Société

Voici les barrages qui ont vu leurs réserves augmenter après les dernières pluies

Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360)

Avec un taux de remplissage national stabilisé à 65,30%, les barrages enregistrent une baisse nettement freinée par la hausse des réserves de 12 ouvrages. Les détails.

Par Hajar Kharroubi
Le 05/10/2026 à 19h45

Douze barrages ont augmenté leurs réserves en 24 heures, alors que le stock national recule légèrement. Hassan Addakhil, dans le bassin du Guir-Ziz-Ghris, affiche la plus forte hausse. Son volume passe de 154,88 à 157,68 millions de m³, soit 2,80 millions de plus, et son taux de 53,86% à 54,83%. Le barrage a gagné 4,73 millions de m³ depuis le 1er octobre, date à laquelle il stockait 152,95 millions. Toudgha, dans le même bassin, passe de 2,87 à 3,10 millions de m³ (de 7,86% à 8,50%).

La Moulouya concentre quatre des douze hausses. Le barrage Mohammed V progresse de 1,39 million de m³, de 35,90 à 37,29 millions, et son taux monte de 21,76% à 22,60%. Hassan II gagne 0,58 million et atteint 200,50 millions de m³. Tamalout ajoute lui aussi 0,58 million, à 32,86 millions, tandis qu’Injil passe de 2,13 à 2,33 millions de m³, soit de 22,85% à 24,97% de remplissage.

Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي

Dans le Draâ, Mansour Eddahbi gagne 0,62 million de m³ et s’établit à 189,59 millions, soit 42,58%. Dans le Sebou, Garde Sebou passe de 97,04% à 98,51%, avec 0,32 million de m³ supplémentaire. Yaacoub El Mansour, dans le Tensift, ne progresse que de 0,02 million, à 42,42 millions de m³.

BarrageBassinCapacité normale (Mm³)Taux au 4 oct 2026Taux au 5 oct 2026Évolution (points)Volume au 4 oct (Mm³)Volume au 5 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Hassan AddakhilGuir-Ziz-Ghris287,5753,86 %54,83 %+0,97154,88157,68+2,80
Mohammed VMoulouya164,9621,76 %22,60 %+0,8435,9037,29+1,39
Aït MessaoudOum Errbia8,8048,56 %61,41 %+12,854,275,40+1,13
Mansour EddahbiDraâ-Oued Noun445,2742,44 %42,58 %+0,14188,97189,59+0,62
Hassan IIMoulouya353,6956,52 %56,69 %+0,17199,92200,50+0,58
TamaloutMoulouya47,8667,44 %68,66 %+1,2232,2832,86+0,58
Garde SebouSebou21,8397,04 %98,51 %+1,4721,1821,50+0,32
ToudghaGuir-Ziz-Ghris36,537,86 %8,50 %+0,642,873,10+0,23
InjilMoulouya9,3322,85 %24,97 %+2,122,132,33+0,20
Sidi Saïd MaachouOum Errbia0,7763,58 %81,64 %+18,060,490,63+0,14
Yaacoub El MansourTensift57,9673,15 %73,19 %+0,0442,4042,42+0,02
Sidi DrissOum Errbia0,5597,18 %100,00 %+2,820,540,55+0,01

Trois petits ouvrages de l’Oum Errbia complètent la liste. Aït Messaoud gagne 1,13 million de m³ et passe de 48,56% à 61,41%. Sidi Saïd Maachou ajoute 0,14 million et monte de 63,58% à 81,64%. Sidi Driss atteint 100%.

Trois bassins progressent, six reculent

Au niveau des bassins, le Guir-Ziz-Ghris gagne 2,97 millions de m³ et passe de 39,62% à 40,16%. La Moulouya progresse de 2,69 millions, de 55,96% à 56,35%, pour 395,26 millions de m³ en stock. Le Draâ-Oued Noun ajoute 0,62 million et atteint 361,92 millions de m³, soit 34,53%.

Les six autres bassins reculent. Le Sebou perd 4,68 millions de m³ et tombe à 4.153,12 millions, soit 77,33%. L’Oum Errbia cède 2,74 millions (57,73%), le Loukkos 2,27 millions (76,04%) et le Bouregreg 1,44 million (76,19%). Le Tensift et le Souss-Massa perdent chacun moins d’un demi-million de m³.

Lire aussi : Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique

Parmi les grands ouvrages, Al Wahda recule de 3,17 millions de m³ et reste à 80,86%. Sidi Mohammed Ben Abdellah perd 1,35 million et Bin El Ouidane 1,33 million.

Au total, les retenues s’établissent à 11.118,88 millions de m³ au 5 octobre, contre 11.124,67 millions la veille, soit 5,79 millions de moins. Le taux de remplissage national passe de 65,33% à 65,30%. La baisse ralentit nettement. Entre le 1er et le 4 octobre, les barrages avaient perdu 30,46 millions de m³, soit une dizaine de millions par jour. À la même date l’an dernier, le taux national s’élevait à 32,51%.

Par Hajar Kharroubi
Le 05/10/2026 à 19h45
#Barrages#Pluie#stockage

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