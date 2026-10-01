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Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses, avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages, de jeudi à dimanche

Un homme boit de l'eau à Fès.. AFP or licensors

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, de jeudi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/10/2026 à 12h24

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 36 et 42°C concerneront de jeudi à dimanche, les provinces de Oued Ed-Dahab, Boujdour, Laayoune, Es-Semara et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

En outre, des averses orageuses (20 à 35 mm) avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages toucheront, jeudi de 14h00 à 23h00, les provinces de Taourirt, Al Haouz, Taza, Guercif, Sefrou, Boulemane, Midelt, Khenifra, Ifrane, Beni Mellal et Azilal.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/10/2026 à 12h24
#Vague de chaleur#averses orageuses#rafales de vent#DGM#Grêle

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