Le Musée du patrimoine immatériel Jemâa El-Fnaa célèbre l’œuvre de Mohammed Ben Allal

Le Musée du patrimoine immatériel Jemâa El-Fnaa de Marrakech consacre une exposition à Mohammed Ben Allal, artiste marrakchi autodidacte disparu en 1995. Organisé par la Fondation nationale des musées, en collaboration avec le Musée de Bank Al-Maghrib et le Musée d’art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), cet événement met en lumière une œuvre emblématique de la mémoire visuelle de la ville.

Intitulée «Mohammed Ben Allal: récits du quotidien», l’exposition, qui se poursuit jusqu’au 25 mai 2026, interroge les liens entre création artistique et patrimoine immatériel. Elle présente l’œuvre de Ben Allal comme une véritable archive sensible, témoignant des rythmes de vie, des pratiques sociales et des formes de sociabilité ayant façonné la mémoire urbaine de Marrakech.

Né en 1928 à Marrakech, Mohammed Ben Allal commence à peindre dès l’âge de 16 ans. Son travail, aujourd’hui présent dans de nombreuses collections privées au Maroc, en France et aux États-Unis, s’impose par son caractère narratif et son ancrage profond dans le quotidien.

Le parcours proposé au public dévoile des créations où chaque toile apparaît comme un fragment de mémoire collective. Reconnu pour sa singularité dans la peinture marocaine contemporaine, l’artiste puise son répertoire iconographique dans les scènes de la vie courante: rituels sociaux et familiaux, univers des souks, fêtes populaires, pratiques artisanales et, de manière centrale, la place Jemaâ El-Fnaa, espace de parole, de transmission et de patrimoine vivant.

Proche du conte, son langage pictural se distingue par l’aplatissement des perspectives, la frontalité des figures et une palette de couleurs vives. À travers ses œuvres, Mohammed Ben Allal a toujours cherché à raconter, par la couleur et la narration visuelle, les scènes ancestrales de Marrakech.

Comme le souligne le texte de présentation de l’exposition, cet événement vise à magnifier la mémoire de la ville ocre à travers le regard d’un artiste profondément attaché à son patrimoine.

Véritable écrin, le Musée du patrimoine immatériel Jemâa El-Fnaa offre ainsi une immersion vivante dans l’univers de Mohammed Ben Allal et, plus largement, dans l’âme populaire de Marrakech.