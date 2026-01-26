Culture

Un catalogue pour sceller un dialogue photographique: Marc Riboud et Bruno Barbey en regards croisés

Les photographes Bruno Barbey (gauche) (décédé en 2020) et Marc Riboud (droite) (décédé en 2016). (Photomontage)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/01/2026 à 20h03

VidéoAu Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, la clôture de l’exposition «Marc Riboud & Bruno Barbey: Regards croisés» s’est accompagnée de la présentation d’un catalogue de référence. Un ouvrage qui prolonge, sur papier, un face-à-face photographique rare entre deux figures majeures du XXème siècle.

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) a présenté lundi un catalogue illustré rassemblant une sélection d’œuvres photographiques de Marc Riboud (décédé en 2016) et Bruno Barbey (décédé en 2020), sous le titre «Marc Riboud & Bruno Barbey: Regards croisés».

Dévoilé en présence du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, ce catalogue accompagne une exposition présentée depuis juillet dernier au MMVI. L’événement, qualifié de «finissage», est venu clore une aventure artistique marquée par le partage et la réflexion autour de deux écritures visuelles singulières.

Selon un communiqué de la FNM, cette célébration a été ponctuée par «un retour en images sur les moments forts de l’exposition, la présentation du catalogue en présence des deux commissaires, Lorène Durret et Caroline Thiénot Barbey, avec comme modérateur Jaâfar Akil». La rencontre s’est conclue par une visite guidée de l’exposition, menée par les commissaires, invitant le public à (re)découvrir «la richesse et la complicité de ce dialogue photographique».

Présentée pour la première fois au Maroc en juillet 2025, l’exposition réunit, selon les organisateurs, «deux grandes figures de la photographie du XXe siècle, dont les regards singuliers se répondent et s’enrichissent mutuellement, offrant une exploration sensible et profonde du monde».

Dans une approche humaniste, souligne la Fondation, Marc Riboud capte des instants suspendus, «empreints de douceur et de subtilité», révélant l’intensité des émotions et des gestes à travers «un regard discret, empathique et contemplatif». Bruno Barbey, né au Maroc, déploie quant à lui «une vision audacieuse portée par une maîtrise de la couleur et par des scènes saisies dans toute leur spontanéité et leur force». Ses photographies mettent en lumière son pays natal, qu’il n’a cessé d’explorer depuis les années 1960.

Lire aussi : À Rabat, la colombe «Paloma» prend son envol sur le parvis du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain

L’exposition a rencontré un vif succès auprès du public, car elle révèle, selon le communiqué, «une complicité rare, celle de deux photographes unis par une même passion pour l’image et par une quête partagée d’humanité, de vérité et de beauté». Le projet est organisé par la Fondation nationale des musées, l’association Les amis de Marc Riboud et Caroline Thiénot Barbey, avec la participation exceptionnelle du Musée Guimet, musée national des arts asiatiques.

Avec ce catalogue, le MMVI ne se contente pas de refermer une exposition: il en prolonge l’écho. Les images de Riboud et Barbey continuent ainsi de dialoguer, hors des murs du musée, rappelant que la photographie, lorsqu’elle est habitée, traverse le temps aussi sûrement que les regards qu’elle capture.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/01/2026 à 20h03
#Arts#Musée Mohammed VI#MMVI#Fondation nationale des musées#FNM#Mehdi Qotbi#France#France-Maroc#photographie

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musée du Continent: le chantier avance à 70%, livraison prévue fin 2027

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musée National de la Parure: Zhor Raïs expose des caftans inspirés des sculptures de Salvador Dali

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le Musée du patrimoine immatériel Jemâa El-Fnaa célèbre l’œuvre de Mohammed Ben Allal

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Ce musée de la photographie qui n’a jamais ouvert ses portes à Casablanca

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Inauguration du Grand Musée égyptien: le Maroc présent à l’un des plus prestigieux événements culturels de la décennie

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Signature d’une convention de partenariat entre la FNM et la Fondation du patrimoine culturel prussien

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Jack Lang de l’IMA et Mehdi Qotbi de la FNM inaugurent l’expo «Modernités arabes» au MMVI

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Nouvelle collaboration entre la FNM et le ministère de la Culture: Mehdi Qotbi nous en dit plus

Articles les plus lus

1
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
2
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
3
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
4
Une victoire molle
5
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
6
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
7
Fès submergée de beauté: l’oued Al-Jawahir renaît sous les pluies et fait de la médina une «Venise miniature»
8
Ksar El-Kébir: les travaux du Centre fédéral de formation des joueurs de football avancent à grands pas
Revues de presse

Voir plus