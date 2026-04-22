Coopération muséale: Rabat et Bruxelles s’allient autour du futur Musée du Continent

Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées et Bart Ouvry, directeur général de l’AfricaMuseum, Bart Ouvry.

Le projet de la Cité de la Culture Africaine, futur Musée du Continent, a été hier mardi 21 avril, au cœur d’une visite effectuée à Tervuren, près de Bruxelles, où Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), a rencontré Bart Ouvry, directeur général du Musée royal d’Afrique centrale (AfricaMuseum).

Accompagné de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, Qotbi a tenu une réunion de travail axée sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Les discussions ont porté sur l’échange de collections, la formation des professionnels du secteur muséal et le partage d’expertises.

Un musée au service de l’Afrique

Conçu comme un pôle d’excellence dédié à la conservation, la recherche, la formation et la création, le Musée du Continent ambitionne de promouvoir les expressions artistiques africaines et de préserver la mémoire culturelle du continent. Il s’inscrit dans la vision du roi Mohammed VI consacrant l’ancrage africain du Maroc, afin de consolider sa place de passerelle culturelle et civilisationnelle entre l’Europe et l’Afrique.

Le Maroc est aujourd’hui considéré comme un exemple à suivre à l’échelle africaine en matière de développement de l’offre muséale, a souligné Qotbi, ajoutant que ce rôle est appelé à se renforcer avec ce nouveau musée.

Une coopération structurelle avec l’AfricaMuseum

Ouvry a exprimé la volonté de son institution de travailler de manière structurelle avec la FNM, non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi avec d’autres partenaires africains. Il a rappelé que le Maroc, fort de ses liens historiques, commerciaux, scientifiques et culturels avec l’Afrique subsaharienne, constitue un lieu idéal pour accueillir ce musée.

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À l’issue de la réunion, la délégation marocaine a visité les salles d’expositions permanentes et temporaires de l’AfricaMuseum, dont les collections figurent parmi les plus importantes au monde en ce qui concerne le patrimoine d’Afrique centrale.

Des expositions croisées avec les musées belges

En marge de cette visite, Qotbi a également rencontré Kim Oosterlinck, directeur général des Musées royaux des Beaux-arts de Belgique. Les deux parties ont évoqué la possibilité d’organiser des expositions croisées entre les deux pays, permettant d’exposer en Belgique des œuvres d’artistes marocains d’art moderne, et vice versa.

Fondé à l’occasion de l’Exposition universelle de Bruxelles de 1897, sous l’impulsion du roi Léopold II, l’AfricaMuseum est aujourd’hui un forum d’étude et de dialogue dédié aux sociétés et à l’environnement naturel de l’Afrique subsaharienne, ainsi qu’un lieu de mémoire sur le passé colonial belge.