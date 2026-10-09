Barrages: les réserves légèrement à la hausse à la faveur des pluies

Les réserves des barrages repartent légèrement à la hausse en raison des dernières précipitations. Elles atteignent 11.125,97 millions de m³ au 9 octobre 2026, contre 11.118,88 millions le 5 octobre, soit 7,09 millions de m³ de plus en quatre jours, selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau.

Le taux de remplissage national passe de 65,30% à 65,34%. Le mouvement reste modeste, mais il inverse la tendance des jours précédents. Entre le 1er et le 5 octobre, les retenues avaient perdu 36,25 millions de m³.

Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, concentre l’essentiel de cette remontée. Son stock passe de 37,29 à 51,74 millions de m³, soit 14,45 millions de plus, et son taux grimpe de 22,60% à 31,36%. L’ouvrage avait touché 21,76% le 4 octobre.

Dans le même bassin, Hassan II gagne 2,34 millions de m³ et atteint 202,84 millions, soit 57,35%. Tamalout progresse de 0,95 million, à 70,64%, et Injil de 1,17 million, de 24,97% à 37,49%. Mechraa Hammadi passe de 70,54% à 77,74%. Au total, la Moulouya ajoute 19,24 millions de m³ et son taux passe de 56,35% à 59,09%. Il y a un an, il n’était que de 29,70%.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 5 oct 2026 Taux au 9 oct 2026 Évolution (points) Volume au 5 oct (Mm³) Volume au 9 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Mohammed V Moulouya 164,96 22,60 % 31,36 % +8,76 37,29 51,74 +14,45 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 54,83 % 57,18 % +2,35 157,68 164,44 +6,76 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 42,58 % 43,32 % +0,74 189,59 192,90 +3,31 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 79,44 % 79,65 % +0,21 1.011,58 1.014,23 +2,65 Idriss Ier Sebou 1.075,15 74,59 % 74,81 % +0,22 801,92 804,34 +2,42 Hassan II Moulouya 353,69 56,69 % 57,35 % +0,66 200,50 202,84 +2,34 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 77,60 % 77,80 % +0,20 541,02 542,40 +1,38 Imfout Oum Errbia 8,99 11,97 % 25,89 % +13,92 1,08 2,33 +1,25 Injil Moulouya 9,33 24,97 % 37,49 % +12,52 2,33 3,50 +1,17 Moulay Youssef Oum Errbia 128,56 66,92 % 67,70 % +0,78 86,04 87,03 +0,99 Tamalout Moulouya 47,86 68,66 % 70,64 % +1,98 32,86 33,81 +0,95 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 26,51 % 26,91 % +0,40 59,43 60,32 +0,89 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 39,79 % 39,82 % +0,03 1.054,31 1.055,05 +0,74 Daourat Oum Errbia 5,09 67,09 % 74,38 % +7,29 3,42 3,79 +0,37 Mechraa Hammadi Moulouya 4,67 70,54 % 77,74 % +7,20 3,30 3,63 +0,33 Timinoutine Oum Errbia 0,73 38,70 % 79,38 % +40,68 0,28 0,58 +0,30 Yaacoub El Mansour Tensift 57,96 73,19 % 73,61 % +0,42 42,42 42,66 +0,24 Agdez Draâ-Oued Noun 244,73 39,14 % 39,23 % +0,09 95,78 96,00 +0,22 Oulouz Souss-Massa 88,97 56,43 % 56,66 % +0,23 50,20 50,41 +0,21 Dkhila Souss-Massa 0,23 31,87 % 94,31 % +62,44 0,07 0,22 +0,15 Ben Abdelkrim Khattabi Loukkos 10,52 33,65 % 34,63 % +0,98 3,54 3,64 +0,10 Joumoua Loukkos 5,40 19,14 % 19,21 % +0,07 1,03 1,04 +0,01

Le bassin du Guir-Ziz-Ghris progresse lui aussi. Hassan Addakhil gagne 6,76 millions de m³ en quatre jours, de 157,68 à 164,44 millions, soit 57,18% de remplissage contre 54,83% le 5 octobre. Le barrage remonte depuis le 1er octobre, date à laquelle il stockait 152,95 millions. Kadoussa ajoute 0,89 million, à 60,32 millions de m³. Seul Toudgha cède quelques centièmes. Le bassin gagne 7,63 millions de m³ et passe de 40,16% à 41,56%. Il reste toutefois sous son niveau du 9 octobre 2025, qui était de 47,57%.

