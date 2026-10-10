Les réserves des barrages bondissent de 29 millions de m³ en 24 heures

Les réserves des barrages gagnent 28,98 millions de m³ en 24 heures grâce aux dernières pluies. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles atteignent 11.154,95 millions de m³ au 10 octobre, contre 11.125,97 millions la veille. Le taux de remplissage national passe de 65,34% à 65,51%. Le stock retrouve ainsi son niveau du 1er octobre, qui était de 11.155,13 millions de m³. Entre le 5 et le 9 octobre, la hausse n’avait été que de 7,09 millions.

Le barrage Mansour Eddahbi, dans le bassin du Draâ-Oued Noun, enregistre le plus fort gain. Son stock passe de 192,90 à 200,56 millions de m³, soit 7,66 millions de plus, et son taux de 43,32% à 45,04%. Al Massira, deuxième barrage du pays, le suit avec 5,95 millions de m³ supplémentaires. Il atteint 1.061 millions de m³, soit 40,04% de remplissage. Mohammed V, dans la Moulouya, gagne 4,92 millions et passe de 31,36% à 34,35%. Le barrage était à 21,76% le 4 octobre. Il a donc gagné plus de 20 millions de m³ en six jours.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 9 oct 2026 Taux au 10 oct 2026 Évolution (points) Volume au 9 oct (Mm³) Volume au 10 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 43,32 % 45,04 % +1,72 192,90 200,56 +7,66 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 39,82 % 40,04 % +0,22 1.055,05 1.061,00 +5,95 Mohammed V Moulouya 164,96 31,36 % 34,35 % +2,99 51,74 56,66 +4,92 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 79,65 % 79,91 % +0,26 1.014,23 1.017,54 +3,31 Tiddas Bouregreg 505,77 89,55 % 90,17 % +0,62 452,90 456,06 +3,16 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 57,18 % 58,14 % +0,96 164,44 167,18 +2,74 Oulouz Souss-Massa 88,97 56,66 % 58,54 % +1,88 50,41 52,08 +1,67 Agdez Draâ-Oued Noun 244,73 39,23 % 39,87 % +0,64 96,00 97,58 +1,58 Sultan Moulay Ali Cherif Draâ-Oued Noun 280,18 20,24 % 20,75 % +0,51 56,71 58,15 +1,44 Sidi Mohammed Ben Abdellah Bouregreg 863,42 69,75 % 69,90 % +0,15 602,22 603,56 +1,34 Hassan II Moulouya 353,69 57,35 % 57,62 % +0,27 202,84 203,79 +0,95 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 77,80 % 77,93 % +0,13 542,40 543,32 +0,92 Hassan Ier Oum Errbia 229,75 79,80 % 79,97 % +0,17 183,33 183,73 +0,40 Allal El Fassi Sebou 15,68 90,49 % 92,65 % +2,16 14,19 14,52 +0,33 Tamalout Moulouya 47,86 70,64 % 71,34 % +0,70 33,81 34,14 +0,33 Moulay Abdallah Souss-Massa 81,94 83,43 % 83,77 % +0,34 68,36 68,64 +0,28 Yaacoub El Mansour Tensift 57,96 73,61 % 73,96 % +0,35 42,66 42,86 +0,20 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 26,91 % 26,99 % +0,08 60,32 60,50 +0,18 Moulay Abderrahmane Tensift 59,66 80,96 % 81,22 % +0,26 48,30 48,46 +0,16 Toudgha Guir-Ziz-Ghris 36,53 8,42 % 8,86 % +0,44 3,08 3,24 +0,16 Abdelmoumen Souss-Massa 198,44 31,87 % 31,95 % +0,08 63,24 63,40 +0,16 Ben Slimane El Jazouli Tensift 12,76 67,36 % 67,90 % +0,54 8,60 8,67 +0,07 El Hmer Bouregreg 13,79 5,32 % 5,34 % +0,02 0,73 0,74 +0,01

Plusieurs grands ouvrages progressent aussi. Bin El Ouidane gagne 3,31 millions de m³ et atteint 1.017,54 millions, soit 79,91%. Tiddas ajoute 3,16 millions et dépasse les 90%, à 90,17%. Hassan Addakhil, dans le Guir-Ziz-Ghris, prend 2,74 millions et s’établit à 58,14%. Il stockait 152,95 millions de m³ le 1er octobre contre 167,18 millions aujourd’hui. Oulouz, dans le Souss-Massa, gagne 1,67 million, de 56,66% à 58,54%. Agdez progresse de 1,58 million et le Sultan Moulay Ali Cherif de 1,44 million, à 58,15 millions de m³.

Sidi Mohammed Ben Abdellah gagne 1,34 million de m³ et remonte à 69,90%. Hassan II ajoute 0,95 million, à 203,79 millions de m³. Ahmed El Hansali prend 0,92 million et Hassan Ier 0,40 million. Onze autres ouvrages progressent de moins d’un demi-million de m³. Il s’agit de Tamalout, Allal El Fassi, Moulay Abdallah, Yaacoub El Mansour, Kadoussa, Moulay Abderrahmane, Toudgha, Abdelmoumen, Ben Slimane El Jazouli et El Hmer.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Six bassins sur neuf gagnent de l’eau. Le Draâ-Oued Noun progresse le plus, avec 10,68 millions de m³ de plus. Son taux passe de 34,86% à 35,88% et son stock atteint 376,09 millions. L’Oum Errbia gagne 8,62 millions et se hisse à 58,02%, soit 2.903,04 millions de m³. La Moulouya ajoute 6,16 millions et passe de 59,09% à 59,97%. Le Bouregreg gagne 4,40 millions (76,14%), le Guir-Ziz-Ghris 3,07 millions (42,12%) et le Souss-Massa 2,04 millions (46,69%).

Trois bassins reculent, mais de façon limitée. Le Loukkos perd 3,20 millions de m³ et tombe à 75,50%. Dar Khroufa se retrouve avec 2,04 millions de moins, à 86,71%. Le Sebou cède 2,69 millions et passe à 77,03%. Al Wahda perd à lui seul 2,11 millions de m³ et reste à 80,46%, la plus forte baisse de tous les barrages. Le Tensift ne recule que de 0,11 million, à 74,25%. À la même date l’an dernier, le taux de remplissage national était de 32,28%, soit moitié moins qu’aujourd’hui.

Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 9 oct 2026 Taux au 10 oct 2026 Évolution (points) Volume au 9 oct (Mm³) Volume au 10 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Sebou 5.370,33 77,08 % 77,03 % -0,05 4.139,64 4.136,95 -2,69 Oum Errbia 5.003,37 57,85 % 58,02 % +0,17 2.894,42 2.903,04 +8,62 Loukkos 1.956,55 75,66 % 75,50 % -0,16 1.480,38 1.477,18 -3,20 Bouregreg 1.473,39 75,84 % 76,14 % +0,30 1.117,41 1.121,81 +4,40 Draâ-Oued Noun 1.048,18 34,86 % 35,88 % +1,02 365,41 376,09 +10,68 Souss-Massa 722,83 46,40 % 46,69 % +0,29 335,41 337,45 +2,04 Moulouya 701,49 59,09 % 59,97 % +0,88 414,50 420,66 +6,16 Guir-Ziz-Ghris 548,28 41,56 % 42,12 % +0,56 227,84 230,91 +3,07 Tensift 203,17 74,31 % 74,25 % -0,06 150,97 150,86 -0,11 Total national 17.027,59 65,34 % 65,51 % +0,17 11.125,97 11.154,95 +28,98