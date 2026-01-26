Un catalogue pour sceller un dialogue photographique: Marc Riboud et Bruno Barbey en regards croisés

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) a présenté lundi un catalogue illustré rassemblant une sélection d’œuvres photographiques de Marc Riboud (décédé en 2016) et Bruno Barbey (décédé en 2020), sous le titre «Marc Riboud & Bruno Barbey: Regards croisés».

Dévoilé en présence du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, ce catalogue accompagne une exposition présentée depuis juillet dernier au MMVI. L’événement, qualifié de «finissage», est venu clore une aventure artistique marquée par le partage et la réflexion autour de deux écritures visuelles singulières.

Selon un communiqué de la FNM, cette célébration a été ponctuée par «un retour en images sur les moments forts de l’exposition, la présentation du catalogue en présence des deux commissaires, Lorène Durret et Caroline Thiénot Barbey, avec comme modérateur Jaâfar Akil». La rencontre s’est conclue par une visite guidée de l’exposition, menée par les commissaires, invitant le public à (re)découvrir «la richesse et la complicité de ce dialogue photographique».

Présentée pour la première fois au Maroc en juillet 2025, l’exposition réunit, selon les organisateurs, «deux grandes figures de la photographie du XXe siècle, dont les regards singuliers se répondent et s’enrichissent mutuellement, offrant une exploration sensible et profonde du monde».

Dans une approche humaniste, souligne la Fondation, Marc Riboud capte des instants suspendus, «empreints de douceur et de subtilité», révélant l’intensité des émotions et des gestes à travers «un regard discret, empathique et contemplatif». Bruno Barbey, né au Maroc, déploie quant à lui «une vision audacieuse portée par une maîtrise de la couleur et par des scènes saisies dans toute leur spontanéité et leur force». Ses photographies mettent en lumière son pays natal, qu’il n’a cessé d’explorer depuis les années 1960.

L’exposition a rencontré un vif succès auprès du public, car elle révèle, selon le communiqué, «une complicité rare, celle de deux photographes unis par une même passion pour l’image et par une quête partagée d’humanité, de vérité et de beauté». Le projet est organisé par la Fondation nationale des musées, l’association Les amis de Marc Riboud et Caroline Thiénot Barbey, avec la participation exceptionnelle du Musée Guimet, musée national des arts asiatiques.

Avec ce catalogue, le MMVI ne se contente pas de refermer une exposition: il en prolonge l’écho. Les images de Riboud et Barbey continuent ainsi de dialoguer, hors des murs du musée, rappelant que la photographie, lorsqu’elle est habitée, traverse le temps aussi sûrement que les regards qu’elle capture.