Signature d’une convention de partenariat entre la FNM et la Fondation du patrimoine culturel prussien

Le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi et la présidente de la SPK, Marion Ackermann. (Y.Mannan/Le360)

L’accord a été signé jeudi à Rabat au Musée Mohammed VI de l’art moderne et contemporain par le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi et la présidente de la Stiftung PreuBicher Kulturbesitz (SPK) Marion Ackermann, qui effectue une visite officielle au Maroc.

Le partenariat vise, selon un communiqué, à développer des projets communs dans les domaines muséal, scientifique, éducatif et culturel. Il établit en outre les principes généraux de coopération et de collaboration entre les deux institutions et s’inscrit dans une volonté partagée visant à promouvoir le rôle fondamental du patrimoine comme vecteur de dialogue interculturel, de connaissance mutuelle et de développement durable.

Mehdi Qotbi s’est déclaré ravi de conclure ce partenariat avec l’un des grands musées d’Allemagne et d’Europe. «Grâce notre collaboration respective, nous allons rapprocher davantage nos deux cultures au profit de l’art en général», a souligné le président de la FNM en saluant vivement le roi Mohammed VI pour son soutien constant à la peinture et aux arts, désormais largement valorisés à travers les nombreux musées que compte le Royaume.

Pour sa part, la présidente de la Fondation du patrimoine culturel prussien, et l’ambassadeur allemand au Maroc, Robert Dölger se sont également félicités de l’établissement de ce partenariat bilatéral, «le premier du genre avec un pays africain». Toujours selon le communiqué, l’accord vise à encourager le développement de projets conjoints au service du public et du rayonnement culturel national et international.

Dans ce cadre, les deux parties entendent développer des actions communes dans les domaines de l’organisation conjointe d’événements tels que des conférences, des expositions et d’expertise ainsi que la mise en place de programmes de formation continue notamment en gestion muséale, conservation et restauration des collections, ainsi que l’élaboration d’activités éducatives destinées à différents publics (scolaires, jeunes, familles et publics spécifiques).

Cette collaboration fructueuse sera mise en œuvre en partenariat avec le Goethe-Institut Marokko et le soutien de l’Ambassade d’Allemagne au Maroc, dans le cadre du dialogue culturel fécond et en constant entre les parties.