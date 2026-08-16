Fès. Au cœur du Musée de la Monnaie, un voyage à travers des siècles d’histoire du Maroc

Au sein d’un bâtiment historique situé dans le quartier des Kettanine, Bank Al-Maghrib a choisi de documenter un volet de l’histoire du Royaume à travers un musée moderne dédié à l’histoire de la monnaie. Ce dernier abrite des pièces de monnaie, des jetons et des billets de banque qui témoignent des mutations traversées par le Maroc au fil des siècles, faisant de la monnaie une porte d’entrée pour lire son histoire politique, économique et culturelle, tout en mettant en valeur la richesse artistique et technique du patrimoine numismatique marocain.

Récemment inauguré à Fès el-Bali, cet édifice historique retrace l’évolution de la monnaie et des moyens de paiement au Maroc, depuis les époques précédant l’apparition de la monnaie, en passant par la période islamique, la dynastie alaouite, jusqu’à la monnaie en circulation aujourd’hui, aux côtés de pièces commémoratives immortalisant des étapes et événements nationaux et internationaux.

«Le Musée de la Monnaie a trouvé sa place au cœur de l’ancienne médina de Fès, dans un bâtiment historique reflétant la richesse et la singularité de l’architecture fassie, conférant ainsi à cet espace muséal une dimension supplémentaire, liée à l’histoire même du lieu», a précisé Mohamed Khalil Serhane, responsable de la médiation culturelle au musée.

Mohamed Khalil Serhane a souligné que cet édifice, vieux de plus de 105 ans, était à l’origine un fondouk accueillant les caravanes commerciales faisant escale à Fès. En 1921, il est devenu la deuxième succursale de la Banque d’État du Maroc dans le Royaume, après celle de Tanger. Après le transfert de la succursale vers la ville nouvelle, le bâtiment a abrité une annexe de la Sûreté nationale, avant que ne soit décidée, en 2018-2019, sa reconversion en musée de la monnaie.

S’agissant de la scénographie, Mohamed Khalil Serhane explique que le musée associe l’authenticité du bâtiment historique aux techniques muséographiques contemporaines. Des écrans numériques tactiles et interactifs permettent notamment aux visiteurs d’examiner les pièces sous différents angles, grâce à une visualisation à 360 degrés. D’autres dispositifs numériques permettent également de découvrir les caractéristiques et les éléments de sécurité des billets de banque marocains.

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L’expérience ne se limite pas aux monnaies et aux billets. Le musée abrite également une représentation de Dar As-Sikkah, ainsi que des instruments de mesure et des outils utilisés pour le traitement des métaux précieux. Le visiteur peut ainsi appréhender les aspects techniques de la fabrication de la monnaie, au-delà de ses dimensions économique, historique, artistique et culturelle.

Bank Al-Maghrib ambitionne de faire de cet espace une nouvelle étape du parcours muséal de la médina de Fès. Depuis son inauguration, le musée suscite un vif intérêt auprès des visiteurs marocains comme des touristes étrangers. L’accès reste gratuit durant tout le mois en cours. À partir du mois prochain, un droit d’entrée ne dépassant pas 20 dirhams par personne sera instauré, avec un tarif réduit pour les groupes. Les enfants et les étudiants continueront, quant à eux, de bénéficier de la gratuité tout au long de l’année.

Parmi les visiteurs figure Alexandra, une touriste française dont la curiosité l’a conduite à découvrir les musées de Fès el-Bali. Une visite qui, pour elle, a largement dépassé la seule découverte de l’histoire de la monnaie.

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«Les détails architecturaux de ce musée méritent à eux seuls que l’on s’y arrête. La découverte de l’évolution de la monnaie marocaine à travers les âges et des transformations qui l’ont accompagnée d’un règne à l’autre confère à la visite une dimension historique particulière», a-t-elle confié.

La visiteuse a également été particulièrement captivée par les monnaies les plus anciennes et les traces du savoir-faire artisanal qu’elles portent encore. À ses yeux, le musée permet de se rapprocher d’un patrimoine marocain vivant et de découvrir une facette singulière de l’histoire du Royaume.

Pour cette touriste, la combinaison entre le caractère historique du bâtiment, la richesse des collections et leur mise en valeur fait du Musée de la Monnaie un espace «unique», qui mérite d’être découvert non seulement par les visiteurs étrangers, mais aussi par les Marocains souhaitant explorer l’histoire de leur pays sous un angle différent.

Principales pièces et trésors numismatiques

Le dirham idrisside: les premières monnaies islamiques frappées au Maroc témoignent de l’affirmation précoce d’une souveraineté monétaire sous les Idrissides.

Les dinars almoravides et almohades: ces monnaies d’or illustrent la puissance économique et l’étendue des échanges du Maroc médiéval, notamment avec l’Afrique subsaharienne et l’espace méditerranéen.

Les monnaies saadiennes et alaouites: la collection retrace l’évolution du système monétaire sous ces dynasties jusqu’aux réformes de l’époque moderne et contemporaine.

Les billets de banque et pièces commémoratives: une partie du parcours retrace l’évolution de la monnaie fiduciaire au Maroc et présente également des émissions et médailles commémoratives liées à des événements nationaux.