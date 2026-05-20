Le musée de Maroc Telecom célèbre la Journée internationale des télécommunications

Le 18 mai, le Musée de Maroc Telecom a organisé une journée culturelle placée sous le signe du partage et de la valorisation du patrimoine des télécommunications. L’événement a réuni un parterre d’invités de marque issus des milieux culturel et académique.

Parmi les personnalités présentes, Driss Souini, président du Forum marocain de la philatélie et de la numismatique, a pris part à cet événement aux côtés de conservateurs de musées, de professeurs et de chercheurs spécialisés dans les domaines du patrimoine et de la muséologie. La présence de ces experts a donné à la journée une dimension scientifique et institutionnelle.

Au programme: visites guidées, animations culturelles et activités variées pour un large public. Les collections du musée ont été mises à l’honneur à travers un parcours retraçant l’évolution des télécommunications au Maroc, des premières lignes filaires aux systèmes de transmission les plus avancés. Une façon de rappeler que la mémoire technologique constitue, elle aussi, une composante à part entière du patrimoine national.

«Cette initiative s’inscrit dans la politique de Maroc Telecom visant à promouvoir l’accès à la culture et à renforcer le lien entre le grand public et son histoire. En organisant cet événement ouvert à tous, l’opérateur entend dépasser son rôle économique pour s’imposer comme institution culturelle à part entière», est-il indiqué.

«Le choix du 18 mai, date consacrée par le Conseil international des musées (ICOM) à la célébration mondiale des musées, n’est pas anodin. Il témoigne d’une volonté de s’inscrire dans une dynamique internationale, tout en ancrant le musée dans le tissu culturel marocain», est-il ajouté.

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Responsable du Musée de Maroc Telecom, Halima Arrassi a livré un éclairage sur la portée de l’institution et les enjeux qui l’animent. Elle a notamment mis en avant le rayonnement continental du groupe: «Maroc Telecom se distingue aujourd’hui comme l’une des rares institutions de télécommunication au Maroc à rayonner tant au niveau national qu’international, notamment à travers ses nombreuses filiales implantées en Afrique».

Cet ancrage africain n’est pas étranger à la vocation du musée, qui se veut le reflet d’un groupe engagé dans la transformation numérique du continent. La dimension patrimoniale et la dimension stratégique se rejoignent ainsi autour d’une même ambition: illustrer le rôle historique et contemporain des télécommunications dans le développement socio-économique.

Près de 10.000 visiteurs par an

Sur le plan de l’audience, le musée accueille près de 10.000 visiteurs par an, avec un accès entièrement gratuit. Ce modèle de gratuité, peu commun dans le secteur, traduit une volonté de démocratisation de la culture scientifique et technique, en particulier auprès du jeune public. «Il s’adresse en particulier à un public jeune, en contribuant à éveiller sa curiosité et à valoriser le patrimoine des télécommunications», a souligné Halima Arrassi.

La journée du 18 mai a également servi de cadre à des échanges entre spécialistes autour des enjeux muséaux contemporains. Conservateurs, chercheurs et représentants institutionnels ont partagé leurs analyses sur le rôle des musées dans une société en mutation rapide, où la transmission du savoir se réinvente en permanence.

Pour Halima Arrassi, cette célébration vise avant tout à «mettre en lumière l’engagement de Maroc Telecom en faveur de la culture, du savoir et du rayonnement institutionnel, tant au Maroc qu’au-delà de ses frontières». Un positionnement qui dépasse la simple communication institutionnelle pour affirmer une vision à long terme.

Un parcours entre mémoire et innovation

Fondé sur une vocation à la fois patrimoniale, pédagogique et citoyenne, le Musée de Maroc Telecom offre un parcours thématique structuré autour des grandes étapes de l’histoire des télécommunications. Des précurseurs des communications modernes aux équipements de dernière génération, l’exposition donne à voir la profondeur d’une transformation qui a reconfiguré les modes de vie au Maroc comme ailleurs.

La scénographie retenue permet de rendre accessibles des évolutions techniques parfois complexes, en les replaçant dans leur contexte historique et social. Le visiteur progresse ainsi dans le temps, découvrant comment le téléphone filaire, puis le mobile, puis le numérique ont progressivement redessiné le tissu économique et social du Royaume.

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Au-delà des objets exposés, le musée développe des programmes d’ateliers éducatifs et de visites guidées à destination des établissements scolaires et universitaires. Ces dispositifs, articulés avec des partenariats académiques et culturels, font du musée un outil de médiation entre générations et entre disciplines.

L’institution se présente ainsi comme un espace de dialogue entre passé, présent et avenir, un pont entre la mémoire du secteur et les enjeux actuels de la transition numérique. En cela, elle illustre comment une entreprise peut inscrire son histoire dans la longue durée et en faire un levier de sens pour ses publics.

En célébrant la Journée internationale des musées avec cette programmation dense, le Musée de Maroc Telecom confirme qu’il n’est pas qu’une vitrine institutionnelle. Il est devenu un acteur à part entière de l’écosystème culturel marocain, au service d’une mémoire collective encore en construction.