1,2 milliard d’euros d’investissement, un taux d’intégration de 75%, 3.100 emplois directs... Stellantis inaugure l’extension de son usine à Kénitra

La cérémonie d’inauguration de l’extension de l’usine du groupe automobile multinational Stellantis a eu lieu ce mercredi 16 juillet à Kénitra.

Ce projet marque une nouvelle étape dans le développement du partenariat industriel, engagé depuis 2016 entre le Maroc et Stellantis, à travers l’extension de l’usine de Kénitra et le lancement de nouveaux projets d’envergure à même de renforcer les performances du site.

Durant cette cérémonie, le directeur des opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique, Samir Cherfan a fait observer que l’extension de l’usine de Kénitra constitue la marque de la solidité du partenariat entre le gouvernement marocain et le groupe Stellantis qui a démarré en 2016 en vue de développer la filière automobile.

Il a ajouté que depuis la mise en œuvre de l’Accord Cadre, le projet industriel de Kénitra a largement dépassé les objectifs initialement fixés, affirmant que le groupe est engagé à contribuer au développement d’un écosystème industriel compétitif, performant et résilient.

«La première phase, dédiée à la construction et au lancement de l’usine, a été achevée dans les délais, avec l’inauguration de l’usine en 2019 par le Souverain. Quant à la deuxième phase, elle a permis de doubler la capacité de production de l’usine atteignant 200.000 véhicules par an dès la fin de 2020, soit trois ans en avance par rapport au calendrier initial», a-t-il expliqué.

Le chef du gouvernement a affirmé que cette extension incarne les ambitions de la nouvelle Charte de l’investissement et des politiques industrielles du Royaume sous le leadership du roi Mohammed VI, en encourageant la montée en gamme de la production nationale, l’intégration locale et le développement d’un tissu économique structurant et compétitif.

«Ce projet mobilisant un investissement important de 1,2 milliard d’euros, dont 702 millions à titre d’investissement auprès des fournisseurs, permettra de doubler la capacité de production avec un taux d’intégration cible de 75% à l’horizon 2030», a-t-il indiqué.

Cette extension permettra la création de 3.100 emplois directs, a également précisé Aziz Akhannouch, lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment des ministres de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, de l’Inclusion économique, des Petites entreprises, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

De son côté, Ryad Mezzour a souligné que l’extension de cette usine est de nature à consolider la position du Maroc en tant que plateforme industrielle automobile de référence avec une capacité de production de plus d’un million de véhicules par an, ajoutant que ledit projet constitue le reflet tangible de la confiance mutuelle et de l’ambition partagée entre le Maroc et Stellantis.

«Ce partenariat d’exception renforce notre souveraineté industrielle et technologique, conformément aux hautes orientations du Souverain, en intégrant davantage de valeur locale et en créant des opportunités d’emploi qualifiées pour notre jeunesse, véritable moteur de l’excellence du Made in Morocco automobile», a-t-il relevé.

Compte tenu du potentiel compétitif de l’industrie automobile marocaine, Stellantis a lancé de nouveaux projets relatifs notamment à la production annuelle de moteurs au sein de l’usine de Kénitra atteignant 350.000 unités, avec une première phase d’assemblage d’une nouvelle génération de moteur MHEV – Mild Hybrid –, démarrée en mai 2025 et une seconde phase dédiée à l’usinage dès novembre 2026.

Il s’agit également du développement de solutions de Micromobilité en augmentant la capacité de production des modèles Citroën Ami, Opel Rocks-e, Fiat Topolino, passant de 20.000 à 70.000 unités par an depuis janvier 2025, outre la production, dès juillet 2025, de nouveaux objets de mobilité à trois roues 100% électriques et la production de bornes de recharge électriques avec une capacité de 204.000 bornes.