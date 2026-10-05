Société

Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

La ville d’Errachidia sous la pluie.

Des pluies ont arrosé plusieurs régions du Maroc au cours des dernières 24 heures, avec le cumul le plus élevé relevé à Imilchil, dans la province de Midelt.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 13h00

Les dernières 24 heures ont été marquées par des précipitations dans plusieurs régions du Maroc. Imilchil, dans la province de Midelt, arrive en tête avec un cumul de 21 millimètres, selon les relevés de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Boulemane suit avec 17 mm. Jebel Azourki, dans la province d’Azilal, et Amellagou, dans la province d’Errachidia, ont enregistré chacun 10 mm.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes averses orageuses, avec grêle et rafales de vent, lundi et mardi dans plusieurs provinces

Le cumul atteint 5 mm à Ribat Alkhir, dans la province de Sefrou, et 4 mm à Zrarda, dans la province de Taza. Dakhla a, pour sa part, enregistré 3 mm de pluie durant la même période.

De même, des précipitations de 2 mm ont été relevées à Ksar El Kebir, Fnideq, Tanger, Khénifra, Oulmès dans la province de Khémisset, Aïn Leuh dans la province d’Ifrane, El Hajeb et Assoul dans la province de Tinghir.

Rabat, Meknès et Targuist, dans la province d’Al Hoceïma, ont enregistré chacune 1 mm de pluie.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 13h00
#Météo#Météorologie#DGM#pluies

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