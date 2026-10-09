Barrages: les réserves légèrement à la hausse à la faveur des pluies

Les réserves des barrages repartent légèrement à la hausse en raison des dernières précipitations. Elles atteignent 11.125,97 millions de m³ au 9 octobre 2026, contre 11.118,88 millions le 5 octobre, soit 7,09 millions de m³ de plus en quatre jours, selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau.
Le taux de remplissage national passe de 65,30% à 65,34%. Le mouvement reste modeste, mais il inverse la tendance des jours précédents. Entre le 1er et le 5 octobre, les retenues avaient perdu 36,25 millions de m³.
Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, concentre l’essentiel de cette remontée. Son stock passe de 37,29 à 51,74 millions de m³, soit 14,45 millions de plus, et son taux grimpe de 22,60% à 31,36%. L’ouvrage avait touché 21,76% le 4 octobre.
Dans le même bassin, Hassan II gagne 2,34 millions de m³ et atteint 202,84 millions, soit 57,35%. Tamalout progresse de 0,95 million, à 70,64%, et Injil de 1,17 million, de 24,97% à 37,49%. Mechraa Hammadi passe de 70,54% à 77,74%. Au total, la Moulouya ajoute 19,24 millions de m³ et son taux passe de 56,35% à 59,09%. Il y a un an, il n’était que de 29,70%.
|Barrage
|Bassin
|Capacité normale (Mm³)
|Taux au 5 oct 2026
|Taux au 9 oct 2026
|Évolution (points)
|Volume au 5 oct (Mm³)
|Volume au 9 oct (Mm³)
|Évolution du volume (Mm³)
|Mohammed V
|Moulouya
|164,96
|22,60 %
|31,36 %
|+8,76
|37,29
|51,74
|+14,45
|Hassan Addakhil
|Guir-Ziz-Ghris
|287,57
|54,83 %
|57,18 %
|+2,35
|157,68
|164,44
|+6,76
|Mansour Eddahbi
|Draâ-Oued Noun
|445,27
|42,58 %
|43,32 %
|+0,74
|189,59
|192,90
|+3,31
|Bin El Ouidane
|Oum Errbia
|1.273,40
|79,44 %
|79,65 %
|+0,21
|1.011,58
|1.014,23
|+2,65
|Idriss Ier
|Sebou
|1.075,15
|74,59 %
|74,81 %
|+0,22
|801,92
|804,34
|+2,42
|Hassan II
|Moulouya
|353,69
|56,69 %
|57,35 %
|+0,66
|200,50
|202,84
|+2,34
|Ahmed El Hansali
|Oum Errbia
|697,18
|77,60 %
|77,80 %
|+0,20
|541,02
|542,40
|+1,38
|Imfout
|Oum Errbia
|8,99
|11,97 %
|25,89 %
|+13,92
|1,08
|2,33
|+1,25
|Injil
|Moulouya
|9,33
|24,97 %
|37,49 %
|+12,52
|2,33
|3,50
|+1,17
|Moulay Youssef
|Oum Errbia
|128,56
|66,92 %
|67,70 %
|+0,78
|86,04
|87,03
|+0,99
|Tamalout
|Moulouya
|47,86
|68,66 %
|70,64 %
|+1,98
|32,86
|33,81
|+0,95
|Kadoussa
|Guir-Ziz-Ghris
|224,18
|26,51 %
|26,91 %
|+0,40
|59,43
|60,32
|+0,89
|Al Massira
|Oum Errbia
|2.649,54
|39,79 %
|39,82 %
|+0,03
|1.054,31
|1.055,05
|+0,74
|Daourat
|Oum Errbia
|5,09
|67,09 %
|74,38 %
|+7,29
|3,42
|3,79
|+0,37
|Mechraa Hammadi
|Moulouya
|4,67
|70,54 %
|77,74 %
|+7,20
|3,30
|3,63
|+0,33
|Timinoutine
|Oum Errbia
|0,73
|38,70 %
|79,38 %
|+40,68
|0,28
|0,58
|+0,30
|Yaacoub El Mansour
|Tensift
|57,96
|73,19 %
|73,61 %
|+0,42
|42,42
|42,66
|+0,24
|Agdez
|Draâ-Oued Noun
|244,73
|39,14 %
|39,23 %
|+0,09
|95,78
|96,00
|+0,22
|Oulouz
|Souss-Massa
|88,97
|56,43 %
|56,66 %
|+0,23
|50,20
|50,41
|+0,21
|Dkhila
|Souss-Massa
|0,23
|31,87 %
|94,31 %
|+62,44
|0,07
|0,22
|+0,15
|Ben Abdelkrim Khattabi
|Loukkos
|10,52
|33,65 %
|34,63 %
|+0,98
|3,54
|3,64
|+0,10
|Joumoua
|Loukkos
|5,40
|19,14 %
|19,21 %
|+0,07
|1,03
|1,04
|+0,01
Le bassin du Guir-Ziz-Ghris progresse lui aussi. Hassan Addakhil gagne 6,76 millions de m³ en quatre jours, de 157,68 à 164,44 millions, soit 57,18% de remplissage contre 54,83% le 5 octobre. Le barrage remonte depuis le 1er octobre, date à laquelle il stockait 152,95 millions. Kadoussa ajoute 0,89 million, à 60,32 millions de m³. Seul Toudgha cède quelques centièmes. Le bassin gagne 7,63 millions de m³ et passe de 40,16% à 41,56%. Il reste toutefois sous son niveau du 9 octobre 2025, qui était de 47,57%.
