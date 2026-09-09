Législatives à Taroudant: la bataille des trois ministres

Dans les circonscriptions de Taroudant Nord et Sud, le scrutin à venir pour la Chambre des représentants promet une intensité exceptionnelle. Bien plus qu’une simple échéance électorale, la région Souss-Massa s’apprête à devenir le théâtre de l’un des affrontements les plus chauds du pays, où s’entremêlent l’histoire politique locale, les alliances familiales et l’influence du monde des affaires, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 10 septembre.

Dans la circonscription Nord, qualifiée de véritable «circonscription de la mort», la compétition s’annonce féroce pour décrocher les trois sièges remis en jeu. Au cœur de cette lutte se trouve Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice et figure du Parti authenticité et modernité (PAM). Bien accroché à son siège depuis trois mandats consécutifs, le président de la commune de Taroudant s’appuie sur une solide expérience et un vaste réseau d’élus locaux pour défendre son fauteuil.

Toutefois, le chemin ne sera pas sans embûches. Abdellatif Ouahbi devra faire face à Lahcen Bahlouane, candidat du Rassemblement national des indépendants (RNI), fort d’un ancrage territorial solide réunissant une trentaine de communes. La surprise de ce scrutin réside aussi dans le retour en force de Hamid El Bahja. Ancien cadre du RNI désormais investi sous la bannière de l’Istiqlal, ce dernier entend bien redistribuer les cartes, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Ce retour aux affaires prend une tournure quasi shakespearienne: Hamid El Bahja se retrouve en confrontation directe avec son propre frère, Abdelaziz El Bahja, qui porte les couleurs du RNI après l’avoir distancé lors des précédentes échéances. Entre trajectoires personnelles et rivalités fraternelles, cette bataille électorale dépasse le simple cadre partisan pour devenir une affaire de prestige familial et d’influence économique.

Du côté de Taroudant Sud, l’enjeu est tout aussi capital. La circonscription voit s’affronter d’autres figures de poids, notamment Abdelsamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, qui défend l’héritage politique de la famille Kayouh sous les couleurs de l’Istiqlal. Face à lui se dresse Nadia Bouddlal, candidate du RNI, représentante d’une dynastie politique locale bien implantée. Enfin, la présence de la députée PJD Hanane Aït Aissa ajoute une dynamique supplémentaire à ce scrutin, où la mémoire politique locale et la gestion des affaires publiques pèsent lourd dans la balance.

Alors que l’échéance approche, Taroudant confirme son statut de zone électorale hautement stratégique. Dans un paysage politique fragmenté et tendu, aucun candidat ne peut crier victoire avant le verdict final des urnes.