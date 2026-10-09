Economie

Barrages: les réserves légèrement à la hausse à la faveur des pluies

Le barrage Al Massira. (K.Essalak/Le360)

Une légère embellie s’observe dans les retenues d’eau avec un gain de 7,09 millions de m³ entre le 5 et le 9 octobre. Les détails, en chiffres.

Par Hajar Kharroubi
Le 09/10/2026 à 13h45

Les réserves des barrages repartent légèrement à la hausse en raison des dernières précipitations. Elles atteignent 11.125,97 millions de m³ au 9 octobre 2026, contre 11.118,88 millions le 5 octobre, soit 7,09 millions de m³ de plus en quatre jours, selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau.

Le taux de remplissage national passe de 65,30% à 65,34%. Le mouvement reste modeste, mais il inverse la tendance des jours précédents. Entre le 1er et le 5 octobre, les retenues avaient perdu 36,25 millions de m³.

Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, concentre l’essentiel de cette remontée. Son stock passe de 37,29 à 51,74 millions de m³, soit 14,45 millions de plus, et son taux grimpe de 22,60% à 31,36%. L’ouvrage avait touché 21,76% le 4 octobre.

Dans le même bassin, Hassan II gagne 2,34 millions de m³ et atteint 202,84 millions, soit 57,35%. Tamalout progresse de 0,95 million, à 70,64%, et Injil de 1,17 million, de 24,97% à 37,49%. Mechraa Hammadi passe de 70,54% à 77,74%. Au total, la Moulouya ajoute 19,24 millions de m³ et son taux passe de 56,35% à 59,09%. Il y a un an, il n’était que de 29,70%.

BarrageBassinCapacité normale (Mm³)Taux au 5 oct 2026Taux au 9 oct 2026Évolution (points)Volume au 5 oct (Mm³)Volume au 9 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Mohammed VMoulouya164,9622,60 %31,36 %+8,7637,2951,74+14,45
Hassan AddakhilGuir-Ziz-Ghris287,5754,83 %57,18 %+2,35157,68164,44+6,76
Mansour EddahbiDraâ-Oued Noun445,2742,58 %43,32 %+0,74189,59192,90+3,31
Bin El OuidaneOum Errbia1.273,4079,44 %79,65 %+0,211.011,581.014,23+2,65
Idriss IerSebou1.075,1574,59 %74,81 %+0,22801,92804,34+2,42
Hassan IIMoulouya353,6956,69 %57,35 %+0,66200,50202,84+2,34
Ahmed El HansaliOum Errbia697,1877,60 %77,80 %+0,20541,02542,40+1,38
ImfoutOum Errbia8,9911,97 %25,89 %+13,921,082,33+1,25
InjilMoulouya9,3324,97 %37,49 %+12,522,333,50+1,17
Moulay YoussefOum Errbia128,5666,92 %67,70 %+0,7886,0487,03+0,99
TamaloutMoulouya47,8668,66 %70,64 %+1,9832,8633,81+0,95
KadoussaGuir-Ziz-Ghris224,1826,51 %26,91 %+0,4059,4360,32+0,89
Al MassiraOum Errbia2.649,5439,79 %39,82 %+0,031.054,311.055,05+0,74
DaouratOum Errbia5,0967,09 %74,38 %+7,293,423,79+0,37
Mechraa HammadiMoulouya4,6770,54 %77,74 %+7,203,303,63+0,33
TiminoutineOum Errbia0,7338,70 %79,38 %+40,680,280,58+0,30
Yaacoub El MansourTensift57,9673,19 %73,61 %+0,4242,4242,66+0,24
AgdezDraâ-Oued Noun244,7339,14 %39,23 %+0,0995,7896,00+0,22
OulouzSouss-Massa88,9756,43 %56,66 %+0,2350,2050,41+0,21
DkhilaSouss-Massa0,2331,87 %94,31 %+62,440,070,22+0,15
Ben Abdelkrim KhattabiLoukkos10,5233,65 %34,63 %+0,983,543,64+0,10
JoumouaLoukkos5,4019,14 %19,21 %+0,071,031,04+0,01

Le bassin du Guir-Ziz-Ghris progresse lui aussi. Hassan Addakhil gagne 6,76 millions de m³ en quatre jours, de 157,68 à 164,44 millions, soit 57,18% de remplissage contre 54,83% le 5 octobre. Le barrage remonte depuis le 1er octobre, date à laquelle il stockait 152,95 millions. Kadoussa ajoute 0,89 million, à 60,32 millions de m³. Seul Toudgha cède quelques centièmes. Le bassin gagne 7,63 millions de m³ et passe de 40,16% à 41,56%. Il reste toutefois sous son niveau du 9 octobre 2025, qui était de 47,57%.

