefs soutenus... Airbus renforce sa présence auprès des Forces armées royales
4
Hommage: Péroncel-Hugoz, voyageur enraciné, le Maroc pour port d’attache
5
Purges et instabilité en Algérie: nouveau changement à la tête de la gendarmerie
6
Sahara: après les fanfaronnades, le chef de la diplomatie algérienne passe aux lamentations
7
Barrages: les réserves légèrement à la hausse à la faveur des pluies
8
Autour de moi, tout le monde devient coach
Revues de presse

Voir plus