Economie

Barrages. Légère décrue en septembre mais des réserves conséquentes: le bilan bassin par bassin

Le barrage Al Massira. (A.Gadrouz/Le360)

Malgré la décrue observée au mois de septembre, la situation des stocks des barrages demeure nettement plus favorable que l’an dernier à la même date. Au 1er octobre 2026, les réserves nationales atteignent 11.155,13 millions de m³ (65,51%), soit plus du double du niveau enregistré au 1er octobre 2025, où le taux plafonnait à 32,68%.

Par Hajar Kharroubi
Le 02/10/2026 à 16h02

Les retenues des barrages ont perdu 338,25 millions de m³ en un mois. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles totalisent 11.155,13 millions de m³ au 1er octobre 2026, contre 11.493,38 millions au 1er septembre. Le taux de remplissage national passe de 67,50% à 65,51%, soit un recul de près de deux points. Le rythme ralentit par rapport à l’été. Entre la mi-mai et le 1er septembre, les barrages avaient cédé en moyenne plus de 400 millions de m³ par mois.

Le Sebou concentre la plus forte ponction en volume. Son stock passe de 4.322,95 à 4.176,72 millions de m³, soit 146,23 millions de moins, plus de 40% de la baisse nationale. Son taux recule de 80,50% à 77,77%. Le bassin reste le mieux garni du Royaume.

Le Tensift enregistre la baisse la plus nette en points. Il passe de 79,91% à 76,35%, avec 155,12 millions de m³ en réserve. Le Loukkos suit, de 79,80% à 76,43%, et perd 65,94 millions de m³ pour s’établir à 1 495,43 millions. Le Bouregreg cède près de trois points, de 79,27% à 76,58%, avec 1.128,39 millions de m³.

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L’Oum Errbia recule moins vite. Son taux passe de 59,47% à 57,85%, pour un stock de 2.894,65 millions de m³, soit 80,69 millions de moins. Le Souss-Massa glisse de 48,55% à 46,78%, avec 338,18 millions de m³. La Moulouya (de 56,46% à 55,61%) et le Guir-Ziz-Ghris (de 39,56% à 39,32%) restent quasiment stables.

BassinCapacité normale (Mm³)Taux au 1er sept 2026Taux au 1er oct 2026Évolution (points)Volume au 1er sept (Mm³)Volume au 1er oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Sebou5.370,3380,50%77,77%-2,734.322,954.176,72-146,23
Oum Errbia5.003,3759,47%57,85%-1,622.975,342.894,65-80,69
Loukkos1.956,5579,80%76,43%-3,371.561,371.495,43-65,94
Bouregreg1.473,3979,27%76,58%-2,691.167,971.128,39-39,58
Draâ-Oued Noun1.048,1832,39%34,44%+2,05339,51360,9921,48
Souss-Massa722,8348,55%46,78%-1,77350,91338,18-12,73
Moulouya701,4956,46%55,61%-0,85396,08390,09-5,99
Guir-Ziz-Ghris548,2839,56%39,32%-0,24216,91215,57-1,34
Tensift203,1779,91%76,35%-3,56162,35155,12-7,23
Total national17.027,5967,50%65,51%-1,9911.493,3811.155,13-338,25

Le Draâ-Oued Noun est le seul bassin à progresser. Son taux grimpe de 32,39% à 34,44% et son stock gagne 21,48 millions de m³, à 360,99 millions. Il reste toutefois le moins rempli du pays après le Guir-Ziz-Ghris.

Quid des vingt grands barrages?

Les deux plus grands ouvrages du pays limitent les dégâts. Al Wahda perd trois points, de 84,32% à 81,26%, mais cède 105,76 millions de m³, la plus forte baisse en volume de tous les barrages. Il retient encore 2.805,09 millions de m³. Al Massira ne recule que de 0,39 point, de 40,21% à 39,82%, avec 1.055,05 millions de m³ stockés.

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Les ouvrages de l’Oum Errbia n’évoluent pas au même rythme. Bin El Ouidane passe de 82,88% à 79,47% et perd 43,45 millions de m³. Ahmed El Hansali glisse de 79,70% à 77,73%. Hassan Ier recule plus nettement, de 86,55% à 80,42%, soit six points en un mois.

Le barrage El Kansera, dans le Sebou, enregistre la plus forte baisse de taux parmi les vingt grands ouvrages. Il passe de 72,68% à 65,33%, soit 7,35 points. Idriss Ier tient mieux, de 76,68% à 75,31%, avec 809,70 millions de m³. Asfalou se stabilise autour de 58%.

