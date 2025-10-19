Braquage spectaculaire au musée du Louvre: des bijoux «d’une valeur inestimable» dérobés

Des policiers français à côté d’une nacelle utilisée par des voleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris.. AFP or licensors

Les faits se sont déroulés entre 09H30 et 09H40 (07H30 et 07H40 GMT), des malfaiteurs se sont introduits dans le musée situé au coeur de la capitale française et ont volé plusieurs objets d’art avant de prendre la fuite, a appris l’AFP de source proche du dossier.

Le montant du butin est d’une «valeur inestimable», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

Il a expliqué à des médias français que les voleurs - «3 ou 4», avaient opéré en «7 minutes».

Ils se sont introduits dans le Musée depuis l’extérieur en utilisant «une nacelle» qui était sur un camion pour pénéter «dans la salle Apollon» où ils se sont concentrés sur «2 vitrines», a précisé le ministre.

Une enquête est ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, et a été confiée « à la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire (BRB), avec le soutien de l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) », a indiqué à l’AFP le parquet de Paris, qui précise que le préjudice exact « est en cours d’évaluation ».

Ils étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière. Un scooter a été retrouvé après leur fuite.

La ministre de la Culture française Rachida Dati avait d’abord fait état sur X d’un «braquage» survenu à l’ouverture du Louvre, qui abrite notamment le fameux tableau de Léonard de Vinci La Joconde.

«Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours», avait écrit la ministre, qui avait été rejointe sur place par M. Nuñez.

Contacté par l’AFP, le musée n’a pas souhaité faire de commentaires dans l’immédiat.

Le Louvre, qui a accueilli près de 9 millions de visiteurs en 2024, dont 80% d’étrangers, a indiqué sur X qu’il resterait «fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles», un message également diffusé en anglais.

Plusieurs musées français ont été récemment visés par des cambriolages et des vols, mettant en lumière de possibles failles dans les dispositifs de protection et de surveillance.

Mi-septembre, des spécimens d’or natif ont été volés lors d’une effraction au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, qui a déploré une « perte inestimable » pour la recherche et le patrimoine.

Ce vol concerne plusieurs spécimens d’or natif, l’or sous sa forme naturelle, avait expliqué le musée, qui a évalué la valeur du préjudice à environ 600.000 euros.

Durant le même mois de septembre, un musée de Limoges, dans le centre de la France, faisant référence dans le domaine de la porcelaine, a subi un cambriolage dont le préjudice est estimé à 6,5 millions d’euros.