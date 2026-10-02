Barrages. Légère décrue en septembre mais des réserves conséquentes: le bilan bassin par bassin

Les retenues des barrages ont perdu 338,25 millions de m³ en un mois. Selon le bulletin quotidien de la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, elles totalisent 11.155,13 millions de m³ au 1er octobre 2026, contre 11.493,38 millions au 1er septembre. Le taux de remplissage national passe de 67,50% à 65,51%, soit un recul de près de deux points. Le rythme ralentit par rapport à l’été. Entre la mi-mai et le 1er septembre, les barrages avaient cédé en moyenne plus de 400 millions de m³ par mois.

Le Sebou concentre la plus forte ponction en volume. Son stock passe de 4.322,95 à 4.176,72 millions de m³, soit 146,23 millions de moins, plus de 40% de la baisse nationale. Son taux recule de 80,50% à 77,77%. Le bassin reste le mieux garni du Royaume.

Le Tensift enregistre la baisse la plus nette en points. Il passe de 79,91% à 76,35%, avec 155,12 millions de m³ en réserve. Le Loukkos suit, de 79,80% à 76,43%, et perd 65,94 millions de m³ pour s’établir à 1 495,43 millions. Le Bouregreg cède près de trois points, de 79,27% à 76,58%, avec 1.128,39 millions de m³.

Lire aussi : Barrages: les travaux de construction avancent à grands pas, des délais d’achèvement réduits jusqu’à trois ans

L’Oum Errbia recule moins vite. Son taux passe de 59,47% à 57,85%, pour un stock de 2.894,65 millions de m³, soit 80,69 millions de moins. Le Souss-Massa glisse de 48,55% à 46,78%, avec 338,18 millions de m³. La Moulouya (de 56,46% à 55,61%) et le Guir-Ziz-Ghris (de 39,56% à 39,32%) restent quasiment stables.

Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 1er sept 2026 Taux au 1er oct 2026 Évolution (points) Volume au 1er sept (Mm³) Volume au 1er oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Sebou 5.370,33 80,50% 77,77% -2,73 4.322,95 4.176,72 -146,23 Oum Errbia 5.003,37 59,47% 57,85% -1,62 2.975,34 2.894,65 -80,69 Loukkos 1.956,55 79,80% 76,43% -3,37 1.561,37 1.495,43 -65,94 Bouregreg 1.473,39 79,27% 76,58% -2,69 1.167,97 1.128,39 -39,58 Draâ-Oued Noun 1.048,18 32,39% 34,44% +2,05 339,51 360,99 21,48 Souss-Massa 722,83 48,55% 46,78% -1,77 350,91 338,18 -12,73 Moulouya 701,49 56,46% 55,61% -0,85 396,08 390,09 -5,99 Guir-Ziz-Ghris 548,28 39,56% 39,32% -0,24 216,91 215,57 -1,34 Tensift 203,17 79,91% 76,35% -3,56 162,35 155,12 -7,23 Total national 17.027,59 67,50% 65,51% -1,99 11.493,38 11.155,13 -338,25

Le Draâ-Oued Noun est le seul bassin à progresser. Son taux grimpe de 32,39% à 34,44% et son stock gagne 21,48 millions de m³, à 360,99 millions. Il reste toutefois le moins rempli du pays après le Guir-Ziz-Ghris.

Quid des vingt grands barrages?

Les deux plus grands ouvrages du pays limitent les dégâts. Al Wahda perd trois points, de 84,32% à 81,26%, mais cède 105,76 millions de m³, la plus forte baisse en volume de tous les barrages. Il retient encore 2.805,09 millions de m³. Al Massira ne recule que de 0,39 point, de 40,21% à 39,82%, avec 1.055,05 millions de m³ stockés.

Avec plus de 2,82 milliards de m³, comment le barrage Al Wahda prépare la prochaine saison des pluies

Les ouvrages de l’Oum Errbia n’évoluent pas au même rythme. Bin El Ouidane passe de 82,88% à 79,47% et perd 43,45 millions de m³. Ahmed El Hansali glisse de 79,70% à 77,73%. Hassan Ier recule plus nettement, de 86,55% à 80,42%, soit six points en un mois.

