Mobilité électrique: le Maroc s’impose avec le projet géant de Volkswagen et Gotion

Le Maroc confirme son ambition de s’imposer comme un acteur incontournable de la mobilité électrique en capitalisant sur la solidité de son écosystème automobile, qui constitue déjà le premier secteur exportateur et le principal employeur industriel du pays. Fort de ce socle performant et de sa crédibilité auprès des donneurs d’ordre internationaux, le Royaume attire de nouveaux investissements d’envergure, notamment dans la fabrication de composants et de batteries de nouvelle génération. «Cette dynamique trouve une illustration éclatante dans le projet de coentreprise entre le géant allemand Volkswagen, à travers sa filiale PowerCo SE, et le chinois Gotion High-Tech, qui prévoient la construction d’une unité de production de matériaux cathodiques à Kénitra», rapporte le magazine hebdomadaire Challenge.

S’engager dans la chaîne de valeur des batteries représente un changement de dimension pour l’industrie nationale, car ces composants concentrent une part majeure de la valeur des véhicules électriques et exigent des compétences techniques de pointe ainsi que des processus industriels rigoureux. En visant simultanément les composants, les matériaux et la fabrication, le Maroc fait le choix d’une montée en gamme stratégique qui va bien au-delà de l’assemblage classique. Cette ambition s’appuie également sur la proximité géographique du pays avec l’Europe, un atout logistique majeur qui permet de réduire les coûts de transport et d’optimiser les délais d’approvisionnement pour les constructeurs du continent.

Toutefois, la géographie ne suffit pas, à elle seule, à garantir le succès, et le Royaume mise avant tout sur la qualité, la régularité et le respect des engagements industriels pour gagner durablement la confiance de ses partenaires européens. L’alliance scellée entre le Maroc, l’Allemagne et la Chine illustre la capacité du pays à se positionner en véritable carrefour technologique et industriel entre l’Europe et l’Asie. Cette coopération tripartite permet de tisser des liens étroits entre les exigences de l’ingénierie européenne et l’expertise technologique chinoise en matière de batteries, renforçant ainsi l’intégration du tissu industriel marocain au cœur des nouvelles chaînes de valeur mondiales.

Au-delà de la seule attraction des investissements, cette percée s’inscrit dans une politique publique globale saluée par divers organismes internationaux, notamment dans un récent rapport de l’Institut international du développement durable. La stratégie marocaine ne se limite pas aux incitations fiscales : elle combine habilement la stabilité macroéconomique, le développement d’infrastructures portuaires et logistiques performantes, la mise en place de zones industrielles intégrées et un effort soutenu de formation professionnelle. «Cette cohérence d’ensemble permet d’offrir aux investisseurs un environnement des affaires propice à la production à grande échelle et à l’exportation vers les marchés internationaux», souligne Challenge.

L’entrée de Volkswagen dans cet écosystème offre au pays l’opportunité de s’insérer dans des cycles industriels longs et d’enclencher des effets d’entraînement majeurs sur l’ensemble de son réseau de sous-traitants. Pour autant, les experts rappellent que la prochaine étape de ce développement devra résolument s’affranchir de la seule logique de compétitivité par les coûts pour s’orienter vers l’innovation, la maîtrise de la chimie des batteries et la recherche appliquée. Il ne s’agit plus seulement de fabriquer des produits sur le sol marocain, mais de développer des compétences locales en conception et en ingénierie pour garantir une autonomie technologique durable.

En parvenant à conjuguer attractivité industrielle, transition énergétique et intégration poussée dans l’écosystème européen de la mobilité électrique, le Maroc se dote des moyens nécessaires pour pérenniser sa position de hub manufacturier d’excellence. Cette mutation profonde illustre la réussite d’une vision économique de long terme qui transforme les défis de la transition écologique en un formidable levier de développement, de création d’emplois qualifiés et de prospérité industrielle pour l’ensemble du Royaume.