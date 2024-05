Moulay Yacoub: le directeur d’un lycée arrêté pour harcèlement sexuel

Mardi matin, les éléments de la gendarmerie royale de Fès ont placé en garde à vue le directeur d’un lycée de la région de Moulay Yacoub, accusé de harcèlement sexuel et d’attentat à la pudeur par deux élèves mineures. L’une d’elles avait enregistré une vidéo montrant la façon dont le suspect attirait les filles pour abuser d’elles, rapporte Assabah du vendredi 3 mai. Le service judiciaire de la gendarmerie royale devait déférer le prévenu ce vendredi devant le procureur général du roi près la cour d’appel de Fès, à moins que la garde à vue ne soit prolongée pour approfondir l’enquête.

Le présumé coupable s’est rendu de lui-même aux services de la gendarmerie du quartier Bensouda après avoir appris qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche. D’autant que le scandale s’est répandu comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux et dans le quartier. Selon Assabah, deux élèves au moins, dont la jeune fille qui a enregistré la vidéo, ont été auditionnées par les enquêteurs de la gendarmerie. Elles ont affirmé avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part du directeur. Le prévenu se livrait à des attouchements à chaque fois qu’il avait l’occasion d’être seul avec l’une d’elles.

Des associations de droit de l’homme, relaie Assabah, se sont constituées partie civile pour soutenir les victimes. Les agressions sexuelles sur des enfants sont rarement dénoncées en raison des répercussions qu’elles pourraient avoir sur les victimes et leur famille au sein d’une société conservatrice. C’est le tabou que les associations essayent de briser en encourageant les victimes d’agressions sexuelles à dénoncer leurs bourreaux et en demandant aux parents de soutenir leurs enfants et de les éduquer de manière à ce qu’elles refusent et dénoncent tout geste déplacé de la part des prédateurs sexuels.