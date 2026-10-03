Société

Alerte Météo. Temps chaud et averses orageuses samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Maroc

Un temps chaud et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume.

Un temps chaud et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/10/2026 à 15h51

Un temps chaud avec des températures oscillant entre 36 et 40 °C concernera samedi et dimanche, les provinces de Taroudant, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

En outre, des averses orageuses (20 à 30 mm) avec risque de grêle et de rafales de vent sous orage sont prévues, samedi de 12H00 à 23H00, dans les provinces de Tinghir, Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taza, Driouch, Taourirt, Azilal, Ifrane et Nador.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/10/2026 à 15h51
#alerte météo#Temps chaud#averses orageuses#rafales de vent#Grêle#DGM

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