Le barrage El Kansera, dans le Sebou, enregistre la plus forte baisse de taux parmi les vingt grands ouvrages. Il passe de 72,68% à 65,33%, soit 7,35 points. Idriss Ier tient mieux, de 76,68% à 75,31%, avec 809,70 millions de m³. Asfalou se stabilise autour de 58%.

Sidi Mohammed Ben Abdellah passe de 74,79% à 70,88% et conserve 611,98 millions de m³. Oued El Makhazine cède près de cinq points, de 72,59% à 67,69%, soit 34,13 millions de m³. Dar Khroufa recule de 91,49% à 88,96% et le barrage du 9 avril 1947 de 70,92% à 68,86%. Tiddas, sur le Bouregreg, reste presque inchangé à 89,60%.

Parallèlement, Mansour Eddahbi gagne près de quatre points, de 38,46% à 42,35%, et ajoute 17,31 millions de m³ à son stock, qui atteint 188,56 millions. Le Sultan Moulay Ali Cherif progresse de 19,19% à 20,24%. Hassan II, sur la Moulouya, gagne 0,32 point, à 56,44%. Hassan Addakhil (53,19%), Youssef Ben Tachfine (47,05%), Kadoussa (26,69%) et Abdelmoumen (32,18%) bougent à peine.

Lire aussi : Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique

Hors du classement des vingt grands, certains ouvrages plus modestes ont fortement varié. Yaacoub El Mansour, dans le Tensift, perd plus de treize points, de 86,34% à 72,96%. Ibn Battouta, dans le Loukkos, recule de 48,92% à 38,64%. À l’inverse, Aït Messaoud, dans l’Oum Errbia, remonte de 49,02% à 63,78%.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 1er sept 2026 Taux au 1er oct 2026 Évolution (points) Volume au 1er sept (Mm³) Volume au 1er oct (Mm³) Évolution volume (Mm³) Al Wahda Sebou 3.452,05 84,32% 81,26% -3,06 2.910,85 2.805,09 -105,76 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 40,21% 39,82% -0,39 1.065,48 1.055,05 -10,43 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 82,88% 79,47% -3,41 1.055,36 1.011,91 -43,45 Idriss Ier Sebou 1.075,15 76,68% 75,31% -1,37 824,39 809,70 -14,69 Sidi Mohammed Ben Abdellah Bouregreg 863,42 74,79% 70,88% -3,91 645,72 611,98 -33,74 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 79,70% 77,73% -1,97 555,63 541,94 -13,69 Oued El Makhazine Loukkos 695,81 72,59% 67,69% -4,90 505,12 470,99 -34,13 Tiddas Bouregreg 505,77 90,00% 89,60% -0,40 455,19 453,18 -2,01 Dar Khroufa Loukkos 474,75 91,49% 88,96% -2,53 434,37 422,34 -12,03 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 38,46% 42,35% +3,89 171,25 188,56 17,31 Hassan II Moulouya 353,69 56,12% 56,44% +0,32 198,48 199,63 1,15 9 avril 1947 Loukkos 305,64 70,92% 68,86% -2,06 216,74 210,47 -6,27 Asfalou Sebou 294,86 58,72% 57,83% -0,89 173,13 170,50 -2,63 Youssef Ben Tachfine Souss-Massa 290,87 47,54% 47,05% -0,49 138,26 136,84 -1,42 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 53,35% 53,19% -0,16 153,43 152,95 -0,48 Sultan Moulay Ali Cherif Draâ-Oued Noun 280,18 19,19% 20,24% +1,05 53,76 56,71 2,95 Hassan Ier Oum Errbia 229,75 86,55% 80,42% -6,13 198,84 184,77 -14,07 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 27,07% 26,69% -0,38 60,68 59,84 -0,84 El Kansera Sebou 204,86 72,68% 65,33% -7,35 148,90 133,83 -15,07 Abdelmoumen Souss-Massa 198,44 33,40% 32,18% -1,22 66,27 63,85 -2,42

Malgré cette baisse, la situation reste sans commune mesure avec celle de l’an dernier. Au 1er octobre 2025, le taux de remplissage national plafonnait à 32,68%. Les réserves actuelles représentent le double de ce niveau. L’écart est encore plus net dans l’Oum Errbia, passé de 10,03% à 57,85%, et dans le Souss-Massa, de 17,90% à 46,78%. Seul le Guir-Ziz-Ghris reste en dessous de son niveau d’il y a un an, à 39,32% contre 47,81%.