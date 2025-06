Stellantis restructure Sopriam pour renforcer sa stratégie dans le Royaume

AFP or licensors

Quelques mois après avoir finalisé la prise de contrôle totale du Groupe Sopriam, jusqu’alors propriété de la holding royale Al Mada, le groupe Stellantis engage une première étape de restructuration juridique de sa filiale marocaine.

Le géant franco-italo-américain, né en 2021 de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles, vient en effet d’acter la fusion entre Sopriam et l’une de ses filiales, la Société Générale d’Automobiles (SGA), son concessionnaire exclusif dans la région de Rabat, indique le magazine Challenge.

Employant quelque 200 collaborateurs, SGA était une entité à 100 % détenue par Sopriam.

L’intégration de cette structure dans l’organigramme de Sopriam répond à plusieurs objectifs stratégiques: simplification juridique, mutualisation des ressources, réduction des coûts de gestion et recherche de synergies financières et opérationnelles.

À la suite de cette opération de fusion-absorption, l’ensemble des actifs et passifs de SGA, évalués à plus de 300 millions de dirhams, a été repris dans les comptes de Sopriam.

Cette rationalisation, explique l’hebdomadaire, intervient dans un contexte de transformation plus large pour Stellantis dans le Royaume.

En 2024, le groupe avait finalisé l’acquisition de l’intégralité du capital de Sopriam, consolidant ainsi son contrôle sur l’un des plus anciens distributeurs des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles dans le Royaume.

Cette reprise marquait l’aboutissement d’un processus entamé deux ans plus tôt, lors d’une première transaction avec Al Mada.

L’opération traduit une volonté claire de Stellantis: reprendre en main la gestion de son dispositif de distribution dans le Royaume, devenu fragmenté depuis la naissance du groupe multi-marques.

En effet, en plus de Sopriam, Stellantis opère dans le pays via différents canaux, notamment une filiale commerciale directe, un réseau de concessionnaires indépendants, le distributeur Auto Hall pour les marques Opel et Maserati, ainsi qu’un réseau propre sous l’enseigne Italcar.

En regroupant ses entités sous une structure plus unifiée, Stellantis espère renforcer la cohérence de sa stratégie commerciale et améliorer son efficacité opérationnelle sur un marché stratégique.

Le Royaume, qui représente à la fois un hub industriel pour Stellantis avec son usine de Kénitra, et un marché automobile en croissance, figure au cœur des priorités régionales du Groupe.

Cette fusion juridique marque ainsi une étape symbolique et pratique dans la construction d’un modèle de gouvernance intégré, en phase avec les ambitions mondiales du constructeur.

D’autres ajustements organisationnels pourraient suivre, dans la logique d’un pilotage centralisé des opérations et d’une meilleure allocation des ressources à l’échelle locale.