Sidi Mohammed Ben Abdellah passe de 74,79% à 70,88% et conserve 611,98 millions de m³. Oued El Makhazine cède près de cinq points, de 72,59% à 67,69%, soit 34,13 millions de m³. Dar Khroufa recule de 91,49% à 88,96% et le barrage du 9 avril 1947 de 70,92% à 68,86%. Tiddas, sur le Bouregreg, reste presque inchangé à 89,60%.

Parallèlement, Mansour Eddahbi gagne près de quatre points, de 38,46% à 42,35%, et ajoute 17,31 millions de m³ à son stock, qui atteint 188,56 millions. Le Sultan Moulay Ali Cherif progresse de 19,19% à 20,24%. Hassan II, sur la Moulouya, gagne 0,32 point, à 56,44%. Hassan Addakhil (53,19%), Youssef Ben Tachfine (47,05%), Kadoussa (26,69%) et Abdelmoumen (32,18%) bougent à peine.

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Hors du classement des vingt grands, certains ouvrages plus modestes ont fortement varié. Yaacoub El Mansour, dans le Tensift, perd plus de treize points, de 86,34% à 72,96%. Ibn Battouta, dans le Loukkos, recule de 48,92% à 38,64%. À l’inverse, Aït Messaoud, dans l’Oum Errbia, remonte de 49,02% à 63,78%.

BarrageBassinCapacité normale (Mm³)Taux au 1er sept 2026Taux au 1er oct 2026Évolution (points)Volume au 1er sept (Mm³)Volume au 1er oct (Mm³)Évolution volume (Mm³)
Al WahdaSebou3.452,0584,32%81,26%-3,062.910,852.805,09-105,76
Al MassiraOum Errbia2.649,5440,21%39,82%-0,391.065,481.055,05-10,43
Bin El OuidaneOum Errbia1.273,4082,88%79,47%-3,411.055,361.011,91-43,45
Idriss IerSebou1.075,1576,68%75,31%-1,37824,39809,70-14,69
Sidi Mohammed Ben AbdellahBouregreg863,4274,79%70,88%-3,91645,72611,98-33,74
Ahmed El HansaliOum Errbia697,1879,70%77,73%-1,97555,63541,94-13,69
Oued El MakhazineLoukkos695,8172,59%67,69%-4,90505,12470,99-34,13
TiddasBouregreg505,7790,00%89,60%-0,40455,19453,18-2,01
Dar KhroufaLoukkos474,7591,49%88,96%-2,53434,37422,34-12,03
Mansour EddahbiDraâ-Oued Noun445,2738,46%42,35%+3,89171,25188,5617,31
Hassan IIMoulouya353,6956,12%56,44%+0,32198,48199,631,15
9 avril 1947Loukkos305,6470,92%68,86%-2,06216,74210,47-6,27
AsfalouSebou294,8658,72%57,83%-0,89173,13170,50-2,63
Youssef Ben TachfineSouss-Massa290,8747,54%47,05%-0,49138,26136,84-1,42
Hassan AddakhilGuir-Ziz-Ghris287,5753,35%53,19%-0,16153,43152,95-0,48
Sultan Moulay Ali CherifDraâ-Oued Noun280,1819,19%20,24%+1,0553,7656,712,95
Hassan IerOum Errbia229,7586,55%80,42%-6,13198,84184,77-14,07
KadoussaGuir-Ziz-Ghris224,1827,07%26,69%-0,3860,6859,84-0,84
El KanseraSebou204,8672,68%65,33%-7,35148,90133,83-15,07
AbdelmoumenSouss-Massa198,4433,40%32,18%-1,2266,2763,85-2,42

Malgré cette baisse, la situation reste sans commune mesure avec celle de l’an dernier. Au 1er octobre 2025, le taux de remplissage national plafonnait à 32,68%. Les réserves actuelles représentent le double de ce niveau. L’écart est encore plus net dans l’Oum Errbia, passé de 10,03% à 57,85%, et dans le Souss-Massa, de 17,90% à 46,78%. Seul le Guir-Ziz-Ghris reste en dessous de son niveau d’il y a un an, à 39,32% contre 47,81%.

Par Hajar Kharroubi
Le 02/10/2026 à 16h02
#Barrages#Taux de remplissages#stock#eau

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