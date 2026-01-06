La Fondation nationale des musées abrite une expo sur la 9e édition de la Semaine de l’artisanat

Lors de l'inauguration de l'exposition organisée par la Fondation nationale des musées sur la 9ème édition de la Semaine de l'artisanat. Devant ‏Tarik Sadik‏, directeur général de la Maison de l'Artisan‏, derrière applaudissant Mehdi Qotbi (g.), président de la FNM et Lahcen Saâdi (dr.) secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, à Rabat le 6 janvier 2025. (Y.Mannan/Le360)

La Fondation nationale des musées (FNM) a organisé, en partenariat avec le secrétariat d’État chargé de l’Artisanat, une exposition dédiée à la 9ème édition de la Semaine de l’artisanat, dont l’ouverture a eu lieu ce mardi à la Kasbah des Oudayas.

L’événement, qui se tient du 6 au 18 janvier 2026, a été inauguré au Musée national de la parure par Mehdi Qotbi, président de la FNM, et le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, Lahcen Saâdi. Cette nouvelle édition se déroule à l’occasion de la CAN 2025 sous le thème «Confluences, gestes et héritages partagés».

Le département de l’Artisanat présente l’exposition comme étant structurée autour de trois axes majeurs, à savoir l’échange des objets d’artisanat, la transmission des savoir-faire ainsi que la continuité de l’héritage spirituel. L’exposition propose un parcours muséographique organisé autour des matières —métal, cuir, bois, terre et textile— envisagées comme de véritables langages. À travers ces matières, elle fait apparaître des correspondances avec d’autres régions du continent africain. Il ne s’agit pas d’établir des filiations directes, mais de faire émerger des résonances: «une géométrie, une couleur, une fonction ou un geste qui évoquent des circulations anciennes et des héritages partagés».

L’exposition invite également à considérer l’artisanat comme «une géographie vivante, façonnée par les routes, les rencontres et la transmission des gestes au fil du temps, en témoignant d’un patrimoine en mouvement, qui n’a jamais cessé de voyager».

Dans une déclaration à la presse, Mehdi Qotbi a exprimé son bonheur d’abriter cette exposition. «Quel bonheur, quelle joie de montrer que le Maroc sait recevoir, que le Maroc sait aussi fêter et que le Maroc sait très bien organiser», a-t-il souligné, ajoutant qu’il est très «heureux que la culture soit partie prenante de cette magnifique fête du foot qui est la fête de toute l’Afrique».

De son côté, Lahcen Saâdi a déclaré que l’événement constitue «une opportunité très propice pour montrer au monde que nous sommes capables aujourd’hui d’organiser des événements et de bâtir les meilleurs stades au monde, nous possédons également un génie marocain qui crée et fabrique depuis la nuit des temps». Ce créateur qu’est le Maroc, a-t-il conclu, puise «son talent de ses racines africaines et de son ouverture sur l’Europe et le reste du monde».

À la croisée de l’art, de la mémoire et de la célébration continentale, cette exposition inscrit l’artisanat marocain dans une dynamique vivante, ouverte et résolument africaine, rappelant que les gestes anciens continuent, aujourd’hui encore, de dialoguer avec le monde.