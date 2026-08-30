Fès: la canicule passée, le tourisme reprend peu à peu son souffle au coeur de la médina

Après plusieurs semaines marquées par des températures élevées, les ruelles de Fès el-Bali recommencent doucement à s’animer. Dans les passages étroits de la médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les groupes de visiteurs se font progressivement plus visibles. Appareils photo à la main, certains arpentent les souks et les anciennes écoles coraniques, tandis que d’autres s’attardent devant les portes monumentales, les anciens hôtels et les échoppes d’artisans. La ville semble ainsi amorcer, à l’approche de septembre, une sortie progressive de la torpeur estivale.

Sur le terrain, les professionnels observent toutefois une fréquentation encore contrastée. Une partie des visiteurs présents actuellement sont des touristes de passage, qui intègrent Fès à un circuit plus large comprenant plusieurs destinations marocaines avant de poursuivre leur voyage. La clientèle qui choisit de séjourner plusieurs nuits dans la capitale spirituelle du Royaume tend, elle, à se renforcer à mesure que les conditions climatiques deviennent plus favorables.

Pour Ken, touriste originaire de l’État de Caroline du Nord, Fès constitue l’une des étapes marquantes de son premier voyage hors des États-Unis. Accompagné de sa famille, il a choisi de découvrir la médina et ses principaux sites historiques. «Nous avons beaucoup aimé la culture de Fès, l’atmosphère de la ville et surtout l’accueil des habitants. C’est une expérience particulière et une étape importante de notre voyage au Maroc», déclare-t-il.

Cette présence encore largement liée aux circuits itinérants s’explique notamment par les conditions météorologiques. «La chaleur rend l’été particulièrement difficile pour le tourisme à Fès. Durant cette période, nous recevons beaucoup de visiteurs qui restent peu de temps ou qui font simplement étape dans la ville dans le cadre d’un circuit», explique Khalid El Marrakchi, guide touristique à Fès.

Selon lui, la situation évolue progressivement avec la fin de l’été. «Les touristes qui viennent pour plusieurs jours commencent généralement à être plus nombreux lorsque les températures baissent. Mais même lorsqu’ils ne restent qu’une journée, les visiteurs peuvent difficilement passer à côté du patrimoine de Fès, de ses médersas, de ses palais, de ses ruelles et de ses monuments historiques», ajoute-t-il.

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Dans les restaurants de la médina, le constat est similaire. Derrière les portes des établissements, les professionnels ont vu leur activité varier au rythme de la fréquentation touristique et des températures. Les heures les plus chaudes réduisent notamment les déplacements et limitent le temps passé à l’extérieur.

«L’été a forcément un impact sur notre activité. Quand il fait très chaud, les visiteurs circulent moins et cela se ressent directement sur la fréquentation des restaurants», affirme Mohssine Essâadi, propriétaire d’un établissement dans la médina. «Nous comptons beaucoup sur le retour d’un temps plus agréable à partir de septembre. C’est à ce moment-là que nous espérons voir l’activité reprendre de manière plus importante», ajoute-t-il.

Le secteur de l’hébergement connaît, lui aussi, un ralentissement durant les mois les plus chauds. Dans les riads de la médina, les professionnels constatent que la météo influence directement les décisions des voyageurs, notamment lorsqu’il s’agit de choisir entre une simple étape et un séjour de plusieurs nuits. «Les réservations sont affectées par les fortes températures. Le problème, c’est aussi que l’activité en soirée reste limitée dans certains endroits de la ville. Le touriste recherche une destination où il peut sortir, visiter et profiter de l’ambiance pendant une grande partie de la journée», souligne El Mekki, responsable d’un riad dans la médina.

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Une contrainte qui, selon lui, pèse sur l’attractivité de Fès face à d’autres destinations marocaines. «À Marrakech, par exemple, l’activité nocturne est beaucoup plus développée. À Fès, certains espaces cessent leur activité relativement tôt, ce qui réduit les possibilités offertes au visiteur en soirée», explique-t-il. Au-delà de la seule question de la fréquentation, les professionnels identifient ainsi un enjeu plus structurel pour Fès: parvenir à transformer les visiteurs de passage en touristes qui choisissent d’y séjourner plusieurs jours.

À mesure que les températures devraient devenir plus clémentes, les professionnels espèrent donc voir la dynamique s’inverser. La mi-septembre pourrait ainsi marquer une nouvelle étape pour la destination Fès, avec le retour d’une fréquentation plus soutenue et une activité accrue dans les hôtels, les riads, les restaurants, les commerces et les circuits guidés.