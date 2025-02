Automobile: la stratégie de développement de Stellantis Maroc expliquée par son directeur général

L’acquisition de Sopriam par Stellantis marque un tournant pour le constructeur automobile au Maroc. Cette opération vise à renforcer sa présence sur le marché marocain et à optimiser son modèle commercial en regroupant l’ensemble de ses marques sous une entité unique, Stellantis Maroc. Dans un entretien accordé au confrère Les Inspirations Eco, Yves Peyrot des Gachons, directeur général de Stellantis Maroc, revient sur cette fusion et ses enjeux.

«L’acquisition de Sopriam est une décision stratégique forte pour Stellantis, en réponse à notre volonté de renforcer notre présence et d’optimiser notre modèle économique au Maroc», explique Yves Peyrot des Gachons. Le constructeur est déjà implanté dans le Royaume avec un centre de recherche et développement à Casablanca, un studio de design, ainsi qu’une usine de production à Kénitra qui verra sa capacité doubler à plus de 400.000 unités en 2025 grâce à un investissement de 300 millions d’euros.

Avant cette acquisition, la distribution des marques de Stellantis au Maroc était fragmentée entre plusieurs entités: Sopriam pour Peugeot, Citroën et DS Automobiles, Auto Hall pour Opel et Maserati, et Italcar pour Fiat, Abarth, Alfa Romeo et Jeep. «Nous avons pris la décision de regrouper nos forces en rachetant Sopriam et en fusionnant nos marques sous une seule et unique entité, Stellantis Maroc, depuis le 1er janvier», précise Yves Peyrot des Gachons.

Cette consolidation permet de doubler le réseau commercial, d’augmenter le nombre de marques distribuées sur chaque site et d’optimiser les coûts fixes. «En intégrant directement l’importation et la distribution de nos véhicules, nous gagnons en réactivité et en efficacité», ajoute-t-il.

Le Maroc joue un rôle central dans la stratégie régionale de Stellantis. «Nous visons une part de marché de 22% dans la région MEA à l’horizon 2030», annonce le directeur général.

Parmi les priorités à court terme: assurer une transition harmonieuse pour les clients et partenaires, tout en renforçant la position commerciale de Stellantis au Maroc. L’électrification figure également parmi les axes majeurs du développement. «Nous déployons des solutions de mobilité durable, avec des modèles hybrides et électriques comme la Peugeot 208 Hybride, produite à Kénitra, ou la Fiat 500», explique-t-il.

La fusion avec Sopriam apporte son lot de synergies et de défis. «Nous avons agrandi notre réseau de distribution et introduit des synergies marketing tout en veillant à respecter l’identité de chaque marque», affirme Yves Peyrot des Gachons. Le label de véhicules d’occasion Spoticar remplacera Sopriam Occasion, et la distribution de pièces de rechange sera optimisée via Distrigo.

En matière de systèmes informatiques, la convergence n’a pas été chose facile. «Nous avons dû surmonter des perturbations, mais nous sommes maintenant pleinement opérationnels», assure-t-il.

Stellantis poursuit ses investissements au Maroc, notamment avec la modernisation de l’usine de Kénitra et l’expansion du réseau de distribution. «Nous allons aussi continuer à former nos équipes pour améliorer l’expérience client et accompagner la transition énergétique», affirme le directeur général au quotidien.