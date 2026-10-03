Alerte Météo. Temps chaud et averses orageuses samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Maroc

Un temps chaud avec des températures oscillant entre 36 et 40 °C concernera samedi et dimanche, les provinces de Taroudant, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
En outre, des averses orageuses (20 à 30 mm) avec risque de grêle et de rafales de vent sous orage sont prévues, samedi de 12H00 à 23H00, dans les provinces de Tinghir, Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taza, Driouch, Taourirt, Azilal, Ifrane et Nador.