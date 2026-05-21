Le Musée Bank Al-Maghrib prépare sa mue: tout savoir sur son projet de rénovation

Le Musée de Bank Al-Maghrib amorce une nouvelle phase de transformation à travers un ambitieux projet de rénovation placé sous le slogan: «Notre avenir se dessine dans nos espaces… et bien au-delà!». Cette refonte vise à renforcer l’ouverture et le rayonnement culturel de l’institution à travers une scénographie repensée, des expériences immersives et une approche plus interactive des collections.

Le futur parcours muséal accordera également une place accrue aux enjeux numismatiques et artistiques contemporains, grâce à l’intégration de dispositifs technologiques innovants au service du récit muséal. La réouverture du musée est prévue pour l’été 2027.

Durant les travaux, le musée maintiendra une programmation itinérante et inclusive composée d’expositions, de rencontres et d’ateliers organisés dans plusieurs espaces relevant d’institutions partenaires à Tanger, Rabat, Essaouira et Marrakech.

À travers ce projet, le Musée de Bank Al-Maghrib entend consolider son positionnement comme un espace vivant de dialogue entre patrimoine, création, innovation et citoyenneté, où la mémoire nourrit les regards portés sur le présent et l’avenir.

Un musée 3.0

La fermeture temporaire du musée marque l’ouverture d’un nouveau cycle pour l’institution, dont les activités se poursuivront hors les murs à travers une programmation déployée dans plusieurs villes du Royaume. À Salé, les visiteurs pourront découvrir les activités organisées au sein de l’espace Dar Al Qadi, tandis qu’à Tanger, une exposition reviendra sur l’histoire ancienne et contemporaine de la ville. Une exposition régionale sera également inaugurée à Fès, en parallèle d’une exposition itinérante consacrée à l’Afrique.

Le projet de réhabilitation prévoit, par ailleurs, une profonde transformation architecturale et scénographique avec l’ambition de donner naissance à un musée 3.0 articulé autour de quatre piliers: l’inclusion, grâce à une accessibilité élargie; l’innovation, à travers le recours aux technologies immersives; la transmission pédagogique, en proposant aux visiteurs une expérience de découverte renouvelée; et enfin la médiation culturelle, en faisant du musée un espace de dialogue et de débat ouvert sur les enjeux contemporains.

Objectif: 30.000 visiteurs par an

Rochdi Bernoussi, directeur du département des Musées à Bank Al-Maghrib, a détaillé pour Le360 les contours de ce vaste chantier de transformation. «Nous sommes actuellement dans la phase de préparation et de validation du contenu scénographique. Les travaux vont bientôt démarrer», explique-t-il. Inauguré en 2010, le musée repose déjà sur une médiation interactive intégrant audiovisuel, tactilité et dispositifs numériques. Mais après seize années d’exploitation, une évolution s’imposait. «La technologie évolue très rapidement. Il était temps de moderniser cette médiation et de proposer au visiteur une expérience encore plus interactive et plus accessible», souligne-t-il.

Le responsable précise qu’un appel d’offres a été lancé et que plusieurs cabinets internationaux spécialisés en muséographie ont été mobilisés pour piloter les différents volets du projet, notamment la scénographie, la programmation, l’éclairage et l’identité visuelle. «Depuis près d’un an, nous travaillons sur l’étape la plus importante: la conception et la validation du futur parcours scénographique», ajoute-t-il.

Le nouveau musée conservera ses deux piliers historiques — la monnaie et les arts plastiques — tout en intégrant un nouvel espace consacré à l’éducation financière. «Cela nécessite une approche scénographique entièrement repensée, avec des contenus modernes, évolutifs et durables. La durabilité constitue un élément central dans notre conception du futur musée», insiste Rochdi Bernoussi.

Un musée immersif tourné vers l’éducation et l’expérience visiteur

La collection d’œuvres de peintres marocains et étrangers ayant représenté le Maroc sera maintenue et installée dans des espaces dédiés au rez-de-chaussée et à l’entresol. Le parcours sera enrichi par des dispositifs pédagogiques interactifs permettant aux visiteurs, notamment les plus jeunes, de découvrir l’histoire de l’art, les techniques artistiques et les coulisses de la création à travers des ateliers immersifs.

Le projet prévoit également une refonte complète des espaces d’accueil et de convivialité. Le musée intégrera un café littéraire, une zone de lecture, des ateliers agrandis ainsi qu’une salle polyvalente. Des gradins interactifs permettront aux visiteurs de manipuler des tablettes dédiées à l’éducation financière à travers des jeux et des contenus ludiques. Le public pourra aussi découvrir les techniques de frappe monétaire ou explorer, grâce à la réalité augmentée, des reconstitutions de villes historiques comme Sijilmassa. «Nous voudrions faire du musée un véritable espace d’échange et de transmission, loin du modèle classique où l’on se contente de regarder des œuvres avant de repartir», affirme-t-il.

Concernant la tarification, l’accès restera gratuit pour les enfants et les étudiants. Le billet sera fixé à 20 dirhams en tarif individuel et à 10 dirhams par personne pour les groupes de plus de trois visiteurs. Le musée sera également gratuit chaque vendredi. Les horaires d’ouverture resteront inchangés, avec une ouverture le samedi toute la journée et le dimanche matin, et une fermeture le lundi.

Actuellement fréquenté par près de 20.000 visiteurs par an, le musée ambitionne d’atteindre les 30.000 visiteurs annuels après sa réouverture, prévue en juin 2027.