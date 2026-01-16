Culture

Exposition. L’artiste peintre Tahar Ben Jelloun «au gré de la lumière» à la galerie d’art L’Atelier 21

L'écrivain et artiste peintre Tahar Ben Jelloun.

La galerie d’art L’Atelier 21 de Casablanca accueille du 27 janvier au 7 mars 2026 l’exposition «Au gré de la lumière» de l’écrivain et artiste peintre Tahar Ben Jelloun.

Par La Rédaction
Le 16/01/2026 à 12h23

L’artiste Tahar Ben Jelloun investit la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 27 janvier au 7 mars 2026, pour une exposition inédite au Maroc, réunissant une série de dix vitraux réalisés à partir de ses peintures ainsi qu’un ensemble de toiles présentées pour l’occasion.

Écrivain et artiste peintre de renom, Tahar Ben Jelloun développe depuis de nombreuses années une œuvre qui semble dédiée à percer le mystère de la lumière. C’est donc naturellement que l’artiste s’est tourné vers l’art du vitrail, qui n’existe que pour capter la lumière. «Au gré de la lumière» est une exposition qui révèle une dimension inédite dans le travail de Ben Jelloun, où le geste pictural s’épanouit dans la transparence et l’éclat du vitrail, composant un langage lumineux où motifs flottants et couleurs dialoguent pour donner corps à une quête quasi mystique du mystère de la lumière.

Dans sa préface du catalogue d’exposition, Tahar Ben Jelloun évoque la genèse de ce projet et sa collaboration avec le maître verrier Philippe Brissy en ces termes: «C’est en visitant la petite église du village Le Thoureil, sur la Loire, dont j’ai dessiné les cartons pour des vitraux, qu’Aziz Daki et Nadia Amor ont eu l’idée de profiter du talent merveilleux de Philippe Brissy, maître verrier installé à Saumur. Faire de certaines de mes toiles des œuvres en vitrail. Il lui a fallu une année de travail pour réaliser les dix vitraux exposés pour la première fois à l’Atelier 21. Quelque chose de magique est là. La lumière, captée par instinct, éclaire des espaces transparents où, en filigrane, l’enfance nue avec son âme intacte apparaît derrière les signes.»

Verre peint et cuit, assemblage par maitre verrier.

Et de poursuivre: «Ces dix vitraux sont des œuvres vivantes. Ils ont besoin d’être éclairés de manière précise et, dans certains cas, de laisser la lumière du ciel les visiter, même furtivement. Comme l’écrit Louis Aragon: “J’explique le soleil sur l’épaule pensée”. Disons que je n’explique rien, mais je crois au soleil comme l’astre du secret. Et ses lumières sont autant de silences habités dont ces vitraux sont le témoin et l’ami.»

Lire aussi : Exposition. «Résonances» de Nabil El Makhloufi à l’Atelier 21

Né en 1947 à Fès, Tahar Ben Jelloun vit entre Paris, Tanger, et Marrakech. Ses œuvres ont intégré de nombreuses collections privées et publiques dont celle de la Fondation Yannick et Ben Jakober (Espagne), du Musée San Salvatore In Lauro (Italie), de l’Institut du monde arabe (France) et de la Villa Harris, Musée de Tanger (Maroc).

#L'Atelier 21#Artiste peintre#Exposition#Casablanca

