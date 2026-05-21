Mobilité électrique: le Maroc s’impose comme un leader africain, selon l’Agence internationale de l’énergie

Le Maroc s’impose comme un acteur de premier plan dans le domaine de la mobilité électrique en Afrique. C’est ce qui ressort du Global EV Outlook 2026, le rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui retrace les tendances mondiales du véhicule électrique. Selon ce document, le marché local des voitures électriques au Maroc se classe deuxième sur le continent, derrière l’Égypte et devant l’Afrique du Sud.

«Au cours des deux dernières années, le marché des voitures électriques en Afrique est passé d’environ 4.000 ventes en 2023 à environ 25.000 en 2025, sous l’effet principalement de la croissance des ventes en Égypte (7.900), au Maroc (5.500) et en Afrique du Sud (3.800), qui représentaient ensemble près de 70% des ventes régionales en 2025», note le rapport.

Il montre également que le Maroc a réalisé une progression fulgurante en une année, puisque son marché des voitures électriques était à un peu plus de 2.000 unités vendues en 2024. Il ajoute qu’en Afrique du Sud, les ventes de voitures électriques représentaient encore moins de 1% des ventes de voitures neuves en 2025, malgré une forte augmentation des ventes de PHEV (véhicule hybride rechargeable) qui représentaient plus de 70% des ventes totales de voitures électriques.

Le made in China domine

Dans le sillage de cette dynamique créée par ce trio de tête, d’autres pays africains ont également enregistré des progrès dans l’adoption des voitures électriques, selon le rapport qui cite notamment l’Éthiopie, Maurice, le Rwanda et le Nigeria.

Comme dans de nombreux pays émergents, la quasi-totalité des véhicules électriques vendus au Maroc proviennent de Chine. Cette domination est due à certains grands constructeurs chinois, tel le géant BYD qui capte à lui seul 35% des parts de marché sur le continent africain, une nette envolée depuis 2023, où il ne détenait que 4% du marché local, soulignent les auteurs du rapport.

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Cette tendance se reflète dans les statistiques nationales récentes, bien que celles-ci intègrent un périmètre plus large que le seul 100% électrique. Selon les dernières données de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), sur la période janvier-avril 2026, les véhicules dits électrifiés (hybride, hybride rechargeable, mild-hybride, électrique pur et motorisation à prolongateur d’autonomie) ont atteint un volume de ventes de 12.209 unités, en hausse spectaculaire de 95,4% sur un an.

Répartition par motorisation – VP cumulé Jan–Avr 2026 (Source: AIVAM).

Motorisation Jan–Avr 2025 PDM 2025 Jan–Avr 2026 PDM 2026 Évolution Thermique pur 51.752 89,2% 59.674 83,0% +15,3% Hybride 3.734 6,4% 4.956 6,9% +32,7% Hybride rechargeable 1.311 2,3% 3.544 4,9% +170,3% Mild-hybride 878 1,5% 2.306 3,2% +162,6% Électrique pur 326 0,6% 751 1,0% +130,4% Range Extender — — 652 0,9% Nouveau Total électrifié 6.249 10,8% 12.209 17,0% +95,4% TOTAL VP 58.001 100% 71 .83 100% +23,9%

Ils représentent désormais 17% des immatriculations de voitures particulières, contre seulement 10,8% un an plus tôt, soit un gain de plus de six points en douze mois. Cette accélération est due en grande partie aux hybrides rechargeables, avec une croissance de 170,3% et une part de marché qui passe de 2,3% à 4,9%.

Les mild-hybrides ne sont pas en reste (+162,6%), dépassant les 2.000 unités, tout comme les 100% électriques, qui ont progressé de 130,4% avec 751 unités vendues. Une nouvelle catégorie fait son apparition: les REEV (véhicules à prolongateur d’autonomie), portée par les constructeurs chinois, avec 652 immatriculations déjà enregistrées.

Le Maroc se positionne sur la production

Dans le scénario «Stated Policies» (STEPS) de l’AIE, qui intègre les politiques actuellement annoncées, la part des ventes de voitures électriques au Maroc pourrait dépasser 10% à l’horizon 2035, à condition que les infrastructures suivent et que l’offre locale se diversifie, note le rapport qui relève que, globalement, l’un des principaux freins à l’adoption massive des véhicules électriques reste le manque de bornes accessibles.

Par ailleurs, Global EV Outlook 2026 souligne que le Maroc s’est distingué par son orientation vers la fabrication des voitures électriques pour ne plus dépendre totalement de l’importation. En effet, rappelle-t-il, le constructeur national Neo Motors a lancé la commercialisation de son premier modèle électrique début 2026.

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De même, le Maroc occupe une position singulière sur le continent en matière de production de batteries. Selon le rapport de l’AIE, le royaume a en effet attiré «des investissements significatifs dans la production de batteries LFP et de matériaux associés». En fait, des projets comme ceux de Gotion High Tech à Kénitra (premières batteries marocaines attendues courant 2026), de COBCO à Jorf Lasfar (cathodes LFP) ou de BTR à Tanger Tech (anodes) illustre cet important positionnement du Maroc sur la fabrication des batteries LFP pour voitures électriques.

Record mondial en 2025

Globalement, le rapport de l’AIE indique que les ventes mondiales de voitures électriques ont progressé de 20% en 2025, dépassant 20 millions d’unités, soit un quart des ventes de voitures neuves. Près de 100 pays ont enregistré des niveaux records, et dans une quarantaine d’entre eux, la part des véhicules électriques a dépassé 10%.

Le rapport ajoute que l’Asie du Sud-Est s’est distinguée avec des ventes qui ont doublé en 2025 (20% de part de marché). La Chine a produit près des trois quarts des 22 millions de véhicules électriques mondiaux et domine la production de batteries (80%). Les ventes de camions électriques ont, quant à eux, plus que doublé en 2025.

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Pour l’année en cours, l’AIE relève qu’en raison de changements de politiques en Chine et aux États-Unis, les ventes mondiales du premier trimestre 2026 ont reculé de 8% sur un an. Mais derrière cette baisse se cachent des progressions spectaculaires ailleurs: +30% en Europe, +80% en Asie-Pacifique (hors Chine) et +75% en Amérique latine. En mars 2026, près de 90 pays ont enregistré une croissance des ventes sur un an, dont une trentaine avec des records mensuels.

Au cours de 2026, les ventes mondiales devraient culminer à 23 millions d’unités (30% du marché). D’ici 2035, le parc mondial (hors deux-roues) pourrait atteindre 510 millions de véhicules, avec la poursuite prévue de la domination de l’Asie du Sud-Est dont les ventes progresseraient de 60% à cet horizon.