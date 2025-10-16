Un professeur de droit condamné à Rabat pour harcèlement sexuel

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Rabat a rendu, mardi soir, son verdict dans l’affaire du professeur universitaire et ancien chef de département à la faculté de droit de l’Université Mohammed V, poursuivi en état de liberté pour harcèlement sexuel.

Selon des sources concordantes citées par le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 17 octobre, la juridiction a condamné l’enseignant à six mois de prison avec sursis et à une amende de 10.000 dirhams, tout en l’obligeant à verser 30.000 dirhams de dédommagement à la plaignante. Le tribunal a estimé que l’accusé avait usé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions à des fins d’ordre sexuel.

L’affaire, qui a suscité un vif intérêt dans les milieux universitaires, remonte au mois de mai dernier. Le professeur, occupant à l’époque un poste de responsabilité pédagogique au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, avait été déféré devant la justice pour harcèlement sexuel et abus d’autorité à des fins sexuelles, lit-on.

À l’origine du dossier, une plainte déposée par une étudiante accusant son encadrant d’avoir tenté de la séduire en échange d’une meilleure note pour son mémoire de fin d’études. Dans sa déclaration, la jeune femme affirmait avoir subi des pressions répétées de la part du professeur, qui aurait cherché à obtenir des faveurs sexuelles et aurait même tenté de passer à l’acte, la poussant à saisir les autorités judiciaires, explique Al Akhbar.

Tout au long de l’enquête préliminaire et des auditions, le professeur a nié catégoriquement les accusations, les qualifiant de mensongères et dénuées de tout fondement. La plaignante, pour sa part, a maintenu ses déclarations, présentant ce qu’elle considérait comme des preuves attestant du harcèlement subi. Ces éléments ont convaincu la police judiciaire, le parquet puis le juge d’instruction, que la version de l’étudiante apparaissait la plus crédible.

Parallèlement à la procédure judiciaire, la direction de la faculté a pris des mesures disciplinaires immédiates. Le professeur a été démis de ses fonctions administratives et éducatives, tout en conservant, à titre provisoire, la direction de quelques thèses de doctorat.