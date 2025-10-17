Culture

La culture comme socle des relations entre l’Italie et le Maroc: intenses activités de Mehdi Qotbi à Rome, plusieurs projets de coopération annoncés

Mehdi Qotbi et le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli.

La culture est «un pilier de l’amitié» entre l’Italie et le Maroc, a affirmé, jeudi à Rome, le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, lors d’une rencontre avec le président de la Fondation nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, mettant en avant «la valeur stratégique» de la coopération culturelle entre les deux pays.

Lors de cette réunion avec le président de la Fondation nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, le ministre a souligné la dimension stratégique de la coopération culturelle bilatérale en tant qu’«instrument de connaissance mutuelle et de développement durable».

Matera et Tétouan, capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue en 2026

Giuli a tenu à réitérer la ferme volonté de son pays à renforcer davantage les relations bilatérales ancestrales, notamment dans l’esprit du «Plan Mattei pour l’Afrique», faisant savoir que les deux parties oeuvrent pour développer leur coopération culturelle et soutenir les villes de Matera et de Tétouan, en tant que capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue en 2026.

Dans ce sens, Qotbi a assuré la disponibilité de la Fondation à contribuer au programme d’événements culturels développé par les deux villes italienne et marocaine, qui devront être consacrées l’année prochaine «Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue». A cette occasion, il a donné un aperçu sur la dynamique culturelle et artistique exceptionnelle que connait le Royaume, grâce à la vision éclairée du roi Mohammed VI, qui a érigé la culture en un levier central de rayonnement du Maroc.

La restauration d’oeuvre artistiques au coeur du dispositif

Qotbi a, dans une déclaration à la MAP, indiqué que sa visite à Rome s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale des musées, ajoutant que le ministre italien a exprimé son souhait que l’exposition itinérante italienne à travers le monde «Negotium» fasse escale au Maroc comme première étape en 2027.

Lire aussi : Grand homme de culture, Mehdi Qotbi se livre à cœur ouvert | Podcast Business & Leaders (ep.5)

Le président de la FNM a, en outre, indiqué que dans le cadre du Musée National de l’Archéologie et des Sciences de la Terre à Rabat, les deux parties ont convenu d’assurer aux techniciens marocains des formations portant sur la préservation et la restauration des oeuvres et objets en marbre et en bronze, avec pour objectif de transmettre, par la suite, ce savoir faire aux pays de l’Afrique.

Les artistes femmes marocaines à l’honneur à Rome

Qotbi avait tenu, auparavant, une réunion de travail avec la présidente du Musée national des arts du XXIe siècle (MAXXI), Emanuela Bruni portant sur des projets d’expositions à organiser prochainement respectivement en Italie et au Maroc pour valoriser les liens culturels historiques entre les deux pays. Dans ce cadre, a-t-il relevé, Rome abritera l’année prochaine une exposition consacrée aux oeuvres d’artistes femmes marocaines, alors que Rabat accueillera une exposition de la peinture moderne et contemporaine italienne.

Il a de même indiqué avoir rencontré le directeur général des musées du ministère de la Culture italien (MiC), Massimo Osanna ainsi que le directeur général de l’archéologie, des beaux-arts et du paysage du MiC, Fabrizio Magani, et qu’ils se sont mis d’accord pour un programme d’échange d’expériences et de formation dans le domaine de la restauration artistique, au profit du riche patrimoine archéologique national.

