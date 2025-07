Stellantis lance un véhicule électrique à trois roues fabriqué à Kénitra

Le groupe Stellantis et le gouvernement marocain ont officiellement lancé, mercredi 23 juillet 2025, la Fiat Tris, un véhicule électrique à trois roues destiné à répondre aux besoins de micromobilité professionnelle, en milieu urbain et périurbain. Compact, 100% électrique et conforme aux normes de sécurité internationales, ce modèle entend offrir une solution de transport durable, accessible et adaptée aux travailleurs et entrepreneurs.

Fruit d’une collaboration industrielle entre les équipes de Stellantis à Turin, Casablanca et Kénitra, le Tris est entièrement intégré dans la chaîne de production marocaine. Il est développé par l’Africa Technical Center de Casablanca, fabriqué dans l’usine de Kénitra, avec une capacité de 65.000 unités par an. Le modèle est également destiné à l’export vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Accessible via des mécanismes de microcrédit, Fiat Tris vise à favoriser l’inclusion économique, notamment pour les auto-entrepreneurs et les jeunes actifs. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie de mobilité durable du groupe Stellantis, tout en renforçant le rôle du Maroc comme hub industriel régional pour les véhicules électriques.