Inauguration du Grand Musée égyptien: le Maroc présent à l’un des plus prestigieux événements culturels de la décennie

Le Grand Musée égyptien a ouvert ses portes, samedi soir au Caire, lors d’une cérémonie d’inauguration grandiose à laquelle ont pris part des délégations de haut niveau issues de nombreux pays, parmi lesquels le Maroc.

Le roi Mohammed VI y était représenté par Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. L’événement a réuni pas moins de 79 délégations officielles, dont 39 conduites par des souverains, chefs d’État, princes et Premiers ministres.

Le Maroc était également représenté par son ambassadeur en Égypte, Mohamed Aït Ouali, aux côtés de nombreuses personnalités émanant d’organisations régionales et internationales ainsi que de grandes entreprises mondiales.

Lire aussi : Au cœur du Musée Nejjarine de Fès: un joyau architectural récompensé par le nouveau label «Musée du Maroc»

La cérémonie a été marquée par des spectacles visuels de haut gabarit, notamment des projections en hologramme retraçant des symboles emblématiques de l’Égypte ancienne, tels que le sarcophage et le masque funéraire du pharaon Toutânkhamon. La soirée s’est clôturée par une prestation musicale multilingue appelant à la paix et à la fraternité entre les peuples.

Érigé sur une superficie avoisinant un demi-million de mètres carrés, le Grand Musée égyptien s’impose comme le plus vaste musée au monde dédié à une seule civilisation. Il abrite plus de 100.000 pièces archéologiques, retraçant l’évolution de la civilisation égyptienne depuis la préhistoire jusqu’aux époques grecque et romaine.

Conçu comme un prolongement du musée historique du Caire, situé sur la place Tahrir, le nouveau musée propose une expérience immersive et interactive, alliant technologies numériques, jeux de lumière et supports audiovisuels pour offrir aux visiteurs une découverte sensorielle et éducative complète de l’héritage pharaonique.