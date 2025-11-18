Mehdi Qotbi à Madrid: une coopération muséale maroco-espagnole en plein essor

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, et le secrétaire d’État espagnol à la Culture, Jordi Martí, lors de leur rencontre à Madrid.

Mehdi Qotbi a conduit deux journées d’échanges à Madrid consacrées au développement du secteur muséal marocain et à la préparation de projets d’envergure. Au centre des discussions: la mise en place d’un partenariat stratégique autour du futur grand musée national de l’archéologie et des sciences de la terre à Rabat, la préparation d’expositions internationales ainsi que la valorisation du patrimoine culturel partagé entre les deux pays.

Durant sa visite, le président de la FNM s’est entretenu avec le secrétaire d’État espagnol à la Culture, Jordi Martí. Les deux responsables ont passé en revue les voies de consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine muséal, notamment à travers le partage d’expertise dans la préservation, la restauration et la conservation des pièces archéologiques. La formation, considérée comme un pilier essentiel du partenariat, a également été mise en avant pour poursuivre les échanges établis depuis plusieurs années entre les deux pays.

Le président de la FNM, Mehdi Qotbi, et le secrétaire d’État espagnol à la Culture, Jordi Martí.

Cette rencontre a aussi permis d’aborder le projet du futur grand musée national de l’archéologie et des sciences de la terre à Rabat, appelé à devenir un lieu majeur de présentation de la richesse et de la diversité du patrimoine marocain.

Une exposition trilatérale pour 2030

En prévision de la Coupe du monde de football 2030, qui sera organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, Mehdi Qotbi et Jordi Martí ont évoqué la possibilité de monter une grande exposition réunissant les trois pays. Celle-ci mettrait en lumière les liens historiques et culturels unissant les rives méditerranéennes et ibériques, tout en affirmant le rôle de la culture dans la promotion de la paix et du rapprochement entre les peuples.

Le président de la FNM s’est également réuni avec plusieurs responsables d’importantes institutions culturelles madrilènes, à savoir Valerio Rocco, directeur général du Cercle des Beaux-Arts, Isabel Fuentes Julián, directrice de CaixaForum Madrid, et Manuel Segade, directeur du Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Lire aussi : Les 55 ans de peinture de Mehdi Qotbi couronnés par une rétrospective à l’IMA et un beau-livre aux éditions Assouline

Ces discussions ont porté sur le développement de projets conjoints, notamment l’organisation d’une exposition majeure consacrée à la peinture moderne et contemporaine espagnole, de Picasso à nos jours, issue des collections prestigieuses du Reina Sofía.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement pris devant les souverains des deux pays, le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI, lors de leur rencontre à Rabat. La possibilité de coopérer avec la Fondation la Caixa a été également au menu des pourparlers.

Dans le même esprit, Mehdi Qotbi a rencontré Isabel Izquierdo, directrice du Musée archéologique national de Madrid. Les échanges ont porté sur la possibilité de prêts de pièces d’art islamique andalou destinées au Musée des arts de l’islam de Fès.

Le président de la FNM, Mehdi Qotbi, et Isabel Izquierdo, directrice du Musée archéologique national de Madrid.

Une coopération saluée par les partenaires espagnols

Ces activités s’inscrivent dans le sillage de la vision éclairée du roi Mohammed VI, qui fait de la culture un pilier du développement social et un vecteur de dialogue et de compréhension mutuelle entre les peuples, a déclaré Mehdi Qotbi à la MAP.

À ce titre, Mehdi Qotbi a remis à ses interlocuteurs le catalogue de l’exposition «Autour des Colonnes d’Hercule», tenue à Madrid en 2022 et consacrée aux relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne.

Les responsables espagnols ont salué la qualité de cette coopération culturelle, exprimant leur volonté de poursuivre et d’approfondir un partenariat qu’ils jugent exemplaire.