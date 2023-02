Jack Lang de l’IMA et Mehdi Qotbi de la FNM inaugurent l’expo «Modernités arabes» au MMVI

Les deux hommes n’ont pas tari d’éloges à l’égard de cette exposition inédite qu’abrite le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI) jusqu’à la fin du mois de mai. L’exposition regroupe environ 116 tableaux de différents styles picturaux arabes issus de 18 pays. «L’évènement “Modernités arabes” est une première délocalisation de la collection arabe de l’IMA vers un pays étranger, le Maroc», s’est félicité Mehdi Qotbi devant une nombreuse assistance composée notamment, en plus de Jack Lang, de l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, et du directeur du MMVI, Abdelaziz El Idrissi.

L’exposition présente des œuvres d’exception d’artistes arabes. «Croisement entre couleurs, symboles et signes, les œuvres révèlent la richesse et la créativité de ces artistes qui puisent dans des registres différents allant de l’abstraction à la figuration et proposent une vision ouverte vers le monde», a commenté le président de la FNM.

Lang a abondé dans le même sens en déclarant qu’il était doublement heureux en inaugurant cette exposition dans un pays qu’il aime fortement. Le président de l’IMA s’est arrêté sur les relations franco-marocaines et l’intérêt qu’accordent les deux chefs d’Etat à cette relation. Il a fait part aussi d’une «lettre que lui a adressée le roi Mohammed VI au sujet de l’importance de cette exposition Modernités Arabes».

«Je suis un ami du Maroc, passionné de ce pays que j’aime (et) de pouvoir contribuer avec Mehdi Qotbi à faire de cette journée une belle journée», a déclaré le président de l’IMA. «L’expo est, a-t-il affirmé, un voyage à travers la culture arabe picturale (…). Je pense que ce sera une découverte et une initiation pour pouvoir comparer les peintures et les œuvres».

De son côté, Christophe Lecourtier a salué le développement muséal au Maroc sous l’impulsion du roi Mohammed VI et souligné «le regard que porte la France à la peinture arabe». Enfin, le directeur du MMVI a mis en relief le niveau de créativité de la peinture arabe à travers les âges, affirmant qu’après Rabat, cette exposition arabe voyagera dans d’autres villes, comme Marrakech.

L’exposition présente «un riche panorama sur les avant-gardes des modernités plurielles des pays du monde arabe depuis 1945 à nos jours, avec une majorité de peintures mais aussi des sculptures, des photographies et des œuvres graphiques», fait savoir un communiqué.

La même source annonce que parallèlement, le MMVI abrite une exposition en hommage à la «Galerie L’ATELIER», fondée en 1971 par Pauline Demazière, «pionnière dans la mise en valeur des artistes marocains fondateurs de la modernité» comme «Mohamed Melehi, Mohamed Chebaa, Farid Belkahia, Miloud Labied, Mohamed Kacimi…». Cet hommage «a pour objectif de mettre en avant la vivacité et la richesse artistiques et culturelles marocaines de ces années. Une période déterminante dans l’avènement de la modernité au Maroc».