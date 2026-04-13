Culture

Signature à Rabat d’une convention pour la valorisation du Musée Sidi Mohammed Ben Abdellah d’Essaouira

Tarik Ottmani, président du Conseil communal d’Essaouira, Mehdi Qotbi président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et André Azoulay, président de l’Association Essaouira Mogador. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/04/2026 à 17h34

VidéoUne convention de partenariat a été signée à Rabat ce lundi 13 avril 2026 pour la réhabilitation et la valorisation du musée Sidi Mohammed Ben Abdellah d’Essaouira. Porté par plusieurs acteurs institutionnels, le projet vise à renforcer l’offre muséale de la ville, préserver son patrimoine matériel et immatériel et consolider son attractivité culturelle et touristique.

Une convention de partenariat visant la requalification et la valorisation du musée Sidi Mohammed Ben Abdellah d’Essaouira a été signée, lundi 13 avril 2026 à Rabat, entre plusieurs acteurs institutionnels et territoriaux. L’accord a été paraphé au siège du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain par Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, André Azoulay, président de l’Association Essaouira-Mogador, Tarik Ottmani, président du Conseil communal d’Essaouira, et Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM).

Selon le communiqué, cette convention définit le cadre opérationnel relatif à l’aménagement muséographique, à l’équipement, ainsi qu’aux modalités de gestion et d’exploitation du Musée Sidi Mohammed Ben Abdellah d’Essaouira. Elle s’inscrit dans les hautes orientations royales qui font de la culture et de la valorisation du patrimoine des leviers majeurs du développement territorial du Royaume.

Le projet ambitionne de positionner le musée comme un pôle de diffusion culturelle, de médiation et d’éducation artistique, capable de renforcer l’attractivité culturelle et touristique d’Essaouira tout en préservant son identité historique. Bien que la ville dispose déjà d’une offre culturelle diversifiée, cette initiative vise à compléter et structurer l’écosystème culturel existant, en consolidant son ancrage institutionnel et en améliorant l’expérience muséale proposée aux visiteurs.

Les signataires ont également souligné que ce partenariat entend renforcer les dispositifs de préservation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la ville, tout en soutenant les pratiques artistiques et culturelles locales qui contribuent au dynamisme créatif d’Essaouira. Le musée est ainsi appelé à jouer un rôle de plateforme de dialogue entre mémoire historique et création contemporaine, à travers une lecture renouvelée de l’héritage du vivre-ensemble propre à la cité.

Lire aussi : La Cité des arts et de la culture d’Essaouira, dessinée par Oscar Niemeyer, livrée en 2027

Cette convention s’inscrit, par ailleurs, dans la stratégie nationale portée par la FNM visant la diversification de l’offre muséale à l’échelle du territoire, avec l’objectif de doter chaque ville et chaque région d’institutions muséales structurantes, participant au développement culturel et à la démocratisation de l’accès à la culture.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/04/2026 à 17h34
#Musée#Essaouira#Culture#André Azoulay#Mehdi Qotbi#Mehdi Bensaid#FNM#Ministère de la culture et de la communication#Dialogue#Conseil communal

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