Dans le Draâ-Oued Noun, Mansour Eddahbi gagne 3,31 millions de m³ et monte de 42,58% à 43,32%, avec 192,90 millions en stock. Agdez progresse de 0,22 million. Le bassin ajoute 3,49 millions de m³ et atteint 34,86%.
L’Oum Errbia progresse de 5,73 millions de m³ et passe de 57,73% à 57,85%. Bin El Ouidane gagne 2,65 millions et retient 1.014,23 millions de m³. Ahmed El Hansali ajoute 1,38 million, Moulay Youssef 0,99 million et Al Massira 0,74 million, à 1.055,05 millions de m³. Plusieurs petits ouvrages du bassin enregistrent de fortes variations en points, en raison de leur faible capacité. Imfout passe de 11,97% à 25,89%, Daourat de 67,09% à 74,38% et Timinoutine de 38,70% à 79,38%. À l’inverse, Hassan Ier recule d’un million de m³, à 183,33 millions.
|Bassin
|Capacité normale (Mm³)
|Taux au 5 oct 2026
|Taux au 9 oct 2026
|Évolution (points)
|Volume au 5 oct (Mm³)
|Volume au 9 oct (Mm³)
|Évolution du volume (Mm³)
|Sebou
|5.370,33
|77,33 %
|77,08 %
|-0,25
|4.153,12
|4.139,64
|-13,48
|Oum Errbia
|5.003,37
|57,73 %
|57,85 %
|+0,12
|2.888,69
|2.894,42
|+5,73
|Loukkos
|1.956,55
|76,04 %
|75,66 %
|-0,38
|1.487,86
|1.480,38
|-7,48
|Bouregreg
|1.473,39
|76,19 %
|75,84 %
|-0,35
|1.122,58
|1.117,41
|-5,17
|Draâ-Oued Noun
|1.048,18
|34,53 %
|34,86 %
|+0,33
|361,92
|365,41
|+3,49
|Souss-Massa
|722,83
|46,50 %
|46,40 %
|-0,10
|336,13
|335,41
|-0,72
|Moulouya
|701,49
|56,35 %
|59,09 %
|+2,74
|395,26
|414,50
|+19,24
|Guir-Ziz-Ghris
|548,28
|40,16 %
|41,56 %
|+1,40
|220,21
|227,84
|+7,63
|Tensift
|203,17
|75,36 %
|74,31 %
|-1,05
|153,11
|150,97
|-2,14
|Total national
|17.027,59
|65,30 %
|65,34 %
|+0,04
|11.118,88
|11.125,97
|+7,09
Dans le Souss-Massa, Oulouz gagne 0,21 million de m³. Le petit barrage de Dkhila passe de 31,87% à 94,31%, pour 0,22 million de m³. Le bassin dans son ensemble reste pourtant en léger repli, avec 335,41 millions de m³ au lieu de 336,13.
Quatre bassins progressent donc, cinq reculent. Le Sebou perd 13,48 millions de m³ et tombe à 4 139,64 millions, soit 77,08%. Idriss Ier gagne pourtant 2,42 millions, à 804,34 millions de m³. La baisse vient surtout d’Al Wahda, qui cède 11,59 millions et passe de 80,86% à 80,53%. El Kansera recule de 2,81 millions, à 62,38%.
Barrage Al Wahda. (Le360)
Le Loukkos perd 7,48 millions de m³ et passe de 76,04% à 75,66%. Dar Khroufa cède à lui seul 5,12 millions, à 87,14%. Le Bouregreg recule de 5,17 millions et s’établit à 75,84%, avec Sidi Mohammed Ben Abdellah en baisse de 4,70 millions, à 69,75%. Le Tensift perd 2,14 millions de m³ et passe de 75,36% à 74,31%. Lalla Takerkoust y cède près de 2 millions de m³ et tombe à 66,33%.
Sur l’ensemble du pays, 22 barrages sur 69 ont gagné de l’eau entre le 5 et le 9 octobre. Trente-sept ont reculé et 10 sont restés stables. Au 9 octobre 2025, le taux de remplissage national était de 32,32%, soit moitié moins qu’aujourd’hui.