De Bab Rouah aux Oudayas, Rabat retrace 60 ans de peinture marocaine

La Galerie Bab Rouah de Rabat, l'un des quatre espaces abritant l'exposition évènement 60 ans de peinture au Maroc .

L’exposition évènement «60 ans de peinture au Maroc» ouvre ses portes ce mardi 6 janvier à la Galerie nationale Bab Rouah de Rabat. Cette manifestation artistique itinérante, organisée par le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels (SMAPP), investira également trois autres espaces emblématiques de la capitale: la Villa des Arts – Fondation Al Mada, le Musée Bank Al-Maghrib et la Galerie Bab El Kébir aux Oudayas.

«Cet événement fait suite à l’exposition ‘Les 50 ans des arts plastiques au Maroc’ organisée en 2015 à la Médiathèque Hassan II en partenariat avec l’Association marocaine des arts plastiques, alors présidée par feu Mohammed Melehi», précise Ahmed Mansouri, président du SMAPP, dans une déclaration qu’il a faite à notre média.

Au total, 164 œuvres seront réparties entre les quatre espaces d’exposition. «La majorité des œuvres présentées ont été prêtées par les galeries partenaires de cet événement», souligne Ahmed Mansouri.

Parmi les artistes représentés figurent notamment Abdelkébir Rabii, Mahi Binebine, Abderrahmane Rahoule, Abdellah Hariri, Abdelhay Mellak, Malika Agueznay et Abdelkrim Ghattas, entre autres figures majeures de la scène artistique nationale.

Plusieurs galeries et institutions se sont associées à cette initiative, dont Dar d’Art (Tanger), Eden Art Gallery (Casablanca), Galerie 38 (Casablanca), Noir sur Blanc (Marrakech), Kent Gallery (Tanger), Khalid Fine Arts (Marrakech), Loft Art Gallery (Casablanca) et Myriem Himmich Gallery (Casablanca), ainsi que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Musée Bank Al-Maghrib.

Cette exposition qui se poursuivra jusqu’au 29 janvier ambitionne de retracer six décennies de création picturale au Maroc, en mettant en lumière l’évolution de la peinture marocaine, la richesse de ses esthétiques, la diversité de ses expressions et le dynamisme de ses générations successives.

Le parcours du vernissage débutera à 16h à la Galerie Bab Rouah, avant de se poursuivre successivement à la Villa des Arts – Fondation Al Mada, au Musée Bank Al-Maghrib, puis à la Galerie Bab El Kébir aux Oudayas.

