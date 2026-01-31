La Fondation nationale des musées prend les rênes du Musée de la photographie et des arts visuels

Sous l’égide de la wilaya de Casablanca, la Fondation nationale des musées (FNM) a officiellement pris les commandes du Musée de la photographie et des arts visuels.

C’est en présence de Mohamed Mhidia, wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, de Taoufik Benali, gouverneur, directeur de l’agence urbaine de Casablanca, de Abdelkhaleq Merzouki, gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, que ladite convention a été signée avec la Fondation nationale des musées, présidée par Mehdi Qotbi, accompagné pour l’occasion de Abdelaziz El Idrissi, chef du département des musées au sein de la Fondation et de l’équipe de la fondation.

Le Musée de la photographie, situé dans l’ancienne médina de Casablanca, était dans l’attente de son ouverture depuis cinq ans. L’édifice à l’incroyable architecture, sorti de terre en 2018, et dont l’initiative revient au photographe marocain Touhami Ennadre, a en effet été conçu dans le cadre du plan de réhabilitation de la médina réalisé conformément aux instructions du roi Mohammed VI à partir de 2010.

Comment justifier ce retard alors que ce musée a été conçu par l’un des plus grands architectes au monde, le Japonais Tadao Ando? Aucune réponse n’avait jusqu’à présent été obtenue. Mais aujourd’hui, l’attente prend fin, et ce musée, situé au cœur de la vibrante médina de Casablanca, ouvrira ses portes dès le mois de juin 2026, a-t-il d’ores et déjà été annoncé.

L’importance d’un tel musée n’a pas échappé à Mohamed Mhidia, qui l’a souligné à plusieurs reprises lors de la signature de cette convention. «Aujourd’hui est un jour très heureux pour Casablanca qui se dote d’un musée de la photographie et des arts visuels», a-t-il déclaré, appelant de ses vœux à son ouverture très prochaine.

Signataire de cette convention, Taoufik Benali a rappelé la genèse de la construction de ce bâtiment hors norme dans la médina de Casablanca, réalisé dans le cadre du «travail remarquable d’une sommité en matière d’architecture, Tadao Ando». Et de souligner que le musée a été réalisé par une agence d’architecture marocaine -l’agence H+E ARCHITECTURE- qui a déjà travaillé sur le musée de la photographie à Rabat. «Ce grand projet culturel structurant va améliorer le rayonnement de Casablanca», a-t-il poursuivi.

«Nous serons prêts pour l’ouverture», a quant à elle assuré Nabila Rmili, maire de Casablanca, évoquant l’aménagement de places de stationnement à proximité et la mise en valeur des accès au musée au sein de la médina.

Prenant la parole à son tour, Mehdi Qotbi a signifié le «bonheur» que représente cette signature. «Ce lieu d’exception, conçu par l’un des plus grands architectes contemporains, s’inscrit dans la lignée des plus beaux musées du monde», a-t-il souligné lors de son allocution.

«Tout cela est rendu possible grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a fait de la culture l’un des chantiers majeurs de son règne, au même titre que les autres domaines stratégiques», a rappelé le président de la FNM.

D’autant que le timing de cette convention tombe à point nommé. En effet, remarque Mehdi Qotbi, «le hasard fait que cet évènement coïncide avec l’année 2026 qui marquera à la fois le bicentenaire de l’invention de la photographie par Daguerre et le 125ème anniversaire de l’introduction de la photographie au Maroc, initiée sous le règne du Sultan Moulay Abdelaziz par Gabriel Veyre».

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, deux autres annonces de taille ont été faites ce 30 janvier par Mehdi Qotbi, relatives à la programmation du musée. «Je me réjouis également du soutien manifesté par le don exceptionnel de l’un des plus grands collectionneurs de livres photographiques, de plus de 700 ouvrages qui viendront enrichir la bibliothèque du musée», a-t-il ainsi annoncé de prime abord. Et de révéler ensuite que «la Fondation Saham et la Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent offriront une bourse destinée à deux photographes».

Un beau signal qui impose d’emblée ce musée comme un lieu de transmission, de création et de dialogue qui viendra enrichir l’agenda culturel et touristique de Casablanca. L’exposition inaugurale sera confiée à Soufiane Er-Rahoui, conservateur du Musée national de la Photographie et membre de la Fondation nationale des musées, «au vu de son expérience dans le domaine photographique et en attendant de recruter un responsable et une équipe pour diriger et gérer le musée», explique pour Le360 Mehdi Qotbi,

Enfin, le président de la Fondation nationale des musées, après avoir remercié le wali de Casablanca, la maire de la ville et le directeur de l’agence urbaine de Casablanca, a eu une touchante pensée pour le photographe Touhami Ennadre auquel il a rendu hommage, rappelant que celui-ci est «à l’initiative de cette idée, qui a été concrétisée par la suite par les autorités».