Dans le Draâ-Oued Noun, Mansour Eddahbi gagne 3,31 millions de m³ et monte de 42,58% à 43,32%, avec 192,90 millions en stock. Agdez progresse de 0,22 million. Le bassin ajoute 3,49 millions de m³ et atteint 34,86%.

L’Oum Errbia progresse de 5,73 millions de m³ et passe de 57,73% à 57,85%. Bin El Ouidane gagne 2,65 millions et retient 1.014,23 millions de m³. Ahmed El Hansali ajoute 1,38 million, Moulay Youssef 0,99 million et Al Massira 0,74 million, à 1.055,05 millions de m³. Plusieurs petits ouvrages du bassin enregistrent de fortes variations en points, en raison de leur faible capacité. Imfout passe de 11,97% à 25,89%, Daourat de 67,09% à 74,38% et Timinoutine de 38,70% à 79,38%. À l’inverse, Hassan Ier recule d’un million de m³, à 183,33 millions.

BassinCapacité normale (Mm³)Taux au 5 oct 2026Taux au 9 oct 2026Évolution (points)Volume au 5 oct (Mm³)Volume au 9 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Sebou5.370,3377,33 %77,08 %-0,254.153,124.139,64-13,48
Oum Errbia5.003,3757,73 %57,85 %+0,122.888,692.894,42+5,73
Loukkos1.956,5576,04 %75,66 %-0,381.487,861.480,38-7,48
Bouregreg1.473,3976,19 %75,84 %-0,351.122,581.117,41-5,17
Draâ-Oued Noun1.048,1834,53 %34,86 %+0,33361,92365,41+3,49
Souss-Massa722,8346,50 %46,40 %-0,10336,13335,41-0,72
Moulouya701,4956,35 %59,09 %+2,74395,26414,50+19,24
Guir-Ziz-Ghris548,2840,16 %41,56 %+1,40220,21227,84+7,63
Tensift203,1775,36 %74,31 %-1,05153,11150,97-2,14
Total national17.027,5965,30 %65,34 %+0,0411.118,8811.125,97+7,09

Dans le Souss-Massa, Oulouz gagne 0,21 million de m³. Le petit barrage de Dkhila passe de 31,87% à 94,31%, pour 0,22 million de m³. Le bassin dans son ensemble reste pourtant en léger repli, avec 335,41 millions de m³ au lieu de 336,13.

Quatre bassins progressent donc, cinq reculent. Le Sebou perd 13,48 millions de m³ et tombe à 4 139,64 millions, soit 77,08%. Idriss Ier gagne pourtant 2,42 millions, à 804,34 millions de m³. La baisse vient surtout d’Al Wahda, qui cède 11,59 millions et passe de 80,86% à 80,53%. El Kansera recule de 2,81 millions, à 62,38%.

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)
مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026)

Barrage Al Wahda. (Le360)

Le Loukkos perd 7,48 millions de m³ et passe de 76,04% à 75,66%. Dar Khroufa cède à lui seul 5,12 millions, à 87,14%. Le Bouregreg recule de 5,17 millions et s’établit à 75,84%, avec Sidi Mohammed Ben Abdellah en baisse de 4,70 millions, à 69,75%. Le Tensift perd 2,14 millions de m³ et passe de 75,36% à 74,31%. Lalla Takerkoust y cède près de 2 millions de m³ et tombe à 66,33%.

Sur l’ensemble du pays, 22 barrages sur 69 ont gagné de l’eau entre le 5 et le 9 octobre. Trente-sept ont reculé et 10 sont restés stables. Au 9 octobre 2025, le taux de remplissage national était de 32,32%, soit moitié moins qu’aujourd’hui.

Par Hajar Kharroubi
Le 09/10/2026 à 13h45
#Pluie#Barrages#Stockage

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