Voici les barrages qui ont vu leurs réserves augmenter après les dernières pluies

Douze barrages ont augmenté leurs réserves en 24 heures, alors que le stock national recule légèrement. Hassan Addakhil, dans le bassin du Guir-Ziz-Ghris, affiche la plus forte hausse. Son volume passe de 154,88 à 157,68 millions de m³, soit 2,80 millions de plus, et son taux de 53,86% à 54,83%. Le barrage a gagné 4,73 millions de m³ depuis le 1er octobre, date à laquelle il stockait 152,95 millions. Toudgha, dans le même bassin, passe de 2,87 à 3,10 millions de m³ (de 7,86% à 8,50%).

La Moulouya concentre quatre des douze hausses. Le barrage Mohammed V progresse de 1,39 million de m³, de 35,90 à 37,29 millions, et son taux monte de 21,76% à 22,60%. Hassan II gagne 0,58 million et atteint 200,50 millions de m³. Tamalout ajoute lui aussi 0,58 million, à 32,86 millions, tandis qu’Injil passe de 2,13 à 2,33 millions de m³, soit de 22,85% à 24,97% de remplissage.

Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي

Dans le Draâ, Mansour Eddahbi gagne 0,62 million de m³ et s’établit à 189,59 millions, soit 42,58%. Dans le Sebou, Garde Sebou passe de 97,04% à 98,51%, avec 0,32 million de m³ supplémentaire. Yaacoub El Mansour, dans le Tensift, ne progresse que de 0,02 million, à 42,42 millions de m³.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 4 oct 2026 Taux au 5 oct 2026 Évolution (points) Volume au 4 oct (Mm³) Volume au 5 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 53,86 % 54,83 % +0,97 154,88 157,68 +2,80 Mohammed V Moulouya 164,96 21,76 % 22,60 % +0,84 35,90 37,29 +1,39 Aït Messaoud Oum Errbia 8,80 48,56 % 61,41 % +12,85 4,27 5,40 +1,13 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 42,44 % 42,58 % +0,14 188,97 189,59 +0,62 Hassan II Moulouya 353,69 56,52 % 56,69 % +0,17 199,92 200,50 +0,58 Tamalout Moulouya 47,86 67,44 % 68,66 % +1,22 32,28 32,86 +0,58 Garde Sebou Sebou 21,83 97,04 % 98,51 % +1,47 21,18 21,50 +0,32 Toudgha Guir-Ziz-Ghris 36,53 7,86 % 8,50 % +0,64 2,87 3,10 +0,23 Injil Moulouya 9,33 22,85 % 24,97 % +2,12 2,13 2,33 +0,20 Sidi Saïd Maachou Oum Errbia 0,77 63,58 % 81,64 % +18,06 0,49 0,63 +0,14 Yaacoub El Mansour Tensift 57,96 73,15 % 73,19 % +0,04 42,40 42,42 +0,02 Sidi Driss Oum Errbia 0,55 97,18 % 100,00 % +2,82 0,54 0,55 +0,01

Trois petits ouvrages de l’Oum Errbia complètent la liste. Aït Messaoud gagne 1,13 million de m³ et passe de 48,56% à 61,41%. Sidi Saïd Maachou ajoute 0,14 million et monte de 63,58% à 81,64%. Sidi Driss atteint 100%.

Trois bassins progressent, six reculent

Au niveau des bassins, le Guir-Ziz-Ghris gagne 2,97 millions de m³ et passe de 39,62% à 40,16%. La Moulouya progresse de 2,69 millions, de 55,96% à 56,35%, pour 395,26 millions de m³ en stock. Le Draâ-Oued Noun ajoute 0,62 million et atteint 361,92 millions de m³, soit 34,53%.

Les six autres bassins reculent. Le Sebou perd 4,68 millions de m³ et tombe à 4.153,12 millions, soit 77,33%. L’Oum Errbia cède 2,74 millions (57,73%), le Loukkos 2,27 millions (76,04%) et le Bouregreg 1,44 million (76,19%). Le Tensift et le Souss-Massa perdent chacun moins d’un demi-million de m³.

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Parmi les grands ouvrages, Al Wahda recule de 3,17 millions de m³ et reste à 80,86%. Sidi Mohammed Ben Abdellah perd 1,35 million et Bin El Ouidane 1,33 million.

Au total, les retenues s’établissent à 11.118,88 millions de m³ au 5 octobre, contre 11.124,67 millions la veille, soit 5,79 millions de moins. Le taux de remplissage national passe de 65,33% à 65,30%. La baisse ralentit nettement. Entre le 1er et le 4 octobre, les barrages avaient perdu 30,46 millions de m³, soit une dizaine de millions par jour. À la même date l’an dernier, le taux national s’élevait à 32,51%.