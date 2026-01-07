Culture

À Rabat, la colombe «Paloma» prend son envol sur le parvis du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

Installation de la sculpture «Paloma» sur l’esplanade du MMVI de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/01/2026 à 19h52

VidéoUne nouvelle œuvre monumentale vient enrichir le paysage artistique de Rabat. Installée sur l’esplanade du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, la sculpture Paloma s’inscrit dans la volonté affirmée de la Fondation nationale des musées de faire de l’espace public un lieu de dialogue artistique, de paix et de partage.

Accompagné de plusieurs personnalités du monde de la culture, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), a dévoilé une nouvelle sculpture «Paloma», dite colombe, une œuvre conçue par les artistes Ben Jakober et Yannick Jakober à Majorque, dans les Baléares.

La FNM a exprimé à cette occasion sa ferme volonté d’inclure l’art dans l’espace urbain, en dévoilant la nouvelle sculpture installée sur l’esplanade du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI), à Rabat. Un communiqué indique que cette œuvre «majestueuse en granit, conçue en 2006 (...) dialogue harmonieusement avec le Guerrier Massaï d’ Ousmane Sow, le cheval de Fernando Botero, ainsi que des sculptures d’Arman, d’ Ikram Kabbaj, de Farid Belkahia et de Niki de Saint Phalle».

Selon la FNM, le parvis devient, ainsi, «un véritable musée à ciel ouvert, où les œuvres se complètent et créent un parcours artistique vivant et accessible à chacun, en plein cœur de Rabat».

La sculpture est présentée comme «un symbole universel de paix et d’harmonie», sa présence sur le parvis du MMVI offre «un message fort incarnant le vivre-ensemble et la coexistence, valeurs profondément enracinées dans l’identité marocaine», selon le communiqué. Cette installation, souligne Mehdi Qotbi, prend tout son sens durant la célébration de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) organisée cette année au Maroc, confirmant ainsi «la force de l’art et du football pour rapprocher les peuples autour d’une passion commune».

Le communiqué conclut que l’espace public se transforme ainsi en un lieu de partage, de contemplation et de rencontre avec la créativité. «Cette sculpture est une généreuse donation de l’Association “Maroc, Art et Culture” qui s’est donnée pour mission de soutenir la culture et les musées.» La Fondation se réjouit de la confiance que lui témoignent «prêteurs, donateurs et mécènes, lui permettant de poursuivre son engagement envers la valorisation et diffusion du patrimoine culturel et artistique, tout en rendant l’art accessible à tous».

Avec Paloma, la colombe de granit s’inscrit durablement dans le paysage urbain de Rabat, rappelant que l’art, lorsqu’il quitte les murs des musées, peut devenir un langage commun, lisible par tous, au croisement de la culture, du vivre-ensemble et de l’espace citoyen.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 07/01/2026 à 19h52
#Musée#Musée Mohammed VI#Arts#Rabat#sculpture#Fondation nationale des musées#Mehdi Qotbi#Espagne#FNM