Dans le Draâ-Oued Noun, Mansour Eddahbi gagne 3,31 millions de m³ et monte de 42,58% à 43,32%, avec 192,90 millions en stock. Agdez progresse de 0,22 million. Le bassin ajoute 3,49 millions de m³ et atteint 34,86%.

L’Oum Errbia progresse de 5,73 millions de m³ et passe de 57,73% à 57,85%. Bin El Ouidane gagne 2,65 millions et retient 1.014,23 millions de m³. Ahmed El Hansali ajoute 1,38 million, Moulay Youssef 0,99 million et Al Massira 0,74 million, à 1.055,05 millions de m³. Plusieurs petits ouvrages du bassin enregistrent de fortes variations en points, en raison de leur faible capacité. Imfout passe de 11,97% à 25,89%, Daourat de 67,09% à 74,38% et Timinoutine de 38,70% à 79,38%. À l’inverse, Hassan Ier recule d’un million de m³, à 183,33 millions.

Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 5 oct 2026 Taux au 9 oct 2026 Évolution (points) Volume au 5 oct (Mm³) Volume au 9 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Sebou 5.370,33 77,33 % 77,08 % -0,25 4.153,12 4.139,64 -13,48 Oum Errbia 5.003,37 57,73 % 57,85 % +0,12 2.888,69 2.894,42 +5,73 Loukkos 1.956,55 76,04 % 75,66 % -0,38 1.487,86 1.480,38 -7,48 Bouregreg 1.473,39 76,19 % 75,84 % -0,35 1.122,58 1.117,41 -5,17 Draâ-Oued Noun 1.048,18 34,53 % 34,86 % +0,33 361,92 365,41 +3,49 Souss-Massa 722,83 46,50 % 46,40 % -0,10 336,13 335,41 -0,72 Moulouya 701,49 56,35 % 59,09 % +2,74 395,26 414,50 +19,24 Guir-Ziz-Ghris 548,28 40,16 % 41,56 % +1,40 220,21 227,84 +7,63 Tensift 203,17 75,36 % 74,31 % -1,05 153,11 150,97 -2,14 Total national 17.027,59 65,30 % 65,34 % +0,04 11.118,88 11.125,97 +7,09

Dans le Souss-Massa, Oulouz gagne 0,21 million de m³. Le petit barrage de Dkhila passe de 31,87% à 94,31%, pour 0,22 million de m³. Le bassin dans son ensemble reste pourtant en léger repli, avec 335,41 millions de m³ au lieu de 336,13.

Quatre bassins progressent donc, cinq reculent. Le Sebou perd 13,48 millions de m³ et tombe à 4 139,64 millions, soit 77,08%. Idriss Ier gagne pourtant 2,42 millions, à 804,34 millions de m³. La baisse vient surtout d’Al Wahda, qui cède 11,59 millions et passe de 80,86% à 80,53%. El Kansera recule de 2,81 millions, à 62,38%.

Barrage Al Wahda. (Le360)

Le Loukkos perd 7,48 millions de m³ et passe de 76,04% à 75,66%. Dar Khroufa cède à lui seul 5,12 millions, à 87,14%. Le Bouregreg recule de 5,17 millions et s’établit à 75,84%, avec Sidi Mohammed Ben Abdellah en baisse de 4,70 millions, à 69,75%. Le Tensift perd 2,14 millions de m³ et passe de 75,36% à 74,31%. Lalla Takerkoust y cède près de 2 millions de m³ et tombe à 66,33%.

Sur l’ensemble du pays, 22 barrages sur 69 ont gagné de l’eau entre le 5 et le 9 octobre. Trente-sept ont reculé et 10 sont restés stables. Au 9 octobre 2025, le taux de remplissage national était de 32,32%, soit moitié moins qu’aujourd’hui.