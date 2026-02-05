Le Maroc se renforce dans l’industrie des véhicules électriques avec le chinois Ingin Auto

Le groupe chinois Shanghai Ingin Auto Technology prévoit d’implanter à Tanger Tech une unité de production de coffres électriques pour véhicules, un investissement de plus de 200 millions de dirhams.. DR

Le Maroc confirme progressivement sa position de plateforme stratégique dans l’industrie des véhicules électriques, attirant un nombre croissant d’investisseurs internationaux. L’écosystème national dédié à la fabrication et à l’assemblage de véhicules à énergie propre poursuit ainsi son expansion, porté par l’arrivée successive de nouveaux acteurs industriels majeurs.

Après l’annonce de l’implantation du constructeur chinois Shanghai Jinxiu Shanhe Automotive Technology, spécialisé dans les véhicules utilitaires électriques, et celle du groupe sino-européen Gotion High-Tech, engagé dans la construction d’une gigafactory de batteries électriques à Kénitra, un autre opérateur chinois vient renforcer cette dynamique industrielle. «Il s’agit de Shanghai Ingin Auto Technology, une entreprise spécialisée dans le développement et la production de systèmes de fermeture intelligents destinés à l’industrie automobile», indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Le groupe prévoit d’implanter une unité industrielle au sein de la plateforme Tanger Tech, un pôle industriel en pleine expansion qui ambitionne d’attirer des industries à forte valeur technologique. Cette nouvelle installation sera dédiée à la fabrication de coffres électriques pour véhicules, un segment en pleine évolution dans l’industrie automobile, notamment avec l’essor des véhicules électriques et intelligents.

Ce projet sera porté par la filiale locale Ingin Intelligent Morocco, qui prévoit d’y investir plus de 200 millions de dirhams. L’implantation de cette unité industrielle représente une étape stratégique pour le groupe chinois, puisqu’elle constitue sa première expérience d’expansion industrielle à l’international. «Fondée en 2017 à Shanghai, l’entreprise s’est rapidement imposée dans son domaine grâce à son expertise en recherche et développement et à la dimension technologique avancée de ses solutions, notamment dans les systèmes d’ouverture automatisés tels que les coffres intelligents, les portes latérales électriques et les hayons motorisés», lit-on dans Challenge.

Le choix du Maroc pour cette première implantation hors de Chine ne relève pas du hasard. Il s’explique notamment par la présence, dans le Royaume, de grands constructeurs automobiles internationaux, dont Stellantis, l’un des principaux clients du groupe. Installé dans l’Atlantic Free Zone à Kénitra, Stellantis produit chaque année plusieurs centaines de milliers de véhicules sous les marques Peugeot, Citroën et Fiat. Cette proximité industrielle constitue un atout majeur pour Ingin, qui pourra ainsi optimiser sa chaîne d’approvisionnement et renforcer ses relations avec ses partenaires, lit-on encore.

Avec cette nouvelle implantation, le Maroc consolide davantage son statut de hub industriel automobile en Afrique et dans la région euro-méditerranéenne. L’attractivité du Royaume repose notamment sur la qualité de ses infrastructures, sa position géographique stratégique, ainsi que sur les politiques publiques visant à favoriser le développement des industries liées à la transition énergétique et à la mobilité durable.