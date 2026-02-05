Economie

Le Maroc se renforce dans l’industrie des véhicules électriques avec le chinois Ingin Auto

Le groupe chinois Shanghai Ingin Auto Technology prévoit d’implanter à Tanger Tech une unité de production de coffres électriques pour véhicules, un investissement de plus de 200 millions de dirhams.. DR

Revue de presseL’écosystème marocain de la mobilité électrique continue d’attirer les industriels internationaux. Le groupe chinois Shanghai Ingin Auto Technology prévoit d’implanter à Tanger Tech une unité de production de coffres électriques pour véhicules, un investissement de plus de 200 millions de dirhams qui confirme l’attractivité du Royaume comme hub stratégique de l’industrie automobile à forte valeur technologique. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 20h20

Le Maroc confirme progressivement sa position de plateforme stratégique dans l’industrie des véhicules électriques, attirant un nombre croissant d’investisseurs internationaux. L’écosystème national dédié à la fabrication et à l’assemblage de véhicules à énergie propre poursuit ainsi son expansion, porté par l’arrivée successive de nouveaux acteurs industriels majeurs.

Après l’annonce de l’implantation du constructeur chinois Shanghai Jinxiu Shanhe Automotive Technology, spécialisé dans les véhicules utilitaires électriques, et celle du groupe sino-européen Gotion High-Tech, engagé dans la construction d’une gigafactory de batteries électriques à Kénitra, un autre opérateur chinois vient renforcer cette dynamique industrielle. «Il s’agit de Shanghai Ingin Auto Technology, une entreprise spécialisée dans le développement et la production de systèmes de fermeture intelligents destinés à l’industrie automobile», indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Le groupe prévoit d’implanter une unité industrielle au sein de la plateforme Tanger Tech, un pôle industriel en pleine expansion qui ambitionne d’attirer des industries à forte valeur technologique. Cette nouvelle installation sera dédiée à la fabrication de coffres électriques pour véhicules, un segment en pleine évolution dans l’industrie automobile, notamment avec l’essor des véhicules électriques et intelligents.

Ce projet sera porté par la filiale locale Ingin Intelligent Morocco, qui prévoit d’y investir plus de 200 millions de dirhams. L’implantation de cette unité industrielle représente une étape stratégique pour le groupe chinois, puisqu’elle constitue sa première expérience d’expansion industrielle à l’international. «Fondée en 2017 à Shanghai, l’entreprise s’est rapidement imposée dans son domaine grâce à son expertise en recherche et développement et à la dimension technologique avancée de ses solutions, notamment dans les systèmes d’ouverture automatisés tels que les coffres intelligents, les portes latérales électriques et les hayons motorisés», lit-on dans Challenge.

Le choix du Maroc pour cette première implantation hors de Chine ne relève pas du hasard. Il s’explique notamment par la présence, dans le Royaume, de grands constructeurs automobiles internationaux, dont Stellantis, l’un des principaux clients du groupe. Installé dans l’Atlantic Free Zone à Kénitra, Stellantis produit chaque année plusieurs centaines de milliers de véhicules sous les marques Peugeot, Citroën et Fiat. Cette proximité industrielle constitue un atout majeur pour Ingin, qui pourra ainsi optimiser sa chaîne d’approvisionnement et renforcer ses relations avec ses partenaires, lit-on encore.

Avec cette nouvelle implantation, le Maroc consolide davantage son statut de hub industriel automobile en Afrique et dans la région euro-méditerranéenne. L’attractivité du Royaume repose notamment sur la qualité de ses infrastructures, sa position géographique stratégique, ainsi que sur les politiques publiques visant à favoriser le développement des industries liées à la transition énergétique et à la mobilité durable.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 20h20

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Véhicules électriques: le chinois Jinxiu Shanhe va installer une usine d’assemblage au Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Maroc: vers un leadership africain dans la chaîne de valeur des véhicules électriques

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Véhicules électriques: quelles perspectives pour le Maroc?

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Batteries pour véhicules électriques: un pas supplémentaire franchi dans la réalisation de la gigafactory de Kénitra

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
3
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
4
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
5
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
6
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
7
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
8
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
Revues de presse

Voir plus