Taxe carbone: le nouveau casse-tête des emballages

La taxe carbone imposée par les pays de l'UE sur leurs importations permet de réduire les émissions de CO2, un gaz à effet de serre polluant qui compromet l'intégrité de la couche d'ozone protectrice de l'air dans l'atmosphère terrestre.. copyright by Oliver Boehmer - bluedesign®

L’Union européenne s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa transition écologique avec l’application, à partir du 12 août 2026, du règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages. Cette nouvelle législation, désignée sous la référence UE-2025/40, impose des exigences strictes en matière de durabilité, d’étiquetage et de recyclabilité tout au long du cycle de vie des contenants. Elle prohibe notamment l’usage de substances chimiques nocives comme le bisphénol A et les polluants éternels de la famille des PFAS, tout en limitant le taux de vide dans les colis à 50%, indique Challenge.

Les opérateurs devront également fournir une déclaration de conformité, archiver la documentation technique, intégrer un identifiant traçable tel qu’un code QR et mettre en place des systèmes de collecte pour les emballages réutilisables. Les objectifs fixés par l’Union européenne prévoient de plus que tous les emballages répondent à des critères de conception pour le recyclage d’ici 2030, avant une augmentation progressive des exigences à l’horizon 2040.

Cette réglementation est une contrainte majeure pour les exportateurs marocains, qui doivent déjà composer avec les lourdeurs du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières instauré au début de l’année 2026 pour les secteurs lourds comme l’acier, l’aluminium et le ciment. Devant ce premier défi, la Fédération nationale de l’agroalimentaire a d’ailleurs réagi en organisant le premier Forum national de la décarbonation des industries alimentaires en juin dernier afin d’amorcer la transition durable du secteur. L’arrivée des nouvelles normes sur les emballages accentue la pression sur l’économie marocaine, et plus particulièrement sur la filière agricole des fruits et légumes frais, dont l’essentiel du million de tonnes exporté vers l’Europe est conditionné dans des barquettes en plastique, écrit Challenge.

Pour préserver leur accès au marché européen, les producteurs marocains se voient contraints d’adopter des barquettes thermoformées recyclables et des contenants adaptés au transport frigorifique et aux exigences de la grande distribution. À terme, ces emballages devront intégrer du plastique recyclé issu de filières dont les normes environnementales sont jugées équivalentes à celles de l’Europe. Cependant, la gestion des déchets au Maroc demeure encore embryonnaire, et le pays ne dispose pas actuellement d’une filière locale capable de fournir en masse du plastique recyclé certifié conforme par les acheteurs européens.

Afin d’éviter une rupture de la chaîne d’approvisionnement, les exportateurs marocains sont contraints d’importer leurs emballages et leurs matières premières d’Europe, une solution qui engendre des coûts logistiques importants et réduit significativement leurs marges commerciales. Face à ces obstacles structurels, les entreprises exportatrices doivent mener des audits approfondis avec les fabricants locaux d’emballages pour trouver des alternatives durables. Devant l’urgence de la situation, une réaction rapide de l’État, des fédérations professionnelles et des institutions financières s’avère indispensable pour simplifier l’accès aux aides et soutenir la compétitivité des exportations marocaines.